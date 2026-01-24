CANLI YAYIN

İsrail basınında Türkiye korkusu: 'Türk Yürüyüşü' sonumuzu getirecek

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İsrail basınında Türkiye korkusu: 'Türk Yürüyüşü' sonumuzu getirecek

ABD Başkanı Donald Trump, Davos’ta düzenlenen uluslararası törende Gazze Barış Kurulu’nun resmen kurulduğunu açıkladı. Washington yönetiminin Türkiye’yi Barış Kurulu’na dahil etmesi, İsrail’de endişe yaratırken Tel Aviv’den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Siyonist basında yer alan analizlerde Türkiye’nin artan etkisine vurgu yapılırken, bu durum “asıl tehlike ve en büyük zaaf” olarak nitelendirildi. Bazı yorumlarda ise gelişmeler “Türk yürüyüşü” ifadesiyle tanımlandı. İşte detaylar…

Küresel diplomasinin nabzının attığı Davos'tan gelen kritik açıklamalar, Ortadoğu'da yeni bir dönemin kapısını araladı. Gazze'de barış sürecinin resmen başlaması ve Türkiye'nin masadaki etkin rolü, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İsrail merkezli savunma haberleri sitesi IDSF'de yayımlanan, Emekli Yarbay Yaron Buskila imzalı analizde Türkiye'nin Gazze Barış Kurulu'na katılımına ilişkin dikkat çekici değerlendirmelere yer verildi.

İsrail basınında Türkiye korkusu: 'Türk Yürüyüşü' sonumuzu getirecek

"İSRAİL'İN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİREN STRATEJİK BİR TEHLİKE"

Buskila analizinde "Gazze'de 'ertesi gün'den bahsetmeye başladığımız anda, Tel Aviv'in mücadelesinin yeni başladığı açıkça ortaya çıkıyor. ABD'nin Türkiye'yi dahil etme süreci kesinlikle tarafsız bir adım değildir. İsrail'in geleceğini şekillendiren stratejik bir tehlikedir" ifadelerini kullandı.

İsrail basınında Türkiye korkusu: 'Türk Yürüyüşü' sonumuzu getirecek

"TEL AVİV KISKIVRAK KÖŞEYE SIKIŞMIŞ DURUMDA"

İsrailli emekli yarbay Türkiye'nin Hamas üzerinde nüfuz sahibi olduğunu söyleyerek "İşte asıl tehlike burada başlıyor. Hamas, Türkiye'nin sözünü dinliyor. Ankara ise İsrail'e karşı sert söylemleriyle uluslararası kamuoyunda biliniyor. Üstelik bölgemizde başını Türkiye'nin çektiği ve giderek büyüyen bir Müslüman ekseni var. Tel Aviv kıskıvrak köşeye sıkışmış durumda ve Netanyahu hükümetinin bu duruma bir çözüm bulması gerekiyor. Yoksa her şey için çok geç olabilir" dedi.

İsrail basınında Türkiye korkusu: 'Türk Yürüyüşü' sonumuzu getirecek

"EN CİDDİ ZAAFIMIZ"

İsrail'in bu süreçte sessiz kaldığına ve Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'a karşı pasif bir tutum sergilediğini söyleyen Buskila "Bu belki de en ciddi zaafımız olabilir. Trump'ın emirlerine boyun eğmekten başka hiçbir şey yapamıyoruz. Aynı zamanda kaderimizin Ankara'nın elinde olmasına da olanak tanıyoruz. Defalarca dile getirmemize ve tüm kırmızı çizgilerimize rağmen Barış Kurulu'na Türkiye'nin dahil edilmesi İsrail'in siyasi arenadaki süregelen başarısızlığını yansıtmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRK YÜRÜYÜŞÜ SONUMUZU GETİRECEK"

Son olarak analizinde Tel Aviv'in hızlı bir şekilde aksiyon alması gerektiğini vurgulayan İsrailli emekli yarbay "Trump'ın planının bizim için stratejik bir hataya dönüşmesini önlemek için hızlı, keskin ve tavizsiz bir düzeltmeye ihtiyacımız var. Aksi halde bölgede Türk Yürüyüşü devam edecek ve eğer elimizi çabuk tutmazsak sonumuzu getirecek" dedi.

İsrail basınında Türkiye korkusu: 'Türk Yürüyüşü' sonumuzu getirecek

ABD'DEN TEL AVİV'E KRİTİK ZİYARET

Öte yandan İsrail basınından Ynet ise Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'ın bugün Tel Aviv'e geleceğini öne sürdü. İkilinin, Netanyahu ile "Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşasını" görüşecekleri ifade edilirken İsrail Başbakanı'nın gündeminde Türkiye'nin Barış Kurulu'na katılması da olduğu ifade edildi. Aktarılana göre Netanyahu, Witkoff'a bu konudaki rahatsızlığını dile getirecek.

"WASHİNGTON İSRAİL'İ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Ayrıca Ynet'e konuşan Tel Aviv hükümeti yakın bir kaynak çarpıcı bir iddiada bulunarak "Washington, Türkiye konusunda İsrail'i hayal kırıklığına uğrattı. Tepkilere rağmen Ankara'yı sürece dahil etti. Bunun tek bir nedeni var: Netanyahu, geçtiğimiz haftalarda Refah Sınır Kapısı'nı açmak istemedi ve bu konuda diretti. ABD ise Netanyahu'dan intikam alarak, Türkleri sürece dahil etti. Bununla birlikte uluslararası istikrar gücünde Ankara'nın olup olmayacağı da merakla bekleniyor" dedi.

Yeni dünya düzeninde Türkiye’nin yeri eşsizYeni dünya düzeninde Türkiye’nin yeri eşsiz "YENİ DÜNYA DÜZENİNDE TÜRKİYE'NİN YERİ EŞSİZ"
Trump’ın Gazze Barış Kurulu’nda imzalar bugün!Trump’ın Gazze Barış Kurulu’nda imzalar bugün! TRUMP'IN GAZZE BARIŞ KURULU'NDA İMZALAR BUGÜN!
Gazze Kurulu’ndaki Türkiye katil Netanyahu’nun uykularını kaçırdı!Gazze Kurulu’ndaki Türkiye katil Netanyahu’nun uykularını kaçırdı! GAZZE KURULU'NDAKİ TÜRKİYE KATİL NETANYAHU'NUN UYKULARINI KAÇIRDI!
Netanyahu uyurken açıklanmış: Gazze Kurulunda Türkiye varNetanyahu uyurken açıklanmış: Gazze Kurulunda Türkiye var NETANYAHU UYURKEN AÇIKLANMIŞ: GAZZE KURULU'NDA TÜRKİYE VAR

#Gazze Barış Kurulu #Netanyahu
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın