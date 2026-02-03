ABD'nin radarındaki İran hedefleri nereler? Masada 4 senaryo: Sembolik saldırıyla anlaşma pazarlığı
ABD-İran hattında olası saldırı ihtimali her geçen gün yapılan açıklamalarla en üst seviyeye çıkarken, gözler Trump'ın savaş planına çevrildi. Öte yandan Washington-Tahran arasında nükleer müzakerelerin İstanbul'da yapılacağı belirtilirken, Trump'ın yeni tehditleri sürdürmesi "İran'daki hangi noktalar vurulur?" sorusunun sorulmasına neden oluyor. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Akademisyen-İran Uzmanı Doç. İsmail Sarı ve Gazeteci Gaffar Yakınca, ABD'nin olası saldırı stratejisini ve İran'da savaş durumunda yaşanabilecek olasılıklar değerlendirildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 50 bin askerini Orta Doğu'ya göndermesi ve USS Abraham Lincoln uçak gemisini bölgeye konuşlandırması İran'ı paniğe sürüklerken, iki ülkeden yapılan karşılıklı açıklamalarla tansiyon giderek yükseliyor. ABD Başkanı Trump İran'ı yeniden tehdit ederek "Çok büyük gemilerimiz gidiyor" açıklaması gerilimi tırmandırırken, Wall Street Journal'ın haberine göre Washington-Tahran arasındaki nükleer müzakereler İstanbul'da yapılacak. Habere göre planlanan görüşmeye İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katılacak.
Diplomasi masasının yeniden kurulduğu Türkiye'de iki ülkenin savaşa girmemesi amaçlanırken, Trump'ın İran üzerindeki savaş planları ve izleyeceği strateji gündemdeki sıcaklığını koruyor. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Akademisyen-İran Uzmanı Doç. İsmail Sarı ve Gazeteci Gaffar Yakınca, ABD'nin olası saldırı stratejisini ve İran'da ABD'nin planını ele aldı.
"DIŞARIDA ASKERİ BİR TEHDİT VAR"
İran'daki iç siyasi dengeleri analiz eden Akademisyen-İran Uzmanı Doç. İsmail Sarı, "Sistem tamamen muhafazakarlardan oluşan ve yapıyı parçaları çalışan bir direnç gösteriyor. Doğal olarak burada ciddi anlamda bir dönüşümü beklemek mümkün değil" gücünü kullandı. Pezeşkiyan dönemdeki değişim olaylarına değinen Sarı, "Mahsa Amini olaylarından sonra başörtüsüyle ilgili fiiliyatta bir yumuşama söz konusu ancak bunların kesinlikle hukuki özü olmayan adımlar" dedi. İran'ın kronik bir protesto sarmalında olduğunu söyleyen Sarı, "Meşruiyeti ciddi anlamda aşınmış bir İran rejiminin yanı sıra kendini koruyabilen bir yapı olduğunu görüyoruz. Hem içeride ciddi bir yapı anlamında sosyolojik bir patlama var, dışarıda ise askeri bir tehdit var" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.
"TRUMP MÜZAKERE DERKEN BİLE HEGEMONİK BİR DİL KULLANIYOR"
ABD'nin İran üzerinde baskı kurmak ve istediklerini dayanma politikasını izlediğini belirten Doç. İsmail Sarı, "Trump geleneksel bir dil kullanıyor. Müzakere masası derken bile hegemonik bir dil kullanıyor ve bundan anladığı 'tekliflerimiz kabul edilsin' anlamında" şeklinde konuştu.
İran'ın bir direnme söylemi üzerinden gittiğini belirten Akademisyen-İran Uzmanı Doç. İsmail Sarı, "İran bir direniş açıklamalarından bulunurken diğer yandan bir anlaşma yapılması ve askeri tehdidin farkında. Olayları iki yönlü okumak lazım." dedi.