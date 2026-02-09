CHP'de küfür tartışması! A Haber'de çarpıcı sözler: CHP’nin yerel yönetim projesi çöktü
CHP, yeni bir istifa gelişmesiyle gündeme geldi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşme sonrasında yaşanan tartışmaların ardından partisinden istifa etti. Özarslan, istifa kararına gerekçe olarak CHP lideri Özgür Özel’in kendisine yönelik ifadelerini gösterdi. Sert eleştirilerde bulunan Özarslan, bir genel başkanın bir belediye başkanına bu üslupla yaklaşmasını kabul edilemez bulduğunu belirterek, “Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi?” ifadelerini kullandı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu yaşanan bu olayla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) yerel yönetim anlayışını ve son dönemde yaşanan gelişmeleri sert sözlerle eleştirdi. Müderrisoğlu, CHP'nin yerel seçim başarısını konjonktürel değil asli bir sonuç olarak görmesinin bir "düşünce biçimi iflası" olduğunu savundu.
"CHP'NİN YEREL YÖNETİM PROJESİ ÇÖKMÜŞTÜR"
Müderrisoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerel yönetimlerdeki başarı vaadinin gerçekleşmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerel yönetimlerde öyle bir başarı göstereceğiz, öylesine fedakarlık yapacağız ki Türkiye'yi yönetebilecek parti olduğumuz iddiasını böylece ortaya koyacağız şeklindeki varsayımının, projesinin de çöktüğünü söyleyebiliriz. Daha ilk günden CHP'li belediyelerin ihale başta olmak üzere, akraba kayırmacılığı dahil iş ve işlemlere girmesiyle bizzat Genel Başkan imzasıyla 'Aman yapmayın' şeklinde ayarlar verildiğini gördük. Bu durum, CHP belediyelerinin halka hizmet değil, dar bir çevreyi memnun etmek üzerine kurulu bir örgüt yapısı olduğunu ortaya çıkarmıştır. 'Halk Partisi' kimliği üzerine kurulan o büyük proje artık anlamını yitirmiştir."
"BELEDİYELER SAHİPSİZ, KARARLAR İMAMOĞLU ODAKLI"
CHP içindeki koordinasyon ve etik problemlerine dikkat çeken Müderrisoğlu, yönetim anlayışının tüm belediyeleri kapsamadığını iddia etti:
"CHP'de yerel yönetim zemininde koordinasyon, etik ve hukuki problemler var. Bu boşluk, belediyelerin sahipsiz kalmasına neden oluyor. Yapılan istişareler, Ekrem İmamoğlu ve uzantısı belediye başkanlarının siyasi kariyerini CHP'nin geleceğiyle eşitleme üzerine kurulu. Halkın günlük meseleleri veya belediyelerin yeterliliği üzerine herhangi bir perspektif üretilmediği çok açık."
"İNSANIN YÜZÜNÜN KIZARMAMASI MÜMKÜN DEĞİL"
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile CHP Genel Merkezi arasındaki sürece de değinen Müderrisoğlu, yaşanan mesaj trafiğinin bir "manevi baskı" ve "itibar suikastı" yöntemi olduğunu savundu:
"Keçiören, milliyetçi ve muhafazakar seçmenin yoğun olduğu, Türkiye'nin ikinci büyük ilçesi. Mesut Özarslan ismi üzerinden CHP'yi aşan bir değişim olmuştu. Fakat bugün Genel Başkan ile istifa eden Belediye Başkanı arasındaki mesaj trafiğine bakınca insanın yüzünün kızarmaması mümkün değil. Bu, CHP'de siyaset yapmak istemeyenlerin üzerinde nasıl bir manevi baskı kurulduğunu ve bir camia tarafından linç edilmek üzere nasıl profesyonelce kullanıldıklarını gösteriyor. Profesyonel trol ekipleri üzerinden 'Bir daha insan içine çıkamaz hale gelirsiniz' diyerek parmak sallandığını düşünüyorum."