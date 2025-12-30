CHP'li başkanın "Phuket" keyfi pes dedirtti! Maaş alamayan işçiler grevde belediye başkanı tatilde

30 Aralık 2025, Salı
Giriş: 30.12.2025 16:21 Güncelleme: 30.12.2025 16:50
CHP'li Buca Belediyesi'nde maaşlarını alamayan işçiler grevlerini sürdürürken belediye başkanı Görkem Duman'ın tatil keyfi tepkiye neden oldu. Sanatçı Sevcan Orhan ile sevgili olduğu iddia edilen Duman'ın dünyaca ünlü Phuket Adaları'na giderek tatil yaptığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İşçilerin maaş alamadığı ve bu nedenle greve gittikleri olayda CHP'li başkanın tatile giderek keyif yapması ise pes dedirtti. AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, Duman'ın yurt dışına tatile çıkmasını eleştirerek, ''İşçi grevdeyken tatil yapılır mı? Belediye kilitlenmişken valiz toplanır mı? CHP'li belediyecilik tam olarak budur: Krizde ortada yok, sorumlulukta yok, sahada hiç yok. Ama tatilde, lükste ve umursamazlıkta fazlasıyla var'' dedi.

CHP'li İzmir'de belediyelerde yaşanan ekonomik sorunlar işçileri bezdirmiş durumda. Buca Belediyesi'nde ise yüzlerce işçi maaşlarını alamadıkları gerekçesi ile iş bıraktı.

BUCA BELEDİYESİ'NDE "MAAŞ" KRİZİ

Maaşlarını alamayan işçiler grev düzenleyerek belediyeye tepki gösterirken CHP'li belediye başkanının tatil keyfi ise tepki çekti.

Büro çalışanları dahil temizlik işleri müdürlüğü, anaokulları ile yemekhane çalışanları dışındaki tüm birimlerde iş bırakıldı. Kasım ayı maaşlarını alamayan işçiler çöp toplamama kararı aldı.

Belediye işçileri maaşları için greve devam ederken CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve sevgilisi olduğu iddia edilen şarkıcı Sevcan Orhan'ın ünlü tatil yeri Tayland'daki Phuket Adaları'na tatile gittikleri ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre sosyal medyada bir kullanıcının hikayede paylaştığı görüntülerin arka planında Duman ile Orhan'ın Phuket Adası sahilinde dolaştığı fark edildi. Bu durumun görülmesi üzerime paylaşılan hikaye apar topar kaldırıldı. Yerine başkan yardımcısı Hacer Taş Gültepe'yi vekil bırakan Duman'ın 2 Ocak'ta tatilden döneceği öğrenildi.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, belediye işçileri maaşlarını alamadıkları için grevdeyken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yurt dışına tatile çıkmasını eleştirerek, ''İşçi grevdeyken tatil yapılır mı? Belediye kilitlenmişken valiz toplanır mı? CHP'li belediyecilik tam olarak budur: Krizde ortada yok, sorumlulukta yok, sahada hiç yok. Ama tatilde, lükste ve umursamazlıkta fazlasıyla var'' dedi.

"MESELE KRİZDEN KAÇAN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIDIR"

AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, yaptığı açıklamada, ''Bunun adı ihanet! Grevle boğuşan bir şehir, hakkını arayan emekçiler ve aksayan belediye hizmetleri varken; CHP'li belediye başkanının yurt dışında tatil yapması siyasi bir skandal, yönetsel bir iflastır. Bu görüntüler bize şunu açıkça göstermektedir: Bu belediye başkanlığı ciddiye alınmamakta, bu şehir umursanmamaktadır. Soruyoruz: İşçi grevdeyken tatil yapılır mı? Belediye kilitlenmişken valiz toplanır mı? Hizmet bekleyen vatandaşa sırt dönülür mü? CHP'li belediyecilik tam olarak budur: Krizde ortada yok, sorumlulukta yok, sahada hiç yok. Ama tatilde, lükste ve umursamazlıkta fazlasıyla var. Burada mesele özel hayat değildir. Burada mesele makamını terk eden bir belediye başkanıdır. Burada mesele krizden kaçan bir yönetim anlayışıdır. Bir belediye başkanı grev sürerken yurt dışına çıkıyorsa; o başkan ya durumun ciddiyetini kavrayacak kapasitede değildir ya da bu şehri yönetme iradesini çoktan kaybetmiştir." dedi.

"Bu millet, zor günde kaçanları da, sessiz kalanları da unutmaz" diyen Sağır, "Sorumluluk almayanlar, gerçeklerle yüzleşecektir. İlgili belediye başkanı derhal çıkıp bu aymazlığı açıklamalıdır. Aksi her saat, bu sorumsuzluğun kabul edildiği bir sessizliktir. Bu şehir sahipsiz değildir. Bu millet de bu tabloyu sineye çekmeyecektir'' ifadelerini kullandı.

