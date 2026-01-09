09 Ocak 2026, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.01.2026 18:01 Güncelleme: 09.01.2026 18:22
Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Yolsuzluk davasında tutuklu bulunan diğer sanıkların da tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Ayrıntılar geliyor...

Mahkemeden sahte diploma davası için önemli karar!Mahkemeden sahte diploma davası için önemli karar! MAHKEMEDEN SAHTE DİPLOMA DAVASI İÇİN ÖNEMLİ KARAR!
Villa ruhsattan eşyalar rüşvettenVilla ruhsattan eşyalar rüşvetten VİLLA RUHSATTAN EŞYALAR RÜŞVETTEN
Silivri’de ‘hırsız’ kavgası! Aysever’den olay paylaşımSilivri’de ‘hırsız’ kavgası! Aysever’den olay paylaşım SİLİVRİ'DE 'HIRSIZ' KAVGASI! AYSEVER'DEN OLAY PAYLAŞIM
İmamoğluna şok: Çek kirli elini hırsızİmamoğluna şok: Çek kirli elini hırsız İMAMOĞLU'NA ŞOK: ÇEK KİRLİ ELİNİ HIRSIZ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör