CHP'de küfür tartışması! A Haber'de çarpıcı sözler: CHP’nin yerel yönetim projesi çöktü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP, yeni bir istifa gelişmesiyle gündeme geldi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşme sonrasında yaşanan tartışmaların ardından partisinden istifa etti. Özarslan, istifa kararına gerekçe olarak CHP lideri Özgür Özel’in kendisine yönelik ifadelerini gösterdi. Sert eleştirilerde bulunan Özarslan, bir genel başkanın bir belediye başkanına bu üslupla yaklaşmasını kabul edilemez bulduğunu belirterek, “Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi?” ifadelerini kullandı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu yaşanan bu olayla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) yerel yönetim anlayışını ve son dönemde yaşanan gelişmeleri sert sözlerle eleştirdi. Müderrisoğlu, CHP'nin yerel seçim başarısını konjonktürel değil asli bir sonuç olarak görmesinin bir "düşünce biçimi iflası" olduğunu savundu.

CHP'DE KÜFÜR TARTIŞMASI!

"CHP'NİN YEREL YÖNETİM PROJESİ ÇÖKMÜŞTÜR"

Müderrisoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerel yönetimlerdeki başarı vaadinin gerçekleşmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerel yönetimlerde öyle bir başarı göstereceğiz, öylesine fedakarlık yapacağız ki Türkiye'yi yönetebilecek parti olduğumuz iddiasını böylece ortaya koyacağız şeklindeki varsayımının, projesinin de çöktüğünü söyleyebiliriz. Daha ilk günden CHP'li belediyelerin ihale başta olmak üzere, akraba kayırmacılığı dahil iş ve işlemlere girmesiyle bizzat Genel Başkan imzasıyla 'Aman yapmayın' şeklinde ayarlar verildiğini gördük. Bu durum, CHP belediyelerinin halka hizmet değil, dar bir çevreyi memnun etmek üzerine kurulu bir örgüt yapısı olduğunu ortaya çıkarmıştır. 'Halk Partisi' kimliği üzerine kurulan o büyük proje artık anlamını yitirmiştir."

"BELEDİYELER SAHİPSİZ, KARARLAR İMAMOĞLU ODAKLI"

CHP içindeki koordinasyon ve etik problemlerine dikkat çeken Müderrisoğlu, yönetim anlayışının tüm belediyeleri kapsamadığını iddia etti:

"CHP'de yerel yönetim zemininde koordinasyon, etik ve hukuki problemler var. Bu boşluk, belediyelerin sahipsiz kalmasına neden oluyor. Yapılan istişareler, Ekrem İmamoğlu ve uzantısı belediye başkanlarının siyasi kariyerini CHP'nin geleceğiyle eşitleme üzerine kurulu. Halkın günlük meseleleri veya belediyelerin yeterliliği üzerine herhangi bir perspektif üretilmediği çok açık."

"İNSANIN YÜZÜNÜN KIZARMAMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile CHP Genel Merkezi arasındaki sürece de değinen Müderrisoğlu, yaşanan mesaj trafiğinin bir "manevi baskı" ve "itibar suikastı" yöntemi olduğunu savundu:

"Keçiören, milliyetçi ve muhafazakar seçmenin yoğun olduğu, Türkiye'nin ikinci büyük ilçesi. Mesut Özarslan ismi üzerinden CHP'yi aşan bir değişim olmuştu. Fakat bugün Genel Başkan ile istifa eden Belediye Başkanı arasındaki mesaj trafiğine bakınca insanın yüzünün kızarmaması mümkün değil. Bu, CHP'de siyaset yapmak istemeyenlerin üzerinde nasıl bir manevi baskı kurulduğunu ve bir camia tarafından linç edilmek üzere nasıl profesyonelce kullanıldıklarını gösteriyor. Profesyonel trol ekipleri üzerinden 'Bir daha insan içine çıkamaz hale gelirsiniz' diyerek parmak sallandığını düşünüyorum."

"BU BİR SİYASET TARZI DEĞİL, ZİHNİYET TARZIDIR"

Müderrisoğlu, muhalefetin iktidar arzusunun demokratik bir hak olduğunu ancak CHP'nin mevcut tutumunun "rövanşist" bir zihniyeti yansıttığını ifade etti:

"Maske düşünce arkasındaki tablonun ne olduğu ortaya çıkıyor. O cilalı sözlere, kucaklayıcı görünen taktik cümlelere kapılmamak lazım. Özgür Özel'in ifadeleri aslında erken bir uyarı niteliğindedir. Maskeyi düşürdüğünüzde geriye 'Acımam, canını okurum' bölümü kalıyor. Bu; rövanşizm, kin ve nefretle bezenmiş duyguların dışa vurumudur. Bu bir siyaset tarzı değil, bir zihniyet tarzıdır."

"HÜKÜMETİN UZATTIĞI EL, GENEL MERKEZ TARAFINDAN GERİ ÇEVRİLDİ"

Son olarak hükümetin yerel yönetimlerle iş birliği çabalarının CHP Genel Merkezi tarafından engellendiğini öne süren Müderrisoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Murat Kurum'un memleket menfaatine olan her konuda parti ayrımı gözetmeksizin ev sahipliği yaptığına dair örnekler çok fazla. Sayın Cumhurbaşkanı da tüm büyükşehir belediye başkanlarını Külliye'de toplamıştı. Bu samimi bir iradeydi. Ancak belediye başkanları, bizzat Genel Merkez'den 'AKP'ye yanlıyorsunuz, onlara güç vermeyin' şeklindeki ithamlarla karşılaştılar. Giderek kendi kabuklarına çekildiler ve maalesef menfaat şebekelerinin ağına düştüler. Bugün karşılaşılan hukuki problemlerin temelinde bu ibret verici durum yatmaktadır."

