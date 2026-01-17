Hakan Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.01.2026 18:58 Güncelleme: 17.01.2026 19:06
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü. Görüşmede, son dönemde bölgesel düzeyde yaşanan gelişmeler ve bunların çözümüne yönelik değerlendirmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ile telefonda görüştü.
Görüşmede, son dönemde bölgesel düzeyde yaşanan gerilimler ve bunların çözümüne yönelik çabalar değerlendirildi.