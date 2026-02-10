CHP'de küfür skandalının yankıları sürüyor! A Haber'de çarpıcı yorum: Erdoğan nefretinin son noktası

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP'den istifa ettiğini açıklamış, sebebini ise Genel Başkan Özgür Özel'in şahsına yönelik hakaret ve küfür içeren ifadeler kullandığını belirtmişti. Özarslan istifasının ardından Özel'in, kendisine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin ardından hakaret ettiğini vurgulayarak suç duyurusunda bulundu. CHP'de yaşanan hakaret krizi Türkiye gündemine bomba gibi düşerken, parti yönetiminin üslubu ise kamuoyunda tepkilere neden oldu. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Gazeteci Gaffar Yakınca, Gazeteci Dr. Murat Özer, Akademisyen Cüneyt Küsmez ve Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş hakaret skandalının perde arkasını ve yaşananları değerlendirdi.

GECE YARISI MESAJLARININ PERDE ARKASI: "BAKANLA GÖRÜŞTÜ DİYE SALDIRDILAR"

Krizin başlangıcına ilişkin ayrıntıları paylaşan Gazeteci Gaffar Yakınca, "Mesut Özarslan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştüğü için ağır bir saldırıya maruz kalıyor. Bunun arkasında da parti değiştireceği yönünde iddialar var. Kendisinin ağzından çıkan bir şey yok. Kendisi "Hayır, benim öyle bir niyetim yok." diyor fakat Özgür Özel de bunun üzerine 'Çık bunların hepsini utandıracak bir şey söyle' diyaloglarının geçtiğini belirtti. Yakınca sözlerinin devamında "Mesut Bey'in saldırılara uğradığı için Özel'in söylemlerini reddettiğini belirtiyor." dedi. Yakınca, "Mesut Özarslan'ın Cumhur İttifakı ile ilgili attığı tweet sonrasında Özel'in WhatsApp'tan arıyor, yanıt alamayınca da o mesajları atıyor. Ali Mahir Başarır'ın ise 'Az bile yaptı, hak etti' diyerek küfürleri savunması Türkiye siyaseti adına bir açıklamadır." sözleriyle durumu özetledi.