06 Ocak 2026, Salı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 3 ismin testi pozitif çıktı | Subaşı'ndan itiraf

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2026 17:30 Güncelleme: 06.01.2026 18:56
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu'nun Adli Tıp Kurumu'nca alınan örneklerde 'kokain' maddesi pozitif çıktı. Öte yandan Muhabirimiz Mustafa Kadir Mercan'ın ulaştığı bilgiye göre Şeyma Subaşı'nın ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

3 İSMİN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nca uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu'nun biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucu 'kokain' maddesi pozitif çıktı.

Öte yandan, İrem Sak'ın biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucu herhangi bir uyuşturucu madde tespit edilemediği, test sonucunun ise negatif çıktığı öğrenildi.

Mustafa Kadir Mercan, Şeyma Subaşı'nın ifadesinde uyuşturucu kullandığını söyledi (X) Mustafa Kadir Mercan, Şeyma Subaşı'nın ifadesinde uyuşturucu kullandığını söyledi (X)

SUBAŞI'NDAN İTİRAF

Öte yandan A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın ulaştığı bilgiye göre, Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonuçlarının henüz çıkmadığı, ancak verdiği ifadede uyuşturucu madde kullandığını kabul ettiği öğrenildi.

TESTİ NEGATİF

Yine muhabirimiz Mustafa Kadir Mercan'ın ulaştığı bilgilere göre, test veren Danla Bilic'in uyuşturucu testinin negatif çıktığı öğrenildi.

İŞTE ADLİ TIP KURUMUNDAN ÇIKAN TEST SONUÇLARI

ADI SOYADI                       KANDA TESTİ                                            SAÇ TESTİ

İREM SAK                                            NEGATİF                                                   NEGATİF

CİHAN ŞENSÖZLÜ                              NEGATİF                                      Kokain ve metaboliti (Benzoilekgonin)

NESLİHAN DAMLA AKTEPE                NEGATİF                                             NEGATİF

MÜMİNE SENA YILDIZ                        NEGATİF                                            Kokain ve Moma

MELİSA DÖNGEL                               NEGATİF                                            Kokain ve metaboliti

RECEP MEN                                      NEGATİF                                            Kokain ve metaboliti

İSMAİL AHMET AKÇAY                        NEGATİF                                            Kokain ve metabolitleri

ESER GÖKHAN KÜÇÜKEROL         NEGATİF                                            NEGATİF

SAADET EZGİ EYÜBOĞLU                NEGATİF                                            KOKAİN

SAİM MACİT                                      NEGATİF                                             NEGATİF

YİĞİT MACİT                                      NEGATİF                                            Kokain ve metabolitleri

MEHMET GÜÇLÜ                               NEGATİF                                            Örnek alınamadı

GİZEM TÜREDİ                                    NEGATİF                                            Kokain ve metaboliti

MEHMET ALİ GÜL                              NEGATİF                                            Kokain ve metaboliti

