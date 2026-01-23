CHP’li belediyede grev krizi! Hakkını savunan işçi kapı dışarı

Parti içi kavgalar, yolsuzluk soruşturmaları, liyakat tartışmaları ve peş peşe yaşanan krizlerle gündemden düşmeyen CHP'li belediyelerde yeni bir skandal daha patlak verdi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla tutuklanan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ardından belediye, CHP'li Ömer Rasim Şişman tarafından başkan vekili sıfatıyla yönetilmeye başlandı.

Soruşturmanın gölgesinde yönetilen belediyede, çalışanların herhangi bir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığı iddiaları ise tepkilere yol açtı. Sebepsiz işten çıkarmalar, CHP'li belediyelerde liyakat yerine torpilin mi devrede olduğu sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı.

"HAKKIMI SORDUM DİYE KAPI DIŞARI EDİLDİM"

Belediye binası önünde tek başına grev yapan işçi, defalarca neden işten çıkarıldığını sormasına rağmen kendisine herhangi bir gerekçe sunulmadığını iddia etti. Haksızlığa uğradığını savunan emekçi, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Sebep soruyorum, cevap veremiyorlar. Haksız yere işten çıkarıldık. Sendikaya sadece alacaklarımızı sorduk. 300-400 bin lira alacağımız var. 'Paramız ne zaman yatacak' dedik. On lira harçlık verin bari dedik."