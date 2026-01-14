YPG’ye yeni operasyon an meselesi mi? A Haber Halep’te! Deyr Hafir’de yoğun çatışma

A Haber - Ekran Görüntüsü



"REJİM KALINTILARI YPG SAFLARINA KATILDI"

Suriye istihbaratının yapmış olduğu çok önemli bir açıklama var. Suriye istihbaratı devrik rejim kalıntılarından birçoğunun YPG saflarına katıldığını ve buna da PKK'nın yardım ettiğini ifade etti yapmış olduğu açıklamada. "Bu suçlular İran ve PKK terör örgütü desteğiyle YPG saflarına katılmıştır. PKK terörist unsurları YPG ile iş birliği içinde İran yapımı insansız hava araçlarıyla Halep'i bombalamaktan sorumludur" açıklaması yapıldı.

Suriye askeri istihbarat yapmış olduğu açıklamada Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde YPG'nin tırmanışı sırasında birkaç terörist saldırıyı da engellediğini ifade etti. Aynı zamanda eski rejimin kalıntılarını kullanarak sivillerin toplandığı yerleri, Suriye ordusunu ve güvenlik güçlerini hedef almak için patlayıcı ve bomba yapım malzemelerinin de yine sağlandığını ifade etti.