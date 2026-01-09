CANLI | Başkan Erdoğan'dan Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalar
CANLI | Başkan Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen 12. Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Tüm Filistin halkına buradan dayanışma duygularımı iletiyorum. Çadırların içerisinde bu yağmurda, çamurda annelerin halini izliyoruz. Konteyner gönderelim diyoruz, BM'yi devreye sokuyoruz ama Netanyahu denen firavun bunu kabul etmiyor. Hesapların üzerinde bir hesap var onun da vakti saati gelecek." dedi.
Bu yıl "Sonsuzun Fethine Çık" temasıyla 12'ncisi tertiplenen Recep Fazıl Ödülleri'nin; ilim, kültür ve sanat camiamız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Üstadın hem kalplerde hem de zihinlerde bıraktığı izleri bugüne taşıyan, Recep Fazıl'ın fikrî ve edebî mirasını güçlü bir şekilde yaşatan her bir kardeşime canıgönülden teşekkür ediyorum.
Üstadın en büyük oğlu Mehmet Kısakürek'e Allahtan mağfiret niyaz ediyorum. Bu ödüller kültür sanat ve fikir dünyamıza yeni bir pencere açmıştır.
NECİP FAZIL BÜYÜK BİR DAVA ADAMIDIR
Necip Fazıl büyük bir dava adamıdır. Üstat, gözünü budaktan sakınmayan bir fikir insanıydı. Şairler sultanı, büyük mütefekkir dava adamı Necip Fazıl Kısakürek'e Allahtan bir kez daha rahmet niyaz ediyorum.
"GENÇLERİMİZ İÇİN PUSULA GÖREVİ GÖRÜYOR"
Dijital teknokültürün, pek çok alanda olduğu gibi edebiyatta da yön ve anlam krizine yol açtığı bir dönemde; gençlerimiz için bir pusula işlevi gören Necip Fazıl Ödüllerini bu bakımdan son derece kıymetli buluyorum. Sizler, Üstad'ın hayalini kurduğu gençliğin yolunu kaybetmemesi ve daima istikamet üzere olması için çok mühim bir misyonu yerine getiriyorsunuz.
Necip Fazıl demek her şeyden önce vakar ve cesaret demektir.
GAZZE MESAJI
Tüm Filistin halkına buradan dayanışma duygularımı iletiyorum. Çadırların içerisinde bu yağmurda, çamurda annelerin halini izliyoruz. Konteyner gönderelim diyoruz, BM'yi devreye sokuyoruz ama Netanyahu denen firavun bunu kabul etmiyor. Hesapların üzerinde bir hesap var onun da vakti saati gelecek.
NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ
Necip Fazıl Şiir Ödülü, Celal Fedai
Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Tarık Tufan
Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Peren Birsaygılı Mut
Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Merve Uygun
Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Hasan Bozdaş
Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Dia al-Azzawi
Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü: Ayşe Sevim
Necip Fazıl Müzik Ödülü: Bayram Bilge Tokel
Necip Fazıl Saygı Ödülü: Hasan Aycın