ANKARA'DA CHP GERİLİMİ YARGIYA TAŞINIYOR

Ankara siyasetinde son günlerin en sıcak başlıklarından biri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Mesut Özarslan arasında yaşanan tartışma oldu. Süreci aktaran A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Ankara'nın en önemli gündem başlıklarından birisi bu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve Mesut Özarslan arasında yaşanan diyaloglar; hakaret ve Özarslan'ın iddiasıyla küfre varan, karşılıklı küfre varan açıklamalar..." sözleriyle yaşanan gerilimin boyutuna dikkat çektiğini aktardı.

Aynı süreçte hukuki adımın da gündeme geldiğini belirten Yeşiltaş, "Tabii bu konuyla ilgili yargı da yargıya yansıyacak, yargıya intikal edecek. Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün savcılığa suç duyurusunda bulunacak. Henüz saati kesinleşmedi ancak bugün içerisinde Mesut Özarslan suç duyurusunda bulunacak." ifadeleriyle süreci aktardı.

CHP İLE AYRILIK SÜRECİ

Son haftalarda Özarslan'ın CHP'den ayrılabileceğine yönelik kulis bilgileri konuşuluyordu. Bu süreci anlatan İlter Yeşiltaş, "Mesut Özarslan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'yle yollarını ayırabileceği ifade ediliyordu son birkaç haftadır özellikle. Mesut Özarslan'ın CHP'den istifası eli kulağında şeklinde yorumlar yapılıyordu ve nihayetinde dün akşam itibarıyla Mesut Özarslan Cumhuriyet Halk Partisi'yle yollarını ayırdı ve yapmış olduğu açıklama çokça konuşuluyor, dün akşamdan beri konuşuluyor." sözleriyle gelişmeleri aktardığını belirtti.

Özarslan'ın açıklamalarına da yer veren Yeşiltaş, "6 Ocak 2026 tarihinde Çevre Bakanıyla Keçiören'in sorunlarının çözümü amacıyla bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti Mesut Özarslan. O görüşme sonrası Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bazı klikler bu dedikodu ve algıların dozunu artırdı." sözleriyle Özarslan'ın iddialarını aktardığını ifade etti.

WHATSAPP MESAJLARI İDDİASI

Sürecin en kritik noktalarından birinin mesaj iddiaları olduğunu aktaran Yeşiltaş, Mesut Özarslan'ın açıklamalarını aktarırken, "Baskı, dedikodu ve iftiralara karşı sessizliğimi korumama ve hizmetlerime devam etmeme rağmen 7 Şubat tarihinde saat 23:59'da CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından şahsıma yönelik WhatsApp mesajları gelmeye başlamıştır. Bu mesajlar siyasi nezaketle, parti ahlakıyla, kamu sorumluluğu ve insanlıkla bağdaşmayacak hakaret, tehdit ve iftira içermektedir." ifadelerini kullandığını söyledi.

Mesaj içeriklerinin sosyal medyada da paylaşıldığını belirten Yeşiltaş, Özarslan'ın tepkisini, "Soruyorum; bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi? Özellikle aile değerlerimi ve kutsal varlığım annem ve merhum babamın dahi karıştırıldığı mesajlar karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'yle devam etmem mümkün değildir." sözleriyle dile getirdiğini aktardı.

PARTİ YÖNETİMİNE SERT ELEŞTİRİLER

Özarslan'ın açıklamalarında parti yönetimine yönelik eleştirilerin de yer aldığını belirten Yeşiltaş, "Maalesef ki CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve yakın çalışma arkadaşlarında ne Allah yolu ne vatan ne aile ne de kutsal saydığımız değerlerden hiçbir şey kalmamış, tüm mukaddesiyetler yerle yeksan olmuştur. Yola çıktığım ve birlikte yol yürüdüğüm arkadaşlarımın vicdanına sesleniyorum..." sözlerini aktardı.

Aynı açıklamada parti içindeki isimlere çağrı yapıldığını belirten Yeşiltaş, Özarslan'ın, "Dava insanlık davasıdır. Kuruluş kodlarından uzaklaşmış, gayriahlaki bir şekilde idare edilen bu yapıdan kendilerini kurtarmaya, şahsıma yapılan ahlaksızlığın içerisinde yer almamaya ve tepkilerini göstermeye davet ediyorum." ifadelerini kullandığını söyledi.

Özarslan'ın ayrıca, "Bugün şahsıma ve aileme yapılanlar unutulmasın ki tepki gösterilmezse bir gün kendilerine de yapılacaktır." sözleriyle uyarıda bulunduğunu aktardı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YANIT

Gelişmeler sonrası gözlerin Özgür Özel'e çevrildiğini belirten Yeşiltaş, Özel'in iddialara yanıtını, "Anne babasını katmadım ama siyasette öfke de hakaret de vardır." sözleriyle verdiğini ifade etti.

CHP'DE KRİTİK GÜN

CHP'de bugün yapılacak toplantıya da dikkat çeken Yeşiltaş, "Bugün saat 13:30'da Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi toplantısı var Özgür Özel başkanlığında. O toplantı gerçekleştirilecek. Tabii o toplantıda Mesut Özarslan'la yaşanan bu gerilim, daha sonrasında yapılan açıklamalar ve bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir yol izleyecek..." sözleriyle toplantının önemine işaret etti.

Sürecin parti açısından zorlu bir döneme işaret edebileceğini belirten Yeşiltaş, "Yani Cumhuriyet Halk Partisi açısından bundan sonraki sürecin sancılı olabileceğini ifade edebiliriz." sözleriyle değerlendirmesini aktarırken, gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade etti.

