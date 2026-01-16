Bakan Fidan Ummanlı mevkidaşıyla bölgesel gerilimleri görüştü
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.01.2026 20:18 Güncelleme: 16.01.2026 20:23
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki gerilimlerin giderilmesi amacıyla iki ülke arasında yürütülen temasların sonuçları değerlendirildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefon görüşmesi yaptı.
