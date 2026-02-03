CANLI | Gerilim tırmanıyor! Tahran'ın hamlelerine ABD'de jet yanıt: İran İHA'sı düşürüldü
ABD basınına göre İran Hürmüz Boğazı'nda ABD tankerine el koymak istedi. El koyma girişimi ABD savaş gemileriyle engellendi. Adı açıklanmayan ABD'li yetkili, ABD ordusunun Umman Denizi'nde ABD uçak gemisine yaklaşan İran'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.
CANLI ANLATIM
"TRUMP İRAN İLE ÖNCE DİPLOMASİ YOLU İZLEMEK İSTİYOR"
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın "önce diplomasi" yolunu izlemek istediğini ve Özel Temsilci Steve Witkoff'un İranlı yetkililerle bu haftanın sonuna doğru bir araya geleceğini belirtti.
ABD'li Sözcü Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, İran gündemini değerlendirdi.
Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile bugün görüştüğünü ve İran'la görüşmelerin "planlandığı şekilde" gerçekleştirileceğini vurgulayan Leavitt, "Başkan Trump, her zaman önce diplomasi yolunu izlemek istiyor ancak tabii ki bu iki tarafın da işbirliğini gerektirir." dedi.
Trump'ın İran konusunda tüm seçenekleri her zaman masada tuttuğunun altını çizen Beyaz Saray Sözcüsü, ABD'nin geçen yıl İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısını hatırlattı.
Leavitt, "Ancak İran'la bu görüşmeler bu hafta sonuna doğru yapılacak." diye konuştu.
Amerikan medyasında, ABD'li ve İranlı yetkililerin cuma günü İstanbul'da bir araya gelmeyi planladığı yönünde haberler yer almıştı.
"İRAN HÜRMÜZ'DE ABD TANKERİNE MÜDAHALE ETTİ"İDDİASI
İngiltere merkezli bir deniz güvenliği şirketi, Hürmüz Boğazı'nda bir "güvenlik olayı" yaşandığını öne süren bir açıklama yayımladı.
Şirketin iddiasına göre, bir gemi yapılan dur ihtarlarına uymadı ve bunun üzerine bölgede bulunan birkaç savaş gemisi tarafından kuşatıldı. Açıklamada olayın yeri, zamanı ve geminin bayrağı ilgili ayrıntılara yer verilmedi.
Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise İran'a ait silahlı sürat teknelerinin Hürmüz Boğazı'nda bir ABD petrol tankerine yaklaştığını ve gemiyi durdurmaya çalıştığını yazdı.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı ise İranlı ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde, öğleden sonra sivil bir geminin İran karasularına izinsiz şekilde giriş yaptığı için İran güçleri tarafından uyarıldığını ve bunun ardından geminin İran karasularını terkettiğini bildirdi.
İranlı makamlar, olay sırasında herhangi bir güvenlik ihlali, çatışma ya da askeri müdahalenin söz konusu olmadığını ve İngiliz deniz güvenliği şirketinin ileri sürdüğü "kuşatma" ve "güvenlik olayı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
ABD BASINI: İRAN GÖRÜŞMELERİN UMMAN'DA OLMASINI İSTİYOR
ABD basınında yer alan haberlerde, İran'ın cuma günü ABD ile yapması beklenen görüşmeyi Umman'a taşınmasını ve görüşmenin formatını ikili olarak değiştirilmesini talep ettiği öne sürüldü.
CUMA GÜNKÜ GÖRÜŞME UMMAN'DA OLABİLİR
İran ve ABD arasındaki gerilim devam ederken, tarafların cuma günü bir araya gelmesi bekleniyor. ABD basınında yer alan haberlerde, İran'ın cuma günü ABD ile İstanbul'da yapacağı iddia edilen görüşmenin Umman'a taşınmasını ve görüşmenin formatını ikili olarak değiştirilmesini talep ettiği öne sürüldü. Görüşmeye, birkaç Arap ve Müslüman ülkenin gözlemci olarak katılması bekleniyordu.
Görüşmenin yeri ve formatı henüz resmi olarak açıklanmazken, görüşmelerde ABD heyetine ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İran heyetine ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin liderlik edeceği öngörülüyor.
Witkoff Netanyahu ile görüştü
Witkoff ise bugün İsrail'i ziyaret ederek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşmede, İran'ın ele alındığı ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad Başkanı David Barnea ve askeri istihbarat şefi General Shlomi Binder'in de görüşmede hazır bulunduğu aktarıldı