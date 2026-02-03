ABD'nin radarındaki İran hedefleri nereler? Masada 4 senaryo: Sembolik saldırıyla anlaşma pazarlığı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 50 bin askerini Orta Doğu'ya göndermesi ve USS Abraham Lincoln uçak gemisini bölgeye konuşlandırması İran'ı paniğe sürüklerken, iki ülkeden yapılan karşılıklı açıklamalarla tansiyon giderek yükseliyor. ABD Başkanı Trump İran'ı yeniden tehdit ederek "Çok büyük gemilerimiz gidiyor" açıklaması gerilimi tırmandırırken, Wall Street Journal'ın haberine göre Washington-Tahran arasındaki nükleer müzakereler İstanbul'da yapılacak. Habere göre planlanan görüşmeye İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katılacak.

Diplomasi masasının yeniden kurulduğu Türkiye'de iki ülkenin savaşa girmemesi amaçlanırken, Trump'ın İran üzerindeki savaş planları ve izleyeceği strateji gündemdeki sıcaklığını koruyor. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Akademisyen-İran Uzmanı Doç. İsmail Sarı ve Gazeteci Gaffar Yakınca, ABD'nin olası saldırı stratejisini ve İran'da ABD'nin planını ele aldı.