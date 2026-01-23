CHP’li belediyede grev krizi! Hakkını savunan işçi kapı dışarı
CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde yaşanan işten çıkarmalar kamuoyunda tepkiye yol açtı. İşten çıkarıldığını öne süren bir emekçinin belediye binası önünde tek başına başlattığı grev sırasında bir motosiklet sürücüsüyle yaptığı konuşma kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde emekçi, “Sebep yok, gerekçe yok. Sadece hakkımızı sorduk” diyerek herhangi bir açıklama yapılmadan kapı önüne konulduklarını iddia etti.
Parti içi kavgalar, yolsuzluk soruşturmaları, liyakat tartışmaları ve peş peşe yaşanan krizlerle gündemden düşmeyen CHP'li belediyelerde yeni bir skandal daha patlak verdi.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla tutuklanan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ardından belediye, CHP'li Ömer Rasim Şişman tarafından başkan vekili sıfatıyla yönetilmeye başlandı.
Soruşturmanın gölgesinde yönetilen belediyede, çalışanların herhangi bir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığı iddiaları ise tepkilere yol açtı. Sebepsiz işten çıkarmalar, CHP'li belediyelerde liyakat yerine torpilin mi devrede olduğu sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı.
"HAKKIMI SORDUM DİYE KAPI DIŞARI EDİLDİM"
Belediye binası önünde tek başına grev yapan işçi, defalarca neden işten çıkarıldığını sormasına rağmen kendisine herhangi bir gerekçe sunulmadığını iddia etti. Haksızlığa uğradığını savunan emekçi, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Sebep soruyorum, cevap veremiyorlar. Haksız yere işten çıkarıldık. Sendikaya sadece alacaklarımızı sorduk. 300-400 bin lira alacağımız var. 'Paramız ne zaman yatacak' dedik. On lira harçlık verin bari dedik."
"AKRABALAR ARKA KAPIDAN GİRDİ, EMEKÇİ KAPI DIŞARI EDİLDİ"
Belediyede adaletsizlik yaşandığını ileri süren işçi, liyakat yerine torpilin devrede olduğunu öne sürdü. CHP'li yönetime sert tepki gösteren emekçi, "Akrabası olanlar, dayısı olanlar arka kapıdan girdi. Karı-kocalar işe alındı. Sonra çıkıp 'adalet' diye konuşuyorsunuz." ifadelerini kullandı.
"22 YILDIR NEDEN İKTİDAR OLAMADIĞINIZ BELLİ"
Kendisinin de CHP üyesi olduğunu vurgulayan işçi, partisinin işçilere yaklaşımını eleştirerek, "22 yıldır neden iktidar olamadığınız belli. Hiçbir zaman işçinin, emekçinin yanında durmadınız" dedi.
CHP'nin kayyum söylemlerine de tepki gösteren emekçi, "Şişli'de kayyum var dediniz. Burada kayyum mu var? Buranın insanları bu kentin evladı. Yıllardır burada CHP var" sözleriyle tepkisini dile getirdi.