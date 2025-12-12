Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: Tolga Aykut gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda magazin ve medya sektöründeki birçok isme yönelik soruşturmanın yankıları sürüyor.

Bu kapsamda aralarında sanat camiasından pekçok ismin uyuşturucu kullanma iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından soruşturma haber spikerlerine evrilmiş ve eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 4 şüpheli 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından tutuklanmıştı.