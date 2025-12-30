CHP'li başkanın "Phuket" keyfi pes dedirtti! Maaş alamayan işçiler grevde belediye başkanı tatilde

Fotoğraf-İHA

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, belediye işçileri maaşlarını alamadıkları için grevdeyken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yurt dışına tatile çıkmasını eleştirerek, ''İşçi grevdeyken tatil yapılır mı? Belediye kilitlenmişken valiz toplanır mı? CHP'li belediyecilik tam olarak budur: Krizde ortada yok, sorumlulukta yok, sahada hiç yok. Ama tatilde, lükste ve umursamazlıkta fazlasıyla var'' dedi.

"MESELE KRİZDEN KAÇAN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIDIR"

AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, yaptığı açıklamada, ''Bunun adı ihanet! Grevle boğuşan bir şehir, hakkını arayan emekçiler ve aksayan belediye hizmetleri varken; CHP'li belediye başkanının yurt dışında tatil yapması siyasi bir skandal, yönetsel bir iflastır. Bu görüntüler bize şunu açıkça göstermektedir: Bu belediye başkanlığı ciddiye alınmamakta, bu şehir umursanmamaktadır. Soruyoruz: İşçi grevdeyken tatil yapılır mı? Belediye kilitlenmişken valiz toplanır mı? Hizmet bekleyen vatandaşa sırt dönülür mü? CHP'li belediyecilik tam olarak budur: Krizde ortada yok, sorumlulukta yok, sahada hiç yok. Ama tatilde, lükste ve umursamazlıkta fazlasıyla var. Burada mesele özel hayat değildir. Burada mesele makamını terk eden bir belediye başkanıdır. Burada mesele krizden kaçan bir yönetim anlayışıdır. Bir belediye başkanı grev sürerken yurt dışına çıkıyorsa; o başkan ya durumun ciddiyetini kavrayacak kapasitede değildir ya da bu şehri yönetme iradesini çoktan kaybetmiştir." dedi.