CHP'de küfür skandalının yankıları sürüyor! A Haber'de çarpıcı yorum: Erdoğan nefretinin son noktası
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından hakarete uğrayarak partiden istifa etmesinin yankıları sürüyor. CHP kulislerinde Özarslan'ın istifasının ardından paylaştığı WhatsApp yazışmaları krizi giderek büyütürken, Özgür Özel'in yazdığı ağır küfürler ise büyük tepkilere neden oldu. Özarslan hakaret ve tehditlerin ardından suç duyurusunda bulunurken A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan konuklar Türkiye'nin gündemine oturan konuşmaları ve olayın ardından CHP'de yaşananları mercek altına aldı.
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP'den istifa ettiğini açıklamış, sebebini ise Genel Başkan Özgür Özel'in şahsına yönelik hakaret ve küfür içeren ifadeler kullandığını belirtmişti. Özarslan istifasının ardından Özel'in, kendisine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin ardından hakaret ettiğini vurgulayarak suç duyurusunda bulundu. CHP'de yaşanan hakaret krizi Türkiye gündemine bomba gibi düşerken, parti yönetiminin üslubu ise kamuoyunda tepkilere neden oldu. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Gazeteci Gaffar Yakınca, Gazeteci Dr. Murat Özer, Akademisyen Cüneyt Küsmez ve Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş hakaret skandalının perde arkasını ve yaşananları değerlendirdi.
GECE YARISI MESAJLARININ PERDE ARKASI: "BAKANLA GÖRÜŞTÜ DİYE SALDIRDILAR"
Krizin başlangıcına ilişkin ayrıntıları paylaşan Gazeteci Gaffar Yakınca, "Mesut Özarslan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştüğü için ağır bir saldırıya maruz kalıyor. Bunun arkasında da parti değiştireceği yönünde iddialar var. Kendisinin ağzından çıkan bir şey yok. Kendisi "Hayır, benim öyle bir niyetim yok." diyor fakat Özgür Özel de bunun üzerine 'Çık bunların hepsini utandıracak bir şey söyle' diyaloglarının geçtiğini belirtti. Yakınca sözlerinin devamında "Mesut Bey'in saldırılara uğradığı için Özel'in söylemlerini reddettiğini belirtiyor." dedi. Yakınca, "Mesut Özarslan'ın Cumhur İttifakı ile ilgili attığı tweet sonrasında Özel'in WhatsApp'tan arıyor, yanıt alamayınca da o mesajları atıyor. Ali Mahir Başarır'ın ise 'Az bile yaptı, hak etti' diyerek küfürleri savunması Türkiye siyaseti adına bir açıklamadır." sözleriyle durumu özetledi.
"BAŞARIR ÖZARSLAN HAKKINDA 'HAK ETTİ' DEDİ"
Yakınca ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın Özarslan hakkında kullanılan hakaretleri hakkettiğini belirttiğine dikkat çekti. Yakınca; "Ali Mahir Başarır bir katıldığı televizyon yayınında demiş ki: "Genel Başkan seni arayacak, uçak moduna alacaksın. Sonra açıp tekrar uçak moduna alacaksın." Onu nasıl biliyorsa uçak modu olduğunu... Küfürler için "Az bile yapmış, hak etti." demiş Ali Mahir Başarır. Yani bu büyük bir olay. Yani bu şu çok talihsiz açıklamalar. Ben merak ediyorum Özgür Bey bu işi nasıl izah edecek? Çünkü mahkeme falan da başlayacak." ifadelerini kullandı.
"ERDOĞAN NEFRETİNİN SON NOKTASI"
Siyasetteki hakaret durumunu "sosyolojik cinnet" olarak nitelendiren Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş, "Bunu bir 'Erdoğan nefreti'nin gelmiş olduğu son nokta olarak görüyorum. Sokaktaki küfür halinin artık siyasette en yukarıya çıkması üzücü. 90'lı yıllardaki en sert tartışmalarda bile liderler belli bir nezaket içindeydi, bu durum gençlerimiz için çok kötü bir örnek." değerlendirmesinde bulundu. Gazeteci Dr. Murat Özer ise CHP içerisinden hiçbir sağduyulu sesin yükselmemesini eleştirerek, "Cumhuriyetle yaşıt olduğunu iddia eden kurucudan emin olmadan 'Bu bize yakışmadı' diyen bir tane adam edemiyor, Türkiye siyaseti en dibi görmüş durumda." şeklinde konuştu.