Hindistan’dan Trump’a animasyonlu gönderme! “Bu dostluğu bozmayacağız”

Avrupa liderlerinin telefon konuşmalarının sızdığı haberleri dünya kamuoyunda geniş yankı bulurken siyaset arenasında da yeni ittifaklar açıldı. Hindistan, Rusya ile ilişkilerine dair bir animasyon yayınlarken içeriğinde Modi ve Putin aynı araçta şarkı söylerken Trump'ın öfke dolu görüntüsü dikkat çekti. Peki bu durum ülkeler arasındaki ilişkileri nasıl etkiler? Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, A Haber'de yanıtladı.

"DÜNYA SİYASETİNDE EZBERLER BOZULUYOR"

Hayatta bir araya gelmez denen ülkelerin bir bir yan yana geldiğinin altını çizen Başbuğ, şunları söyledi:

Hayatta bir araya gelmez, mümkün değil aynı karede yer almaz dediklerinin hepsi birbiriyle el sıkıştılar. Neden? Çünkü ezberler bozuluyor. Sayın Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada kritik bir vurgu yaptı. Dedi ki: "Dünyada yeniden bir oluşumun içindeyiz." dedi. "Biz de" dedi "bu oluşum içerisinde yerimizi almaya çalışıyoruz. Maalesef" dedi "orman kanunlarının geçtiği ve dünyanın yeniden yapılandığı bir dönem. Bizim yapacağımız tek iş iç kaleyi sağlam tutmak" yani milli birlik, beraberliği sağlam tutmak diye de gene önemli vurguları vardı. Şimdi burada etki-tepki olayının işlediğini görüyorsun. Mesela düne kadar Amerika'nın yerel üs saydırma, saydıramadığı Hindistan bir anda işte Rusya'yla ittifak kurmak gibi veya işte oraya yanaşmak gibi bir durum sergilemeye başladı. Keza şu üçlü Türkiye'ye karşı bu Katil'in önderliğinde yeni bir pakt oluşturmanın derdinde. En çok karşımıza çıkan da zaten şu işbirliği veya şu üçlü.