Halep’te ateş çemberi! Ankara takipte MİT sahada | Başkan Erdoğan detayı

SDG'NİN MUTABAKATA UYMAMASI ÇATIŞMALARA YOL AÇTI

Kaynaklar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından sınır hattına yakın bölgelerdeki çatışmaların Türkiye'ye olası olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, muhtemel göç hareketlerinin dikkatle izlenmesi ve sivil halkın güvenliğinin sağlanması amacıyla yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Son günlerde Halep kentinde, Kürt nüfusun yoğun olarak yaşadığı Şeyh Maksud, Eşrefiye (Aşrafiye) ve Beni Zeyd mahallelerinde Suriye ordusu ile SDG unsurları arasında yaşanan çatışmaların bu çerçevede değerlendirildiği ifade edildi.

Güvenlik kaynaklarına göre, SDG'nin Suriye hükümetiyle 10 Mart'ta imzaladığı mutabakata uymaması ve uzlaşıdan uzak tutumu, bölgede çatışmaların yeniden başlamasına yol açtı. Bu durumun sivil kayıplara ve on binlerce kişinin yerinden edilmesine neden olduğu, aynı zamanda bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirme riski taşıdığı kaydedildi.

MAKSİMALİST BİR TUTUM SERGİLEDİLER

Suriye hükümetinin uzun süre çatışmasız çözüm için SDG'ye çeşitli öneriler sunduğu ve diyalog kanallarını açık tuttuğu belirtilirken, SDG'nin bu önerileri kabul etmediği ve maksimalist bir tutum sergilediği aktarıldı.

Çatışmaların ardından Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucunda Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinin büyük bölümünün merkezi yönetimin kontrolüne geçtiği, Şeyh Maksud mahallesinde ise sürecin devam ettiği ifade edildi.

Kaynaklar, Suriye yönetiminin SDG unsurlarının bölgeden çıkması için çalışmalarını sürdürdüğünü, bu kapsamda Fırat'ın doğusuna çekilmeleri amacıyla güvenli koridor oluşturulduğunu ve yerleşim alanlarında yeni bir askeri tırmanışın önüne geçmek için saat 03.00 itibarıyla tek taraflı ateşkes ilan edildiğini belirtti.

Bu gelişmelerin, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve merkezi otoritesinin yeniden tesis edilmesi açısından olumlu görüldüğü ifade edilirken, sivil halkın güvenliği ve olası göç dalgalarının önlenmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. SDG unsurlarının sivil mahalleleri ve halkı canlı kalkan olarak kullanmaya çalışmasının kabul edilemez olduğu kaydedildi.