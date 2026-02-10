CHP'de küfür tartışması istifayı getirdi! İşte Özel-Özarslan kavgasının perde arkası

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine ve ailesine "ağza alınmayacak küfürler" ettiğini iddia ederek partisinden koptu. Özarslan istifasının ardından Özgür Özel'in mesajlarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Özarslan, "Gördüğünüz gibi görevimizin başındayız. Halka hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz hizmetleri daha yükseğe çekmenin hedefindeyken, bazıları üzerimizde inanılmaz bir baskı ve mobbing başlattı. İki gün önce Genel Başkan ile olan mesajlaşma olayları aileme küfür ve hakaret niteliği taşımaktadır. Biz de öyle bir ortamda artık CHP'de yer almayacağımızı ve istifa ettiğimizi duyurduk. Halka hizmet şiarında halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. 31 Mart'ta bize oy veren tüm seçmenlerin hakkını koruyarak yola devam edeceğiz" dedi. "CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum" diyen Özarslan, "Ailemin diğer fertleri de bulunmak istedi. Biz yüce Türk milletinin insanlarıyız, kimseye sinkaflı laflar etmeyiz. Atatürk'ün kurucusu olduğu bir partinin böyle bir duruma düşmesi hepimizi üzmektedir. Benim aileme yapılan saldırıları göz ardı etmeyeceğim. Ben onurlu, şerefli, Müslüman Türk evladıyım. Bunun hesabını yüce Türk adaletinin soracağından da eminim. Benim hacı anneme 'kötü kadın', rahmetli babama yokmuş gibi muamele yapan, o 'p..' lafının hesabını soracağım. Özel, bana attığın mesajlar için yargılanacaksın ve ceza alacaksın. Bu devlet, doğru olan hak, hukuk, adalet neyse; benim suç duyurum çerçevesinde gerekeni yapacak" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel’in Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a attığı mesajlar

İŞTE O MESAJLAR

Sabah Gazetesi'nden Tolga Özlü'nün haberine göre CHP lideri Özel'in, Özarslan'a gönderdiği mesajlarda ağır hakaret ve tehdit ifadelerinin yer aldığı görüldü. Özel konuya ilişkin olarak CHP'ye yakın gazetecilere "Defol git demiş olabilirim" demişti. Ancak ortaya çıkan mesajlarda çok daha ağır küfürlerin yer aldığı belirlendi.

Mesajlarda geçtiği öne sürülen bazı ifadeler şöyle: "Aslında hırsız olduğunu, şerefsiz olduğunu itiraf ediyorsun. Ama gün gelince ben sana yapıştırırım. Sen hırsız olduğunu, yolsuz olduğunu, alçak olduğunu itiraf ettin. Ama gün gelecek devir dönecek, elime düşeceksin. O gün sana acırsam namerdim. Köpek. S... git. Alçak köpek s... git. Yalaka. Karaktersiz p.... Seni doğuran ana senden utanır."

"YAŞLI ANNEYİ SİYASİ BİR KİNE ALET ETTİ"

Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna ile Mahmut Övür, CHP'de yaşanan küfür tartışmasını bugün köşelerine taşıdı.