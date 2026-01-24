İsrail basınında Türkiye korkusu: 'Türk Yürüyüşü' sonumuzu getirecek
ABD Başkanı Donald Trump, Davos’ta düzenlenen uluslararası törende Gazze Barış Kurulu’nun resmen kurulduğunu açıkladı. Washington yönetiminin Türkiye’yi Barış Kurulu’na dahil etmesi, İsrail’de endişe yaratırken Tel Aviv’den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Siyonist basında yer alan analizlerde Türkiye’nin artan etkisine vurgu yapılırken, bu durum “asıl tehlike ve en büyük zaaf” olarak nitelendirildi. Bazı yorumlarda ise gelişmeler “Türk yürüyüşü” ifadesiyle tanımlandı. İşte detaylar…
Küresel diplomasinin nabzının attığı Davos'tan gelen kritik açıklamalar, Ortadoğu'da yeni bir dönemin kapısını araladı. Gazze'de barış sürecinin resmen başlaması ve Türkiye'nin masadaki etkin rolü, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
İsrail merkezli savunma haberleri sitesi IDSF'de yayımlanan, Emekli Yarbay Yaron Buskila imzalı analizde Türkiye'nin Gazze Barış Kurulu'na katılımına ilişkin dikkat çekici değerlendirmelere yer verildi.
"İSRAİL'İN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİREN STRATEJİK BİR TEHLİKE"
Buskila analizinde "Gazze'de 'ertesi gün'den bahsetmeye başladığımız anda, Tel Aviv'in mücadelesinin yeni başladığı açıkça ortaya çıkıyor. ABD'nin Türkiye'yi dahil etme süreci kesinlikle tarafsız bir adım değildir. İsrail'in geleceğini şekillendiren stratejik bir tehlikedir" ifadelerini kullandı.
"TEL AVİV KISKIVRAK KÖŞEYE SIKIŞMIŞ DURUMDA"
İsrailli emekli yarbay Türkiye'nin Hamas üzerinde nüfuz sahibi olduğunu söyleyerek "İşte asıl tehlike burada başlıyor. Hamas, Türkiye'nin sözünü dinliyor. Ankara ise İsrail'e karşı sert söylemleriyle uluslararası kamuoyunda biliniyor. Üstelik bölgemizde başını Türkiye'nin çektiği ve giderek büyüyen bir Müslüman ekseni var. Tel Aviv kıskıvrak köşeye sıkışmış durumda ve Netanyahu hükümetinin bu duruma bir çözüm bulması gerekiyor. Yoksa her şey için çok geç olabilir" dedi.