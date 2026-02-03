Washington-Tahran masası İstanbul'da kuruluyor! Çok sayıda ülkeye davet
Reuters haber ajansının iddiasına göre Suudi Arabistan, Katar, Umman, Pakistan Mısır ve BAE, İran konusunda İstanbul'da yapılacak olan görüşmelere davet edildi.
Bu hafta İstanbul'da İran ile ABD arasında yapılması planlanan görüşmelerin önceliğinin, iki taraf arasında olası bir çatışmayı önlemek ve gerilimi düşürmek olduğu bildirildi. Konuya yakın bölgesel bir yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada, toplantılara bazı bölge ülkelerinin de davet edildiğini söyledi.
İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, dışişleri bakanları düzeyinde yapılması öngörülen görüşmelere Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de davet edilen ülkeler arasında yer aldığını belirtti.
"ANA GÖRÜŞME CUMA GÜNÜ"
Yetkili, toplantıların formatının henüz netleşmediğini ifade ederken, "ana görüşmenin" cuma günü yapılmasının planlandığını kaydetti.
Açıklamada, taraflar arasında diyalog sürecinin başlatılmasının, gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.
PEZEŞKİYAN'DAN MÜZAKERE TALİMATI
Tahran'dan gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Ekber Karabağ, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın müzakere masasının kurulması için gerekli talimatı verdiğini belirterek, haftalardır "savaş mı, diplomasi mi" tartışmalarının yaşandığını söyledi. Karabağ, tarafların şu aşamada diplomasiye öncelik verdiğini ancak bunun savaş ihtimalinin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmediğini vurguladı.
"MÜZAKERE VAR AMA SAVAŞ RİSKİ BİTMEDİ"
Karabağ, daha önce de müzakere süreci devam ederken İran'a yönelik saldırıların yaşandığını hatırlatarak, Pezeşkiyan'ın Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği talimatta bölgedeki "dost ülkelerin" taleplerinin dikkate alındığını ve adil, hakkaniyetli bir müzakere zemininin oluşturulmasını istediğini aktardı.
MASANIN FORMATINA DAİR BELİRSİZLİK
İran'dan yapılan resmi açıklamalarda görüşmelerin yeri, zamanı ve kapsamına dair net bilgi paylaşılmadığını belirten Karabağ, kulislerde bölge ülkelerinin de arabulucu olarak sürece dahil olabileceğine dair iddiaların konuşulduğunu ifade etti.
İRAN: MÜZAKERELER NÜKLEERLE SINIRLI KALSIN
İran tarafının müzakerelerin yalnızca nükleer faaliyetlerle sınırlı olmasını istediğini aktaran Karabağ, Fransa başta olmak üzere bazı ülkelerin ise insan hakları ve protestolar gibi başlıkların da gündeme getirilmesi yönünde baskı yaptığını söyledi.
URANYUM KRİZİ VE ABD'NİN TALEBİ
ABD'nin İran'dan tüm uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sonlandırmasını istediğini belirten Karabağ, İran liderinin danışmanı Ali Şamhani'nin bu talebin kabul edilmeyeceğini açıkladığını aktardı. Şamhani'nin, haziran ayında vurulan nükleer tesislerdeki zenginleştirilmiş uranyum rezervlerinin bir kısmının enkaz altında kaldığını ve durumlarının net olmadığını söylediğini de ekledi.