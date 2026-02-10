CHP'de küfür tartışması istifayı getirdi! İşte Özel-Özarslan kavgasının perde arkası

CANLI YAYIN

ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP, yeni bir istifa gelişmesiyle gündeme geldi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşme sonrasında yaşanan tartışmaların ardından partisinden istifa etti. Özarslan, istifa kararına gerekçe olarak CHP lideri Özgür Özel’in kendisine yönelik ifadelerini gösterdi. Özgür Özel'in Özarslan'a attığı mesajlar ortaya çıkarken, CHP'de yaşanan küfür tartışmasını Sabah Gazetesi yazarları Salih Tuna ile Mahmut Övür köşelerine taşıdı. İşte detaylar...

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine ve ailesine "ağza alınmayacak küfürler" ettiğini iddia ederek partisinden koptu. Özarslan istifasının ardından Özgür Özel'in mesajlarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI MESUT ÖZARSLAN CHP'DEN İSTİFA ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine küfürlü mesajlar göndermesinin ardından önceki gün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyuran Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, yaşanan skandala ilişkin dün basın toplantısı düzenledi.

BASKI VE MOBBİNG

Özarslan, "Gördüğünüz gibi görevimizin başındayız. Halka hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz hizmetleri daha yükseğe çekmenin hedefindeyken, bazıları üzerimizde inanılmaz bir baskı ve mobbing başlattı. İki gün önce Genel Başkan ile olan mesajlaşma olayları aileme küfür ve hakaret niteliği taşımaktadır. Biz de öyle bir ortamda artık CHP'de yer almayacağımızı ve istifa ettiğimizi duyurduk. Halka hizmet şiarında halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. 31 Mart'ta bize oy veren tüm seçmenlerin hakkını koruyarak yola devam edeceğiz" dedi. "CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum" diyen Özarslan, "Ailemin diğer fertleri de bulunmak istedi. Biz yüce Türk milletinin insanlarıyız, kimseye sinkaflı laflar etmeyiz. Atatürk'ün kurucusu olduğu bir partinin böyle bir duruma düşmesi hepimizi üzmektedir. Benim aileme yapılan saldırıları göz ardı etmeyeceğim. Ben onurlu, şerefli, Müslüman Türk evladıyım. Bunun hesabını yüce Türk adaletinin soracağından da eminim. Benim hacı anneme 'kötü kadın', rahmetli babama yokmuş gibi muamele yapan, o 'p..' lafının hesabını soracağım. Özel, bana attığın mesajlar için yargılanacaksın ve ceza alacaksın. Bu devlet, doğru olan hak, hukuk, adalet neyse; benim suç duyurum çerçevesinde gerekeni yapacak" ifadelerini kullandı.

İŞTE O MESAJLAR

Sabah Gazetesi'nden Tolga Özlü'nün haberine göre CHP lideri Özel'in, Özarslan'a gönderdiği mesajlarda ağır hakaret ve tehdit ifadelerinin yer aldığı görüldü. Özel konuya ilişkin olarak CHP'ye yakın gazetecilere "Defol git demiş olabilirim" demişti. Ancak ortaya çıkan mesajlarda çok daha ağır küfürlerin yer aldığı belirlendi.

Mesajlarda geçtiği öne sürülen bazı ifadeler şöyle: "Aslında hırsız olduğunu, şerefsiz olduğunu itiraf ediyorsun. Ama gün gelince ben sana yapıştırırım. Sen hırsız olduğunu, yolsuz olduğunu, alçak olduğunu itiraf ettin. Ama gün gelecek devir dönecek, elime düşeceksin. O gün sana acırsam namerdim. Köpek. S... git. Alçak köpek s... git. Yalaka. Karaktersiz p.... Seni doğuran ana senden utanır."

"YAŞLI ANNEYİ SİYASİ BİR KİNE ALET ETTİ"

Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna ile Mahmut Övür, CHP'de yaşanan küfür tartışmasını bugün köşelerine taşıdı.

"ÇOK 'ÖZEL' BİR VAKA"

Tuna "Çok 'Özel' bir vaka" başlıklı yazısında Özel'in vefat etmiş bir baba ile yaşlı anneyi siyasi bir kine alet ettiğini belirtti.

İşte Tuna'nın yazısı:

CHP Genel Başkanı'nın seçimlerden sonra ortaya koyduğu olgun tavır herkesi az çok etkilemişti.
Hatta, CHP karşıtı muhaliflerden birkaç dostum, CHP'nin oylarının yükselişinde Özgür Özel'in mütevazı ve sakin güç olmaklığının payının altını çizmişti.
Ne yalan söyleyeyim, fakir de muhalefetimiz adına "Ulan acaba?..." yollu umutlanmıştım.
Hepimiz yanılmışız ki ne kadar!
Biz hazretten İsveç tipi sosyal demokrasi, şeffaf yönetim, "monşer" zarafeti falan beklerken WhatsApp kabadayılığı çıktı.
Demem o ki Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifası sıradan bir siyasi kopuş değildir.
Bu aynı zamanda...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in akıllı telefonunun ucunda infilak eden üslup fiyaskosunun somut karşılığıdır.

Özgür Bey'in sadece üslubu değil, yalan söyleme tekniği de bir acayip.
O kadar ki, Enver Aysever örneğinde olduğu gibi yalan söylediği tüm taraflarca ortaya koyulduğu hâlde ne mahcup oldu ne de yalanından milim geri adım attı.
Olgunluk sandığımız o "sakin güç" edaları da meğer maskeden ibaretmiş, hem de emoji mesafesinde.
Her fırsatta "hukuk" diyen, "kucaklaşma" diyen, "yeni nesil siyaset" diyen Özgür Özel'imizin içine sanki "siyasi öküz" kaçmış gibi.
Kendi belediye başkanına ettiği şu laflara bakın:
"Devir dönecek, elime düşeceksin."
"O gün sana acırsam namerdim."
"Alçak köpek s... git."
"Yalaka... Karaktersiz p..."
"Seni doğuran ana senden utanır..."

