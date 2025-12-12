Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: Tolga Aykut gözaltına alındı

12 Aralık 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.12.2025 03:17 Güncelleme: 12.12.2025 03:45
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında aralarında haber spikeri Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda magazin dünyasında tanınan Tolga Aykut'un jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda magazin ve medya sektöründeki birçok isme yönelik soruşturmanın yankıları sürüyor.

Bu kapsamda aralarında sanat camiasından pekçok ismin uyuşturucu kullanma iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından soruşturma haber spikerlerine evrilmiş ve eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 4 şüpheli 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından tutuklanmıştı.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YENİ GÖZALTI

Sabah'ın haberine göre yürütülen soruşturma kapsamında magazin dünyasının tanınan isimlerinden Mahzen Medya'nın sahibi Tolga Aykut'un gözaltına alındığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, hazırlanan dosya kapsamında Mahzen Medya'nın sahibi olduğu belirtilen Tolga Aykut'u adresinde gözaltına aldı.

Aykut'un gözaltı işleminin, başta ünlülere yönelik düzenlenen kapsamlı uyuşturucu operasyonu olmak üzere, birbiriyle bağlantılı çeşitli suçlamaların araştırıldığı soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

ERSOY İLE AYNI KAREDE

Soruşturma sürerken Tolga Aykut'un, eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından gözaltına alınması dikkat çekti. Öte yandan Aykut'un Ersoy ile bir mekanda aynı karede yer aldığı görüntü ortaya çıktı. Yer alan fotoğrafta tutuklu bulunan avukat Rezan Epözdemir'in de bulunduğu görüldü.


SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla hareket eden Jandarma ekiplerinin, Aykut'un gözaltı süreci boyunca medya, magazin ve yeraltı dünyası arasındaki ilişkileri aydınlatmayı amaçladığı kaydedildi. Gözaltına alınan Aykut'un, jandarmadaki ilk işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilmesi bekleniyor.

