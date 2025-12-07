Havalimanlarında "Savuran" dönemi! Bakan Uraloğlu duyurdu: Tehditler anında önlenebilecek
Havalimanlarında kuş ve dron tehditlerine karşı "Savuran Projesi" kapsamında otonom sistemin geliştirilmesiyle yerli güvenlik sistemi başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuya dair sistemin 7-24 çalışacağını belirterek "Bu sistem, hem kuş kaynaklı riskleri hem de birinci şahıs görüşlü FPV dron tehditlerini tespit edip etkili şekilde önleyecek." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanlarında kuş ve dron tehditlerine karşı "Savuran Projesi" kapsamında otonom sistem geliştirileceğini belirterek, "Bu sistem, hem kuş kaynaklı riskleri hem de birinci şahıs görüşlü FPV dron tehditlerini tespit edip etkili şekilde önleyecek." açıklamasında bulundu.
Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin sivil havacılıkta güvenliğini en üst seviyeye taşımak için planlanan "Savuran Projesi"ne ilişkin bilgi verdi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje sayesinde sivil havalimanları için yüksek hassasiyetli hava savunma sistemini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Uraloğlu, projenin sivil havalimanları başta olmak üzere kritik tesislerin korunmasını amaçladığını bildirdi.
Uraloğlu, projenin tespit, teşhis, takip ve müdahale fonksiyonlarını tek bir mimari altında birleştiren, dron, sensör füzyonu, yapay zeka ve otonom görev yeteneklerine sahip yerli hava güvenlik sistemi olduğuna dikkati çekerek, "Bu sistem, hem kuş kaynaklı riskleri hem de birinci şahıs görüşlü (FPV) dron tehditlerini tespit edip etkili şekilde önleyecek." ifadesini kullandı.
SİSTEM 7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞACAK
Proje kapsamında biri kuş sürülerinin yönlendirilmesi ve uzaklaştırılması, diğeri de FPV dronlara karşı etkili müdahale olmak üzere iki ayrı dron platformunun geliştirileceğini anlatan Uraloğlu, şöyle devam etti:
"Uzun süre havada kalabilen ve yüksek frekanslı/ultrasonik akustik caydırma sistemleri taşıyan Kuş Sürüsü Yönlendirme/Uzaklaştırma Dronu ile kuş sürüleri, güvenli şekilde pist ve yaklaşma koridorlarından uzaklaştırılacak. Bu platform, çevresel ve insani etkiler gözetilerek tamamen ölümcül olmayan yöntemlerle çalışacak. Yüksek hızlara ulaşabilen ve etkili önleme yöntemlerine sahip bir müdahale dronu geliştiriyoruz. Bu platform, otonom görev yürütme, güvenli iniş/eve dönüş modları ve gerektiğinde güvenli alanda kendini imha kabiliyetlerine sahip olacak."
Uraloğlu, 7 gün 24 saat çalışacak sistemin radar, termal ve optik kameralar ile RF sensörlerinden gelen verileri birleştiren sensör füzyonu yapısı sayesinde aynı anda çok sayıda hedefi izleyebileceğinin altını çizerek, "Yapay zeka destekli tehdit sınıflandırma modeli sayesinde de FPV dronları analiz edilebilecek, kritik durumlarda sistem otomatik uyarı verecek ve insan onaylı ya da otonom modda müdahale gerçekleştirilebilecek." bilgisini paylaştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2026 Baba Vanga kehanetleri gündemde: Baba Vanga kimdir?
- Bu gen bozulursa şizofreni başlıyor olabilir! GRIN2A araştırması gündemde
- MEB 2025-2026 takvimi: Sömestr ne zaman? Karne ve 15 tatil tarihleri
- TCMB aralık faiz kararı ne zaman açıklanacak? İndirim mi gelecek sabit mi kalacak?
- Mevlana Anma Haftası: 2025 Şeb-i Arus törenleri ne zaman, nerede?
- Kaymakamlık/2 sınav sonuçları ne zaman? ÖSYM soru kitapçığı ekranı
- MasterChef Altın Kupa nedir? Yarışmacılar kimler, All Star ne zaman başlar?
- Meteoroloji son dakika | 22 il için sarı alarm: Sağanak, kar, don, fırtına... Soğuklar başlıyor
- Makine hilesiyle kötü kokuya veda! Tek seferde evinizi mis gibi yapın
- Formula 1 takvim | Formula 1 Abu Dabi GP ne zaman, saat kaçta? Formula 1 sıralama nasıl?
- Çatal kaşıklarınız yeni gibi oluyor! Sadece birkaç saniyenizi alacak
- MasterChef Sezer kimdir, nereli? 2025 MasterChef Sezer Dirican hayatı ve kariyeri