Takdir edersiniz ki burada genel bir siyasi yozlaşma yok, burada çok "Özel" bir vaka var.
Vefat etmiş bir baba ile yaşlı anneyi siyasi bir kine/hesaplaşmaya meze etmek ne menem bir üsluptur?
Allah aşkınıza söyler misiniz, bir genel başkan, kendi belediye başkanını "Elime düşeceksin" diye mafyöz bir dille tehdit eder mi?
Kendi partilisini bu dille ezmeye çalışan bir ismin, demokrasiden, hukuktan söz etmesi trajikomik değil mi?
Belli ki bizim "Özel vakamız" içindeki siyasi öküze "oha" diyemediği gibi (bu vesileyle Bülent Akyürek'e tekrar sonsuz rahmet dilerim) adeta önüne geçmiş.
Hayır, bu bir "iletişim kazası" değil, ahlaki bir iflastır.
Bu iflas karşısında sessizliğe bürünen genel merkez, bu üslubun neresine "değişim" etiketi yapıştıracak merakla bekliyoruz.

ÖZEL-ÖZARSLAN KAVGASININ PERDE ARKASI

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür ise CHP'de yaşanan küfür tartışmasının perde arkasını köşesine taşıdı.

İşte Övür'ün 10 Şubat 2026 tarihli yazısı:

Siyasette bazı koltuklar vardır; oturanı büyütür. Bazıları da oturanı küçültür. Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı serüveni, ikinci kategoriye doğru hızla yol alıyor. Hukuken tartışmalı bir durum olmayabilir; ama siyaset yalnızca kanun maddelerinden ibaret değil. Vicdanın, dilin, üslubun ve karakterin sınandığı bir alan.
Son günlerde yaşananlar gösterdi ki mesele artık "parti içi kriz" olmanın çok ötesine geçti. Bir genel başkanın dili, toplumun nabzını düşürmek için vardır; tansiyonu yükseltmek için değil. Oysa gördüğümüz manzara, öfkesini kontrol edemeyen bir siyasetçinin kendi gölgesiyle kavgasına benziyor.

UTANDIRAN KÜFÜRLÜ SÖZLER
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın parti değiştireceği söylentileri yeni değildi. Türkiye siyasetinde adres değiştirmek, hava durumu kadar olağan. Ama asıl mesele, buna verilen tepkinin biçimi. Bir genel başkanın, gece yarısı refleksiyle yazdığı iddia edilen mesajlar, siyaset literatürüne "Nasıl olmamalı" başlığı altında girecek türdendi. Kullanıldığı söylenen kelimeleri tekrar etmek bile insan utandırıyor ve gerek yok; zaten o sözler sahibinden çok makamı utandırdı.
Sokrates, "Dil bozulursa ruh bozulur" der. Belli ki bazı ruhlar, sözlükle kavga hâlinde.

YALANLA SİYASET YAPILMAZ
Özgür Özel'in adı son dönemde hizmet projelerinden çok "inkâr seanslarıyla" anılıyor. Gazeteci Enver Aysever'le yaşanan polemik bunun en görünür örneğiydi. Meydanlarda "Yok böyle bir şey" diye yükselen ses, birkaç gün sonra belgelerin fısıltısı karşısında kısılıverdi.
Siyasette yalan söylemek mümkündür; ama yalanla siyaset yapmak uzun sürmez. Çünkü gerçek, inatçı bir misafirdir. Kapıyı çalmadan girer.

400 BELEDİYE, SIFIR HİZMET
CHP yerel seçimlerde tarihi bir başarı kazandı. Ama bu başarı, hizmet ve huzur getirmedi. Tam tersine; peş peşe gelen istifalar, iktidar partisine yönelen belediye başkanları, "Bir şeyler ters gidiyor" tabelası gibi asılı duruyor. Bunu sadece "siyasi operasyon" diyerek geçiştirmek, yangına parfüm sıkmakla aynı etkiyi yapar.
Asıl soru şu: Eğer belediyelerde anlatıldığı kadar kusursuz bir tablo olsaydı, insanlar kapıyı bu kadar kolay çeker miydi? Hizmet memnuniyeti olan yerde kaçış değil, sahiplenme olur.

ÖZARSLAN'IN HAKLI ÖFKESİ
Keçiören Belediye Başkanı'nın yaptığı açıklamalar, tartışmayı başka bir noktaya taşıdı. Ailesine yönelik ifadeler karşısında duyduğu öfkeyi açıkça dile getirdi ve hesabını soracağını söyledi.
Bir siyasetçinin, rakibini eleştirmesi normaldir. Ama rakibinin annesini, babasını tartışmaya sokması normal değildir. Siyaset, mahalle kavgası değil, devlet terbiyesidir.

CHP BU DİLE MECBUR MU?
Bir genel başkan düşünün; günü hakaretle başlasın, inkârla bitirsin. Başarı hikâyesi anlatmak yerine sürekli "Beni yanlış anladılar" desin. Böyle bir tabloya başarı denmez, savrulma denir.
Türkiye'nin ana muhalefet koltuğu, öfke terapisi yapılacak bir yer değil. Topluma güven aşılayacak bir kürsüdür. Oradan yükselen ses, hakaret değil umut olmalıydı.
Bugün gelinen noktada mesele Özel mi, Özarslan mı sorusundan daha büyük: Bu siyaset dili kime yakışıyor? Kime fayda sağlıyor?
Ve en önemlisi... Türkiye ve CHP buna mecbur mu?

