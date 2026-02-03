Washington-Tahran masası İstanbul'da kuruluyor! Çok sayıda ülkeye davet

Bu hafta İstanbul'da İran ile ABD arasında yapılması planlanan görüşmelerin önceliğinin, iki taraf arasında olası bir çatışmayı önlemek ve gerilimi düşürmek olduğu bildirildi. Konuya yakın bölgesel bir yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada, toplantılara bazı bölge ülkelerinin de davet edildiğini söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, dışişleri bakanları düzeyinde yapılması öngörülen görüşmelere Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de davet edilen ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

"ANA GÖRÜŞME CUMA GÜNÜ"

Yetkili, toplantıların formatının henüz netleşmediğini ifade ederken, "ana görüşmenin" cuma günü yapılmasının planlandığını kaydetti.