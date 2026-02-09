CHP'de küfür tartışması! A Haber'de çarpıcı sözler: CHP’nin yerel yönetim projesi çöktü

CHP İLE AYRILIK SÜRECİ

Son haftalarda Özarslan'ın CHP'den ayrılabileceğine yönelik kulis bilgileri konuşuluyordu. Bu süreci anlatan İlter Yeşiltaş, "Mesut Özarslan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'yle yollarını ayırabileceği ifade ediliyordu son birkaç haftadır özellikle. Mesut Özarslan'ın CHP'den istifası eli kulağında şeklinde yorumlar yapılıyordu ve nihayetinde dün akşam itibarıyla Mesut Özarslan Cumhuriyet Halk Partisi'yle yollarını ayırdı ve yapmış olduğu açıklama çokça konuşuluyor, dün akşamdan beri konuşuluyor." sözleriyle gelişmeleri aktardığını belirtti.

Özarslan'ın açıklamalarına da yer veren Yeşiltaş, "6 Ocak 2026 tarihinde Çevre Bakanıyla Keçiören'in sorunlarının çözümü amacıyla bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti Mesut Özarslan. O görüşme sonrası Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bazı klikler bu dedikodu ve algıların dozunu artırdı." sözleriyle Özarslan'ın iddialarını aktardığını ifade etti.

WHATSAPP MESAJLARI İDDİASI

Sürecin en kritik noktalarından birinin mesaj iddiaları olduğunu aktaran Yeşiltaş, Mesut Özarslan'ın açıklamalarını aktarırken, "Baskı, dedikodu ve iftiralara karşı sessizliğimi korumama ve hizmetlerime devam etmeme rağmen 7 Şubat tarihinde saat 23:59'da CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından şahsıma yönelik WhatsApp mesajları gelmeye başlamıştır. Bu mesajlar siyasi nezaketle, parti ahlakıyla, kamu sorumluluğu ve insanlıkla bağdaşmayacak hakaret, tehdit ve iftira içermektedir." ifadelerini kullandığını söyledi.

Mesaj içeriklerinin sosyal medyada da paylaşıldığını belirten Yeşiltaş, Özarslan'ın tepkisini, "Soruyorum; bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi? Özellikle aile değerlerimi ve kutsal varlığım annem ve merhum babamın dahi karıştırıldığı mesajlar karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'yle devam etmem mümkün değildir." sözleriyle dile getirdiğini aktardı.

PARTİ YÖNETİMİNE SERT ELEŞTİRİLER

Özarslan'ın açıklamalarında parti yönetimine yönelik eleştirilerin de yer aldığını belirten Yeşiltaş, "Maalesef ki CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve yakın çalışma arkadaşlarında ne Allah yolu ne vatan ne aile ne de kutsal saydığımız değerlerden hiçbir şey kalmamış, tüm mukaddesiyetler yerle yeksan olmuştur. Yola çıktığım ve birlikte yol yürüdüğüm arkadaşlarımın vicdanına sesleniyorum..." sözlerini aktardı.

Aynı açıklamada parti içindeki isimlere çağrı yapıldığını belirten Yeşiltaş, Özarslan'ın, "Dava insanlık davasıdır. Kuruluş kodlarından uzaklaşmış, gayriahlaki bir şekilde idare edilen bu yapıdan kendilerini kurtarmaya, şahsıma yapılan ahlaksızlığın içerisinde yer almamaya ve tepkilerini göstermeye davet ediyorum." ifadelerini kullandığını söyledi.

Özarslan'ın ayrıca, "Bugün şahsıma ve aileme yapılanlar unutulmasın ki tepki gösterilmezse bir gün kendilerine de yapılacaktır." sözleriyle uyarıda bulunduğunu aktardı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YANIT

Gelişmeler sonrası gözlerin Özgür Özel'e çevrildiğini belirten Yeşiltaş, Özel'in iddialara yanıtını, "Anne babasını katmadım ama siyasette öfke de hakaret de vardır." sözleriyle verdiğini ifade etti.

CHP'DE KRİTİK GÜN

CHP'de bugün yapılacak toplantıya da dikkat çeken Yeşiltaş, "Bugün saat 13:30'da Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi toplantısı var Özgür Özel başkanlığında. O toplantı gerçekleştirilecek. Tabii o toplantıda Mesut Özarslan'la yaşanan bu gerilim, daha sonrasında yapılan açıklamalar ve bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir yol izleyecek..." sözleriyle toplantının önemine işaret etti.

Sürecin parti açısından zorlu bir döneme işaret edebileceğini belirten Yeşiltaş, "Yani Cumhuriyet Halk Partisi açısından bundan sonraki sürecin sancılı olabileceğini ifade edebiliriz." sözleriyle değerlendirmesini aktarırken, gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade etti.