AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Masada ana gündem Terörsüz Türkiye ve Terörsüz bölge olması bekleniyor. Suriye'den Gazze'ye, İran'dan bölgesel gelişmelere kadar pek çok konunun ele alındığı MYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor.

Sözcü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

6 Şubat'ın yaraları büyük bir azimle sarıldı. CHP lideri Özel yapılanları gölgelemeye çalıştı. Özel'in üslubuna hepimiz şaşırdık. CHP zihniyeti enkaz altında kaldı.

Dünyanın parçalandığı bir dönemdeyiz. Davos'ta yeni düzenin nasıl olacağı konuşuldu.

Gazze'de kalıcı ateşkes lazım. İnsanı yardımlar hala engelleniyor.

Suriye'de tek ordu ve tek millet önemli.

15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi için çalışma yapıyoruz.

İran sorunu kendi içinde çözmeli. İran'a dışarıdan müdahale istikrarsızlığa yol açar.

Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarette Zeynep hanıma yönelik nefret suçu işlendi

Ayrıntılar geliyor...

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.23'te başladı. MYK'da Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek hayati başlıkları masaya yatırıyor.

"Terörsüz Türkiye" vizyonu doğrultusunda hazırlanan raporların son aşamaya geldiği toplantıda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sahadaki tespitleri doğrultusunda yasal düzenleme süreci için düğmeye basılacak.

İŞTE MYK MASASININ BAŞLIKLARI

Toplantıda ayrıca Suriye'deki tehlikeli yakınlaşmalar, ABD-İran gerilimi ve Gazze'deki insanlık dramı da kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

AK Parti MYK'sının en sıcak başlığı, terörün tamamen tasfiye edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar olacak. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yürüttüğü faaliyetlere dikkat çeken A Haber Muhabiri Kübra Bal, "Siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan yazım ekibi 4 Şubat'ta 5. toplantısını gerçekleştirdi ve artık raporun tamamlanarak somut adımların atılması bekleniyor" ifadelerini kullandı. Bu kapsamda örgütün silah bırakma ve fesih sürecinin MİT ve TSK tarafından teyit edilmesiyle birlikte, yasal düzenlemeler için sürecin hızlandırılması hedefleniyor.

SURİYE'DEKİ KİRLİ İTTİFAK VE BÖLGESEL DENKLEMLER

Toplantının bir diğer kritik gündem maddesi ise sınır ötesindeki hareketlilik ve uluslararası krizler olacak. Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Kübra Bal, "Suriye yönetimi ile SDG arasında 30 Ocak'ta yapılan tam entegrasyonu içeren anlaşmanın sahadaki yansımaları değerlendiriliyor" sözleriyle aktardı. Ayrıca bölgedeki tansiyonu yükselten ABD-İran gerilimi de masada olacak. Kübra Bal, "Umman'da taraflar görüşmelerini gerçekleştirmişti, önümüzdeki haftalarda olası senaryoların değerlendirileceği bir buluşma daha bekleniyor" ifadelerine yer verdi.

TEŞKİLAT VE YEREL YÖNETİMLERDEN ÇİFTE SUNUM

MYK toplantısında iç politikaya ve teşkilat çalışmalarına yönelik raporlar da Erdoğan'a sunulacak. Teşkilat Başkanlığı ve Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın hazırladığı iki ayrı sunumda, partinin saha stratejileri ve yerel yönetimlerdeki son durum ele alınacak.

GAZZE

Özellikle Gazze başlığının her iki sunumda da ağırlıklı olarak yer alacağı belirtilirken, Türkiye'nin bu insani krizdeki diplomatik ve yardım faaliyetlerinin koordinasyonu bir kez daha gözden geçirilecek.