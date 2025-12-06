TFF Tahkim Kurulu bahis soruşturmasındaki 71 futbolcunun cezasını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası alan 71 futbolcunun itirazlarını reddetti. Öte yandan Kurul, PFDK tarafından Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'e verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasını 10 güne düşürdü.
TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, 71 futbolcunun 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezaları ile klasman yardımcı hakemi Necmi Akıncı'nın da 12 ay hak mahrumiyeti cezasını onadı.
METİN ÖZTÜRK'ÜN 15 GÜNLÜK CEZASI 10 GÜNE İNDİRİLDİ
TFF Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'e verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasını 10 güne düşürdü.
TFF'den yapılan açıklamada Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle Öztürk'e verilen 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezasını 10 gün ve 1 milyon 333 bin liraya indirildi.
Kurul, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle verilen 3 maç men ve 120 bin lira para cezasının da onandığını açıkladı.
Ayrıca kurul, çeşitli sebeplerden Fenerbahçe'ye verilen toplam 3 milyon 660 bin lira para cezası ve bir sonraki ev sahibi olduğu müsabaka için kısmi tribün kapama cezasının yanı sıra Galatasaray'ın da bir sonraki ev sahibi olduğu maç için kısmi tribün kapama cezasını onadı.
Öte yandan Göztepe'ye taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle verilen toplam 920 bin lira para cezası ve bir sonraki ev sahibi olduğu karşılaşma için kısmi tribün kapama cezası da onandı.
