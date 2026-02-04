ABD basınından çarpıcı iddia: Washington-Tahran müzakereleri Umman'a taşındı

Axios'un haberine göre, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin İstanbul'da yapılması planlanırken, toplantının taşındığı iddia edildi. Yer alan haberde, ABD'nin, İran'ın görüşmelerin Umman'a taşınması talebini kabul ettiği bildirildi.

ABD ile İran arasında yürütülmesi planlanan nükleer görüşmelerin, cuma günü Umman'da gerçekleşmesi bekleniyor. Washington merkezli Axios muhabiri Barak Ravid, salı günü yaptığı açıklamada, bu bilgiyi Arap bir kaynağa dayandırdı.

Habere göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İran'ın görüşmelerin Türkiye yerine Umman'da yapılması yönündeki talebini kabul etti.

Kaynaklar, görüşmelere bölgedeki bazı Arap ve Müslüman ülkelerin de katılıp katılmayacağına ilişkin müzakerelerin ise hâlen sürdüğünü belirtti.