Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bakan Fidan Abu Dabi'de Al Nahyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından Abu Dabi'de kabul edildi.

#Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan #Birleşik Arap Emirlikleri #Hakan Fidan
