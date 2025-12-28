Bakan Uraloğlu duyurdu! Sabiha Gökçen’de yeni dönem başlıyor

"Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre Sabiha Gökçen Havalimanı'mızda 2023'ün ilk 11 ayında 33 milyon 716 bin yolcuya hizmet verilirken, 2025'in aynı döneminde yolcu sayısı yüzde 31 artarak 44 milyon 217 bine ulaştı. Sadece 11 ayda, 2024 yılının tamamında kırılan 41 milyon 449 bin yolcu rekorunu geride bıraktık. Yolcu talebinin artışını öngererek havalimanımızın kapasitesini artırmak için Terminal 1 Renovasyon Projesi'ni hayata geçirdik."

İKİ TERMİNAL BİNASI BAĞLANTI KÖPRÜSÜ İLE ENTEGRE EDİLDİ

Bakan Uraloğlu, Terminal 1 Binası'nın 2009 yılına kadar Dış Hatlar Terminali olarak hizmet verdiğini hatırlattı. Bakan Uraloğlu, Terminal 1'in yenilenmesi kapsamında projeyi 3 faz halinde yürüttüklerini ve ilk fazın çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, "İlk faz çalışmaları kapsamında, Ana Terminal Binası olarak mevcutta kullanmaya devam ettiğimiz Terminal 2, Terminal 1 ile yaklaşık 240 metre uzunluğunda ve 10,5 metre genişliğinde inşa edilen bağlantı köprüsüyle birbirine entegre edildi. Bu sayede Terminal 1, Ana Terminal Binası'nın uydu terminali konumuna geldi." açıklamasında bulundu.