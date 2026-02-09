İstifa sonrası CHP'den acil "Keçiören" toplantısı! Son gelişmeler A Haber'de

CHP Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın olaylı istifası ve sonrasında yaptığı çarpıcı açıklamalarla çalkalanıyor. Mansur Yavaş’a en yakın isimlerden biri olarak bilinen Özarslan’ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef alan sert eleştirileri ve başka partilere geçiş sinyali vermesi, başkent kulislerinde "yeni bir istifa dalgası mı geliyor?" sorusunu gündeme getirdi. CHP kurmayları ise Mogan Tesisleri’nde bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş son gelişmeleri Ankara'dan aktardı.

Önceki gün Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa ettiğini açıklamış ve Özgür Özel'İn kendisine yönelik hakaretlerde bulunduğunu söylemişti. Özarslan, hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

CHP kurmayları kriz yönetimi için düğmeye bastı. İstifa kararı sonrası CHP Mogan Tesisleri'nde bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan son gelişmeleri aktardı.

CHP'DE DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK: İSTİFA DALGASI KORKUSU

Başkentte CHP Ankara örgütünün Mogan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği toplantı, Mesut Özarslan'ın istifasının gölgesinde geçti. Sahadaki son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Toplantıda Mesut Özarslan'ın istifasıyla birlikte yapılan açıklamalar ve bundan sonraki süreçte yeni istifalar olmasın diye alınması muhtemel tedbirler masaya yatırılıyor" sözleriyle partideki tedirginliği ifade etti.

Mansur Yavaş'ın da katıldığı bu toplantıda, Ankara siyasetinde CHP'nin nasıl bir yol izleyeceği ve belediye başkanları arasındaki birlik beraberliğin nasıl korunacağı en önemli gündem maddesi oldu.

"ÖZGÜR ÖZEL'iN YANINDAYIZ AÇIKLAMASI YAPILABİLİR"

Olağanüstü bir toplantı olmadığını aktaran A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş "Mesut Özarslan CHP'den istifa etti, 'Hadi gelin toplanalım bunu konuşalım" şeklinde bir toplantı kararı alınmadı. 10 gün önce alınan bir karardı ancak Mesut Özarslan'ın istifası ve diğer olası istifalar da gündemde olunca ana gündem başlığı da bu oldu. " dedi. Toplantı sonrasında açıklama yapılıp yapılmayacağına dair Yeşiltaş "Edindiğimiz bilgilere göre belki yazılı bir açıklama gelebilir veya yarına da bırakılabilir. Yapılması muhtemel yazılı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Yanındayız" mealinde bir değerlendirme olması bekleniyor." ifadeleri ile son durumu aktardı.

"İSTİFA SONRASI CHP'DE BÜYÜK BİR ÖFKE VAR"

Şu anda CHP'de hava nasıl? sorusunu yanıtlayan A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş "Mesut Özarslan'ın istifası nasıl yankılandı? Bir öfke var, bunu açıkça söyleyelim. Mesut Özarslan'a karşı büyük bir öfke var." dedi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu öfkeyle birlikte özellikle parti örgütlerinin bir arada olması, yani birlik ve beraberliğin sağlanması anlamında önümüzdeki süreçte CHP örgütleri daha sık bir araya gelecekler. Bugün Ankara'da bazı iddialar da gündeme getirildi; Mesut Özarslan AK Parti'ye transfer olacak ve bu transferde Meral Akşener de etkili oldu, Meral Akşener devreye girdi şeklinde. Bunu İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'e yakın bir kaynağa sorduğumuzda, kesinlikle bu iddiaların doğru olmadığını ifade etti. 'Biz bir süredir Mesut Bey ile görüşmüyoruz zaten' ifadesini kullandı."

ÖZARSLAN'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

İstifasının ardından kameraların karşısına geçen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP yönetimine ve Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik ağır suçlamalarda bulundu. Özarslan, "Özgür Özel'in şahsıma yönelik hakaret ve küfür içerikli mesajlar atması nedeniyle bu kararı aldım" ifadelerini kullanarak istifa sürecinin perde arkasındaki gerilimi ifşa etti. Mansur Yavaş'ın partideki konumuna dair de dikkat çeken bir iddia ortaya atan Özarslan, "Mansur Başkan'ın orada bezgin olarak kaldığına inanıyorum, CHP ile aslında duygusal bir kopuş yaşadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

AK PARTİ'YE GEÇİŞ İDDİALARI

Siyaset kulislerinde Özarslan'ın AK Parti'ye transfer olacağı ve bu süreçte Meral Akşener'in de etkili olduğu iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Konuya ilişkin net bir kapı kapatmayan Mesut Özarslan, "Şu an bağımsızım ama benim için ne AK Parti ne de Milliyetçi Hareket Partisi bana uzak; milliyetçi muhafazakar bir aileden geliyorum, süreç ne gösterir bakacağız" sözleriyle transfer sinyali verdi.

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisine yönelik yoğun bir belediye başkanı talebi olduğunu belirterek, "Keçiören Belediye Başkanı'nın partimize geçmesiyle ilgili genel başkanımız ve yetkili kurullarımız henüz böyle bir konuyu değerlendirmedi, verilmiş bir karar yok" ifadelerini kullandı.