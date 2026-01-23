CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kripto skandalı! Coinler cebe elektrik faturası İZFAŞ’a!
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı fuarcılık şirketi İZFAŞ hakkında, yolsuzluk ve yasa dışı kripto para madenciliği yapıldığı iddialarıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şirket binasında kripto para üretiminde kullanılan ekipmanlara rastlandığı, ayrıca elektrik faturalarında dikkat çekici düzeyde artışlar tespit edildiği ifade edildi.
İZFAŞ'ta bilgi işlem müdürü olarak çalışırken tespit ettiği usulsüzlükleri Cemil Tugay'a ileten Gürkan Arıkan, tazminatsız olarak işten atılınca CİMER'e suç duyurusunda bulunup usulsüzlükleri sıraladı.
CİMER'in konuyu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletmesi üzerine savcılık harekete geçti. Savcılığa ifade veren Arıkan, şirketin yazılım hizmeti aldığı taşeron firma ve bazı İZFAŞ çalışanlarının yasadışı kripto para ürettiği, elde edilen gelirin taşeron şirket ve üretime katılan İZFAŞ çalışanları arasında paylaşıldığını, üretim nedeniyle gelen yüksek elektrik faturalarını ise İZFAŞ'ın ödediğini öne sürdü.
Ayrıca 5 milyon liralık envantere kayıtlı elektronik malzemenin el altından satıldığını, etkinliklerde satılan bilet paralarının, bireysel hesaplara aktarıldığını kaydetti. Arıkan, yolsuzluğun boyutunun 50 milyon lirayı bulabileceğini, bunun soruşturma sonucunda ortaya çıkacağını belirterek şunları söyledi: