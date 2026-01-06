Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Şeyma Subaşı'ndan uyuşturucu itirafı
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu'nun Adli Tıp Kurumu'nca alınan örneklerde 'kokain' maddesi pozitif çıktı. Öte yandan Muhabirimiz Mustafa Kadir Mercan'ın ulaştığı bilgiye göre Şeyma Subaşı'nın ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.
3 İSMİN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI
Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nca uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu'nun biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucu 'kokain' maddesi pozitif çıktı.
Öte yandan, İrem Sak'ın biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucu herhangi bir uyuşturucu madde tespit edilemediği, test sonucunun ise negatif çıktığı öğrenildi.
SUBAŞI'NDAN İTİRAF
Öte yandan A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın ulaştığı bilgiye göre, Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonuçlarının henüz çıkmadığı, ancak verdiği ifadede uyuşturucu madde kullandığını kabul ettiği öğrenildi.
TESTİ NEGATİF
Yine muhabirimiz Mustafa Kadir Mercan'ın ulaştığı bilgilere göre, test veren Danla Bilic'in uyuşturucu testinin negatif çıktığı öğrenildi.
İKİNCİ EK İFADESİNİ VERDİ
Yaşanan yeni gelişmeye göre Ela Rümeysa Cebeci ek ifade vermek üzere bugün yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılığa ifade veren Cebeci işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
İŞTE ADLİ TIP KURUMUNDAN ÇIKAN TEST SONUÇLARI
ADI SOYADI KAN TESTİ SAÇ TESTİ
İREM SAK NEGATİF NEGATİF
CİHAN ŞENSÖZLÜ NEGATİF Kokain ve metaboliti (Benzoilekgonin)
NESLİHAN DAMLA AKTEPE NEGATİF NEGATİF
MÜMİNE SENA YILDIZ NEGATİF Kokain ve Moma
MELİSA DÖNGEL NEGATİF Kokain ve metaboliti
RECEP MEN NEGATİF Kokain ve metaboliti
İSMAİL AHMET AKÇAY NEGATİF Kokain ve metabolitleri
ESER GÖKHAN KÜÇÜKEROL NEGATİF NEGATİF
SAADET EZGİ EYÜBOĞLU NEGATİF KOKAİN
SAİM MACİT NEGATİF NEGATİF
YİĞİT MACİT NEGATİF Kokain ve metabolitleri
MEHMET GÜÇLÜ NEGATİF Örnek alınamadı
GİZEM TÜREDİ NEGATİF Kokain ve metaboliti
MEHMET ALİ GÜL NEGATİF Kokain ve metaboliti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gol Kralı ne zaman, nerede çekildi? Gol Kralı filmi konusu ve oyuncuları
- Dünyanın en uzun yaşayan ülkeleri açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralaması
- Ankara su kesintisi sorgulama | 13 ilçede kesinti: Ankara’da sular ne zaman gelecek?
- AJet’ten yurt dışı uçuş kampanyası: İndirimli uçak bileti hangi tarihlerde geçerli?
- 2025 İSG sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu: 1 soru iptal edildi
- 2025-Kaymakamlık/2 sınav sonuçları açıklandı! Sonuçlar nereden, nasıl öğrenilir?
- KPSS 2025/2 merkezi atama tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı
- A101 8 Ocak aktüel kataloğu: Ev tekstili, mutfak ve banyo ürünlerinde fırsat!
- TOKİ kura çekimi tamamlandı: Mardin ve Ağrı’da hak sahipleri belli oldu
- İstanbul'a Balkanlardan erken kar sürprizi! Sel ve dondurucu soğuklar geliyor: 22 ilde sarı kodlu uyarı
- Memur enflasyon farkı ne zaman yatacak? İşte beklenen gün
- 6-9 Ocak BİM aktüel kataloğunda indirimler belli oldu: BİM’de bu hafta neler var?