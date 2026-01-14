YPG'ye yeni operasyon an meselesi mi? A Haber Halep'te! Deyr Hafir'de yoğun çatışma
Suriye ordusunun YPG/SDG'ye yönelik başlattığı operasyonun ardından 2 mahalle terörden arındırılırken, Fırat Nehri'nin batısı askeri alan ilan edildi. Savunma Bakanlığı tarafından teröristlere nehrin doğusuna çekilmesi çağrısı yapılırken bölgede çatışma sesleri yeniden yükseldi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Halep'teki son durumu aktarırken Deyr Hafir bölgesinde gerilimin tırmandığını ve operasyonun bu gece başlayabileceğini belirtti.
Suriye'nin Halep kentinde PKK/YPG'nin uzantısı SDG'ye yönelik 3 ocakta başlatılan operasyonda Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahalleleri teröristlerden arındırıldı. Şam yönetimi terör yuvalarının temizlenmesine yönelik yeni bir operasyonun sinyalini vererek, Fırat Nehri'nin batısını askeri alan ilan etti. Suriye ordusu tarafından tüm silahlı unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesi çağrısı yapılırken, açıklamada devrik rejim kalıntılarının YPG'ye katıldığı ve terör örgütü PKK'nın yardım ettiği belirtildi.
Halep'te öte yandan teröristlerin tuzakladığı mayın ve patlayıcı imha çalışmaları sürerken, bölgede zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, Suriye'deki son durumu aktardı.
"ASKERİ BİRLİKLER DEYR HAFİR BÖLGESİNE SEVK EDİLDİ"
Yeni bir operasyonun işareti verilmiş durumda. Zira çok sayıda askeri birlik bu operasyon için Deyr Hafir bölgesine sevk edildi. Deyr Hafir bölgesi, Meskene bölgesi askeri bölge ilan edildi. Teröristler de o noktaya yol güzergahı boyunca, Deyr Hafir bölgesine mayın ve el yapımı patlayıcı tuzakladılar, her zaman yaptıkları gibi. Suriye ordusuyla gün içerisinde ciddi çatışmalar yaşandı. Suriye ordusu terör hedeflerini o noktada vurdu. Çünkü Deyr Hafir'den teröristler, Suriye ordusu tarafında bulunan köylere, sivillerin yaşadığı köylere kamikaze drone saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırılara da Suriye ordusu sert bir şekilde karşılık verdi ve o bölge tamamen şu an Suriye ordusu tarafından çember altına alınmış durumda. Topçu atışlarıyla da yine Deyr Hafir'de bulunan terör hedeflerini zaman zaman Suriye ordusu vuruyor ve saldırı girişimlerine de sert bir şekilde karşılık vermeye devam ediyor.
"REJİM KALINTILARI YPG SAFLARINA KATILDI"
Suriye istihbaratının yapmış olduğu çok önemli bir açıklama var. Suriye istihbaratı devrik rejim kalıntılarından birçoğunun YPG saflarına katıldığını ve buna da PKK'nın yardım ettiğini ifade etti yapmış olduğu açıklamada. "Bu suçlular İran ve PKK terör örgütü desteğiyle YPG saflarına katılmıştır. PKK terörist unsurları YPG ile iş birliği içinde İran yapımı insansız hava araçlarıyla Halep'i bombalamaktan sorumludur" açıklaması yapıldı.
Suriye askeri istihbarat yapmış olduğu açıklamada Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde YPG'nin tırmanışı sırasında birkaç terörist saldırıyı da engellediğini ifade etti. Aynı zamanda eski rejimin kalıntılarını kullanarak sivillerin toplandığı yerleri, Suriye ordusunu ve güvenlik güçlerini hedef almak için patlayıcı ve bomba yapım malzemelerinin de yine sağlandığını ifade etti.
COOPER: GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ
Diğer önemli bir konu ise CENTCOM Komutanı Brad Cooper yapmış olduğu açıklama: "Halep ve çevresindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi Cooper ve "tüm tarafları azami itidal göstermeye, gerilimi daha da tırmandırabilecek eylemlerden kaçınmaya ve siviller ile kritik altyapının korunmasını önceliklendirmeye çağırıyoruz. Ayrıca ilgili tüm aktörlere iyi niyetle yeniden müzakere masasına dönmeleri ve diyalog yoluyla kalıcı bir diplomatik çözüm aramaları çağrımızı sürdürüyoruz" dedi ABD. Ve "daha önce de belirttiğim gibi Suriye'nin kendi içinde ve komşularıyla barış içinde olması, daha barışçıl ve müreffeh bir Orta Doğu'ya katkı sağlayabilir. Amerika Birleşik Devletleri ile Suriye'nin bölge genelinde barış ve istikrarın korunması konusunda ortak bir çıkarı vardır dedi.
"DEYR HAFİR BÖLGESİNDE GERİLİM TIRMANDI"
Fakat Deyr Hafir bölgesine baktığımız zaman orada gerilim biraz daha tırmanmış durumda. Zira geride bıraktığımız gün itibarıyla o noktaya askeri sevkiyat yapılmıştı. Bugün de yine Suriye ordusu ciddi oranda bir askeri sevkiyat gerçekleştirdi. Çok sayıda askeri birlik Deyr Hafir ve Meskene bölgesine sevk edilmiş durumda. Aynı zamanda o noktada dün gece saatlerinde başlayan çatışma sabah saatlerine kadar devam etmişti. Yine gün içerisinde teröristler de güvenli köylere kamikaze drone saldırısı gerçekleştirdikten sonra Suriye ordusu da bu saldırılara sert bir şekilde karşılık vermiş, terör hedeflerini vurmuştur.
"ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR"
Şu dakikalar itibarıyla Deyr Hafir bölgesinde çatışmalar yaşanıyor. İzli mermiyle terör hedefleri bir taraftan vurulurken diğer yandan da havadan gelen dronelar da Suriye ordusu tarafından da bertaraf ediliyor. Bu gece bir operasyon olabilir mi? Aslında o noktada çok sayıda askeri birlik var. Terör hedeflerini zaman zaman vuruyorlar ama teröristlerin sızma girişimi de oluyor, bunlara da karşılık veriliyor.
"BU GECE OPERASYON GERÇEKLEŞEBİLİR"
Fakat teröristler o iki köy arasında, Deyr Hafir'ye giden yolda bulunan köprüyü de mayınlarla döşediler. Yine o mayınlar ve el yapımı patlayıcılar da Suriye ordusu askerleri bertaraf etti ve imha etti, o köprünün de patlatılmasını engelledi. Bir taraftan da gecenin de hareketli olabilmesi muhtemel gibi görünüyor, zira bu gece bir operasyon gerçekleşebilir.
