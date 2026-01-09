CANLI | Başkan Erdoğan’dan Necip Fazıl Ödülleri Töreni’nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen 12. Necip Fazıl Ödülleri töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Bu yıl "Sonsuzun Fethine Çık" temasıyla 12'ncisi tertiplenen Recep Fazıl Ödülleri'nin; ilim, kültür ve sanat camiamız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Üstadın hem kalplerde hem de zihinlerde bıraktığı izleri bugüne taşıyan, Recep Fazıl'ın fikrî ve edebî mirasını güçlü bir şekilde yaşatan her bir kardeşime canıgönülden teşekkür ediyorum.

Üstadın en büyük oğlu Mehmet Kısakürek'e Allahtan mağfiret niyaz ediyorum. Bu ödüller kültür sanat ve fikir dünyamıza yeni bir pencere açmıştır.

NECİP FAZIL BÜYÜK BİR DAVA ADAMIDIR

Üstadın hem kalplerde hem de zihinlerde bıraktığı izleri bu günlere taşıyan Necip Fazıl Kısakürek'in fikri ve edebi mirasını güçlü bir şekilde yaşatan her bir kardeşime teşekkür ediyorum.

Necip Fazıl büyük bir dava adamıdır. Üstat, gözünü budaktan sakınmayan bir fikir insanıydı. Şairler sultanı, büyük mütefekkir dava adamı Necip Fazıl Kısakürek'e Allahtan bir kez daha rahmet niyaz ediyorum.

"GENÇLERİMİZ İÇİN PUSULA GÖREVİ GÖRÜYOR"

Dijital teknokültürün, pek çok alanda olduğu gibi edebiyatta da yön ve anlam krizine yol açtığı bir dönemde; gençlerimiz için bir pusula işlevi gören Necip Fazıl Ödüllerini bu bakımdan son derece kıymetli buluyorum. Sizler, Üstad'ın hayalini kurduğu gençliğin yolunu kaybetmemesi ve daima istikamet üzere olması için çok mühim bir misyonu yerine getiriyorsunuz.

Necip Fazıl demek her şeyden önce vakar ve cesaret demektir.

GAZZE MESAJI

Tüm Filistin halkına buradan dayanışma duygularımı iletiyorum. Çadırların içerisinde bu yağmurda, çamurda annelerin halini izliyoruz. Konteyner gönderelim diyoruz, BM'yi devreye sokuyoruz ama Netanyahu denen firavun bunu kabul etmiyor. Hesapların üzerinde bir hesap var onun da vakti saati gelecek.

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ

Necip Fazıl Şiir Ödülü, Celal Fedai

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Tarık Tufan

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Peren Birsaygılı Mut

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Merve Uygun

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Hasan Bozdaş

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Dia al-Azzawi

Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü: Ayşe Sevim

Necip Fazıl Müzik Ödülü: Bayram Bilge Tokel

Necip Fazıl Saygı Ödülü: Hasan Aycın

