Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: Tolga Aykut gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında aralarında haber spikeri Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda magazin dünyasında tanınan Tolga Aykut'un jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda magazin ve medya sektöründeki birçok isme yönelik soruşturmanın yankıları sürüyor.
Bu kapsamda aralarında sanat camiasından pekçok ismin uyuşturucu kullanma iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından soruşturma haber spikerlerine evrilmiş ve eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 4 şüpheli 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından tutuklanmıştı.
UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YENİ GÖZALTI
Sabah'ın haberine göre yürütülen soruşturma kapsamında magazin dünyasının tanınan isimlerinden Mahzen Medya'nın sahibi Tolga Aykut'un gözaltına alındığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, hazırlanan dosya kapsamında Mahzen Medya'nın sahibi olduğu belirtilen Tolga Aykut'u adresinde gözaltına aldı.
Aykut'un gözaltı işleminin, başta ünlülere yönelik düzenlenen kapsamlı uyuşturucu operasyonu olmak üzere, birbiriyle bağlantılı çeşitli suçlamaların araştırıldığı soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.
ERSOY İLE AYNI KAREDE
Soruşturma sürerken Tolga Aykut'un, eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından gözaltına alınması dikkat çekti. Öte yandan Aykut'un Ersoy ile bir mekanda aynı karede yer aldığı görüntü ortaya çıktı. Yer alan fotoğrafta tutuklu bulunan avukat Rezan Epözdemir'in de bulunduğu görüldü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla hareket eden Jandarma ekiplerinin, Aykut'un gözaltı süreci boyunca medya, magazin ve yeraltı dünyası arasındaki ilişkileri aydınlatmayı amaçladığı kaydedildi. Gözaltına alınan Aykut'un, jandarmadaki ilk işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilmesi bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İtalya'nın en büyük yiyecek savaşı olan festivalde binlerce insan birbirine hangisinden tonlarca atar?
- Hangisi "gurme" ile eş anlamlıdır?
- Hangi Osmanlı padişahı İstanbul'u iki kez kuşatmıştır?
- Hangisi sözlük tanımına göre "fihrist"in eş anlamlısıdır?
- Hangisi ekim 2025'te Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almıştır?
- Hangisi midye, istiridye vb. deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan bir maddedir?
- Hangisi "karşısındakini susturmak amacıyla tartışmak" anlamına gelen bir kelime değildir?
- Michel Vaujour'u hapishaneden kaçırmak için helikopter kullanmayı öğrenen ve kaçıran kişi kimdir?
- Türkiye'de Konya'dan sonra yüz ölçümü en büyük olan il hangisidir?
- Gözden kaçırdığınız gizli kahraman! Kalp krizine karşı kalkan oluyor
- Resimli Cuma mesajları | Paylaşmalık en farklı, anlamlı ve içten cuma sözleri
- 12 Aralık Cuma hutbesi yayımlandı! Cuma hutbesi konusu ne? Tam metni oku-PDF indir