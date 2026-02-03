Başkan Erdoğan’dan ABD-İran gerilimine net mesaj: Türkiye kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Arap dünyası yayın organlarından Şarkul Avsat’a verdiği tarihi mülakat, küresel siyasetin gündemine bomba gibi düştü. Erdoğan; Suudi Arabistan ile güçlenen stratejik bağlardan Gazze’deki soykırımın durdurulmasına, Suriye’nin toprak bütünlüğünden Somali üzerinden kurulan "İsrail kumpasına" kadar kritik başlıklarda dünyaya adeta istikrar manifestosu sundu. Erdoğan, verdiği demeçte ABD-İran gerilimine ilişkin konuşarak "Türkiye kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır!" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel barış, güvenlik ve iş birliği vizyonunu ortaya koyduğu; Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri, İran, Gazze, Suriye, Sudan ve Somali başlıklarında değerlendirmelerde bulunduğu mülakatı, Suudi Arabistan ve Arap dünyasının önde gelen gazetelerinden Şarkul Avsat'ta Arapça ve İngilizce olarak yayımlandı.

ANKARA-RİYAD HATTINDA STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Mülakatta Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerine değinen Başkan Erdoğan, ilişkilerin yalnızca ikili boyutuyla değil, bölgesel istikrar ve ortak sorumluluk anlayışıyla ele alındığını ifade etti. Ekonomi, yatırım, savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere somut ve sürdürülebilir iş birliği alanlarına dikkat çeken Erdoğan, bölgesel meselelerde istişarenin derinleştirilmesinin ve ikili ilişkilerin somut alanlarda ileri taşınmasının hedeflendiğini söyledi.

"İRAN'DA ÇATIŞMAYA DEĞİL SAĞ DUYUYA İHTİYAÇ VAR"

İran merkezli gerilimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, bölgenin yeni çatışmalara değil sağduyuya ve diyaloğa ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Türkiye'nin savaşları önleyici diplomasi anlayışıyla hareket ettiğini belirten Erdoğan, bölgesel istişare ve ortak aklın önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin bölgede yeni bir savaş ve yıkım dalgası yaşanmasını istemediğini dile getirdi.

GAZZE İÇİN TARİHİ ÇAĞRI: İSRAİL KADEMELİ OLARAK GERİ ÇEKİLMELİ!

Gazze konusuna da değinen Başkan Erdoğan, kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımın kesintisiz ulaştırılması ve Filistin halkının iradesini esas alan adil bir barışın tesis edilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin barışa katkı sunma sorumluluğunu kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Erdoğan, toparlanma ve yeniden imar çalışmalarının vakit kaybedilmeden başlatılması gerektiğini söyledi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararı çerçevesinde İsrail güçlerinin kademeli olarak Gazze'den çekilmesinin önemine işaret ederek, Türkiye'nin Barış Kurulu üyesi olarak sürece aktif katkı sağlayacağını kaydetti.

SURİYE'DE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE TERÖRLE MÜCADELE KIRMIZI ÇİZGİ!

Suriye başlığında ise toprak bütünlüğünü esas alan siyasi çözüm vurgusu yapan Erdoğan, terörle mücadele, ulusal birlik ve bölgesel istikrarın birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini ifade etti. Erdoğan, komşularına tehdit üretmeyen, terör örgütlerine alan açmayan ve toplumun tüm kesimlerini eşit vatandaşlık temelinde kucaklayan bir Suriye'nin bölgesel istikrar açısından hayati önemde olduğunu söyledi.

SUDAN'DA BARIŞIN ADRESİ TÜRKİYE: REFAH İÇİN ORTAK MEKANİZMA

Sudan'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin barış, insani destek ve yeniden imar sürecine sahada güçlü katkılar sunduğunu belirtti. Erdoğan, Suudi Arabistan, ABD ve Mısır'ın kurulan mekanizma çerçevesinde yürüttüğü yapıcı çalışmaları değerli bulduklarını ifade ederek, Türkiye'nin barış ve refaha yönelik her adımın yanında yer alacağını söyledi.

İSRAİL'İN KİRLİ OYUNUNA SERT TEPKİ

Somali'nin toprak bütünlüğüne yönelik tehditlere karşı net bir duruş sergileyen Erdoğan, Afrika Boynuzu'nda ve bölgede istikrarsızlaştırıcı adımlara karşı uluslararası toplumun ortak sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini vurguladı. İsrail'in Somaliland'ı tanımasına ilişkin bir soruya da yanıt veren Erdoğan, Netanyahu hükümetinin Gazze'deki eylemlerinin ardından Lübnan, Yemen, İran, Katar ve Suriye'ye yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, bu kez Afrika Boynuzu'nu istikrarsızlaştırma niyetinde olduğunu ifade etti.