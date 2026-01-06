06 Ocak 2026, Salı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Şeyma Subaşı'ndan uyuşturucu itirafı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2026 17:30 Güncelleme: 06.01.2026 20:32
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu'nun Adli Tıp Kurumu'nca alınan örneklerde 'kokain' maddesi pozitif çıktı. Öte yandan Muhabirimiz Mustafa Kadir Mercan'ın ulaştığı bilgiye göre Şeyma Subaşı'nın ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

3 İSMİN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nca uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu'nun biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucu 'kokain' maddesi pozitif çıktı.

Öte yandan, İrem Sak'ın biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucu herhangi bir uyuşturucu madde tespit edilemediği, test sonucunun ise negatif çıktığı öğrenildi.

Şeyma Subaşı'nın ifadesinde uyuşturucu kullandığını itiraf etti (X) Şeyma Subaşı'nın ifadesinde uyuşturucu kullandığını itiraf etti (X)

SUBAŞI'NDAN İTİRAF

Öte yandan A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın ulaştığı bilgiye göre, Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonuçlarının henüz çıkmadığı, ancak verdiği ifadede uyuşturucu madde kullandığını kabul ettiği öğrenildi.

TESTİ NEGATİF

Yine muhabirimiz Mustafa Kadir Mercan'ın ulaştığı bilgilere göre, test veren Danla Bilic'in uyuşturucu testinin negatif çıktığı öğrenildi.

Ela Rümeysa CebeciEla Rümeysa Cebeci

İKİNCİ EK İFADESİNİ VERDİ

Yaşanan yeni gelişmeye göre Ela Rümeysa Cebeci ek ifade vermek üzere bugün yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılığa ifade veren Cebeci işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

İŞTE ADLİ TIP KURUMUNDAN ÇIKAN TEST SONUÇLARI

ADI SOYADI                            KAN TESTİ        SAÇ TESTİ

İREM SAK                             NEGATİF NEGATİF

CİHAN ŞENSÖZLÜ NEGATİF Kokain ve metaboliti (Benzoilekgonin)

NESLİHAN DAMLA AKTEPE NEGATİF NEGATİF

MÜMİNE SENA YILDIZ NEGATİF Kokain ve Moma

MELİSA DÖNGEL NEGATİF Kokain ve metaboliti

RECEP MEN NEGATİF Kokain ve metaboliti

İSMAİL AHMET AKÇAY NEGATİF Kokain ve metabolitleri

ESER GÖKHAN KÜÇÜKEROL NEGATİF NEGATİF

SAADET EZGİ EYÜBOĞLU NEGATİF KOKAİN

SAİM MACİT NEGATİF NEGATİF

YİĞİT MACİT NEGATİF Kokain ve metabolitleri

MEHMET GÜÇLÜ NEGATİF Örnek alınamadı

GİZEM TÜREDİ NEGATİF Kokain ve metaboliti

MEHMET ALİ GÜL NEGATİF Kokain ve metaboliti

