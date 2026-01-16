Bakan Fidan Ummanlı mevkidaşıyla bölgesel gerilimleri görüştü

16 Ocak 2026, Cuma
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki gerilimlerin giderilmesi amacıyla iki ülke arasında yürütülen temasların sonuçları değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, bölgedeki ihtilaf ve gerilimlerin giderilmesi amacıyla Umman ve Türkiye tarafından son günlerde gerçekleştirilen temasların sonuçları değerlendirildi.

