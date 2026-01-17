17 Ocak 2026, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri Hakan Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Hakan Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.01.2026 18:58 Güncelleme: 17.01.2026 19:06
Hakan Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü. Görüşmede, son dönemde bölgesel düzeyde yaşanan gelişmeler ve bunların çözümüne yönelik değerlendirmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ile telefonda görüştü.

Görüşmede, son dönemde bölgesel düzeyde yaşanan gerilimler ve bunların çözümüne yönelik çabalar değerlendirildi.

Gazze Barış Kurulu belli olduGazze Barış Kurulu belli oldu GAZZE BARIŞ KURULU BELLİ OLDU
Bakan Fidan Ummanlı mevkidaşıyla görüştüBakan Fidan Ummanlı mevkidaşıyla görüştü BAKAN FİDAN UMMANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Bakan Fidan Abu Dabide Al Nahyan ile görüştüBakan Fidan Abu Dabide Al Nahyan ile görüştü BAKAN FİDAN ABU DABİ'DE AL NAHYAN İLE GÖRÜŞTÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hakan Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü Hakan Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü Hakan Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör