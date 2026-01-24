İsrail basınında Türkiye korkusu: 'Türk Yürüyüşü' sonumuzu getirecek

"EN CİDDİ ZAAFIMIZ"

İsrail'in bu süreçte sessiz kaldığına ve Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'a karşı pasif bir tutum sergilediğini söyleyen Buskila "Bu belki de en ciddi zaafımız olabilir. Trump'ın emirlerine boyun eğmekten başka hiçbir şey yapamıyoruz. Aynı zamanda kaderimizin Ankara'nın elinde olmasına da olanak tanıyoruz. Defalarca dile getirmemize ve tüm kırmızı çizgilerimize rağmen Barış Kurulu'na Türkiye'nin dahil edilmesi İsrail'in siyasi arenadaki süregelen başarısızlığını yansıtmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRK YÜRÜYÜŞÜ SONUMUZU GETİRECEK"

Son olarak analizinde Tel Aviv'in hızlı bir şekilde aksiyon alması gerektiğini vurgulayan İsrailli emekli yarbay "Trump'ın planının bizim için stratejik bir hataya dönüşmesini önlemek için hızlı, keskin ve tavizsiz bir düzeltmeye ihtiyacımız var. Aksi halde bölgede Türk Yürüyüşü devam edecek ve eğer elimizi çabuk tutmazsak sonumuzu getirecek" dedi.