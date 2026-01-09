Halep’te ateş çemberi! Ankara takipte MİT sahada | Başkan Erdoğan detayı

09 Ocak 2026, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.01.2026 12:46
Suriye ordusuna katılmayı reddeden SDG'ye yönelik Suriye ordusu tarafından geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Güvenlik kaynakları Türkiye'nin Halep'teki çatışmaları yakından izlediğini kaydederken önceliğin Suriye'nin toprak bütünlüğü olduğu vurgulandı. Başkan Erdoğan'ın da süreci anbean izlediği belirtilirken MİT'in sahadaki çalışmalarının sürdüğünün altı çizildi.

Güvenlik kaynakları, Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'de yaşanan gelişmelerin milli güvenlik öncelikleri doğrultusunda yakından takip edildiğini bildirdi. Türkiye'nin öncelikli hedefinin, Suriye'nin siyasi birliği, toprak bütünlüğü ve merkezi yapısının korunması olduğu vurgulandı.

SDG'NİN MUTABAKATA UYMAMASI ÇATIŞMALARA YOL AÇTI

Kaynaklar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından sınır hattına yakın bölgelerdeki çatışmaların Türkiye'ye olası olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, muhtemel göç hareketlerinin dikkatle izlenmesi ve sivil halkın güvenliğinin sağlanması amacıyla yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Son günlerde Halep kentinde, Kürt nüfusun yoğun olarak yaşadığı Şeyh Maksud, Eşrefiye (Aşrafiye) ve Beni Zeyd mahallelerinde Suriye ordusu ile SDG unsurları arasında yaşanan çatışmaların bu çerçevede değerlendirildiği ifade edildi.

Güvenlik kaynaklarına göre, SDG'nin Suriye hükümetiyle 10 Mart'ta imzaladığı mutabakata uymaması ve uzlaşıdan uzak tutumu, bölgede çatışmaların yeniden başlamasına yol açtı. Bu durumun sivil kayıplara ve on binlerce kişinin yerinden edilmesine neden olduğu, aynı zamanda bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirme riski taşıdığı kaydedildi.

MAKSİMALİST BİR TUTUM SERGİLEDİLER

Suriye hükümetinin uzun süre çatışmasız çözüm için SDG'ye çeşitli öneriler sunduğu ve diyalog kanallarını açık tuttuğu belirtilirken, SDG'nin bu önerileri kabul etmediği ve maksimalist bir tutum sergilediği aktarıldı.

Çatışmaların ardından Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucunda Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinin büyük bölümünün merkezi yönetimin kontrolüne geçtiği, Şeyh Maksud mahallesinde ise sürecin devam ettiği ifade edildi.

Kaynaklar, Suriye yönetiminin SDG unsurlarının bölgeden çıkması için çalışmalarını sürdürdüğünü, bu kapsamda Fırat'ın doğusuna çekilmeleri amacıyla güvenli koridor oluşturulduğunu ve yerleşim alanlarında yeni bir askeri tırmanışın önüne geçmek için saat 03.00 itibarıyla tek taraflı ateşkes ilan edildiğini belirtti.

Bu gelişmelerin, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve merkezi otoritesinin yeniden tesis edilmesi açısından olumlu görüldüğü ifade edilirken, sivil halkın güvenliği ve olası göç dalgalarının önlenmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. SDG unsurlarının sivil mahalleleri ve halkı canlı kalkan olarak kullanmaya çalışmasının kabul edilemez olduğu kaydedildi.

BAŞKAN ERDOĞAN YAKINDA İZLİYOR

Güvenlik kaynakları, Türkiye'nin Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde, gerilimlerin barışçıl yöntemlerle çözülmesini esas aldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiği, talimatları doğrultusunda MİT'in Suriye hükümeti ve ABD ile temaslarını sürdürdüğü, uygun kanallar üzerinden SDG'ye de gerekli mesajların iletildiği aktarıldı.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile tam koordinasyon içinde gelişmelerin çok boyutlu şekilde izlendiği, sahadaki MİT personelinin 24 saat esasına göre görev yaptığı bildirildi.

TEMAL AMAÇ SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Türkiye'nin, Suriye'nin istikrar ve güvenliğini kendi güvenliğiyle eşdeğer gördüğü vurgulanırken, tüm taraflara itidal çağrısı yapıldığı ve diyalog ile uzlaşıya davet edildiği ifade edildi. Güvenlik kaynakları, Suriye'deki Kürtlerin Suriye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olduğunu ve haklarının korunmasının da Türkiye'nin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Türkiye'nin temel amacının Suriye'de kalıcı barış, istikrar ve toprak bütünlüğünün sağlanması olduğu kaydedilirken, SDG'nin de bu hedeflere katkı sunacak bir tutum benimsemesinin beklendiği ifade edildi.

