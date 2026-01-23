CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kripto skandalı! Coinler cebe elektrik faturası İZFAŞ’a!

YASADIŞI KRİPTO



İZFAŞ'ta 2023 yılında yüksek fiyatlarla satın alınan elektronik malzemeler kullanılarak yasadışı kripto para üretimi gerçekleştirildi. Gaziemir'deki Fuar İzmir'in elektrik altyapısı kullanılarak kripto para borsasında yapılan işlemlerden haksız kazanç elde ettiler. Gelen yüksek miktarlardaki elektrik faturaları da İZFAŞ'a ödetildi. Olayı fark edip belgeleriyle birlikte şirket üst yönetimine rapor ettim. Ancak dönemin şirket yöneticileri tarafından görevden alınıp başka bir şirkete gönderildim. Yaptığım ihbarla ilgili hiçbir işlem yapılmadığını, yasadışı kripto para üretiminin devam ettiğini gördüm.

İhale ile İZFAŞ'a alınan yaklaşık 5 milyon lira değerindeki elektronik malzemenin demirbaş listesinde kayıtlı olmasına rağmen şirket deposunda bulunmadığını tespit ettim. Bilgi işlem müdürü olmama rağmen şirkete girişime izin vermediler. 2023 yılı Eylül ayında gerçekleştirilen İzmir Enternasyonal Fuarı'nda 'oyun günleri' adı altında düzenlenen etkinlikte, salonlara ek sandalye yerleştirilerek oturma kapasitesi iki katına çıkarıldı. İlave sandalyelerin internet üzerinden satışı ile elde edilen bilet paraları İZFAŞ yerine ödeme sistemi hack'lenerek bazı şirket çalışanlarının belirlediği bireysel hesaplara aktarıldı.