Hindistan’dan Trump’a animasyonlu gönderme! “Bu dostluğu bozmayacağız”
Avrupa’nın ABD’ye tepki olarak Çin’e yakınlaştığı, Hindistan’ın Rusya ile akabinde Amerika’nın ise Suudi Arabistan ile yakınlaşması dünyada yeni bir politik yol mu çiziliyor? sorusunu da beraberinde getirdi. Hindistan’ın attığı videolu gönderme adımı özellikle dikkat çekerken içeriğinde Hindistan Başbakanı Modi ve Putin’in birlikte “Bu dostluğu bozmayacağız” şarkısı gündeme bomba gibi düştü. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında konuşan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ise önemli açıklamalarda bulundu.
Avrupa liderlerinin telefon konuşmalarının sızdığı haberleri dünya kamuoyunda geniş yankı bulurken siyaset arenasında da yeni ittifaklar açıldı. Hindistan, Rusya ile ilişkilerine dair bir animasyon yayınlarken içeriğinde Modi ve Putin aynı araçta şarkı söylerken Trump'ın öfke dolu görüntüsü dikkat çekti. Peki bu durum ülkeler arasındaki ilişkileri nasıl etkiler? Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, A Haber'de yanıtladı.
"DÜNYA SİYASETİNDE EZBERLER BOZULUYOR"
Hayatta bir araya gelmez denen ülkelerin bir bir yan yana geldiğinin altını çizen Başbuğ, şunları söyledi:
Hayatta bir araya gelmez, mümkün değil aynı karede yer almaz dediklerinin hepsi birbiriyle el sıkıştılar. Neden? Çünkü ezberler bozuluyor. Sayın Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada kritik bir vurgu yaptı. Dedi ki: "Dünyada yeniden bir oluşumun içindeyiz." dedi. "Biz de" dedi "bu oluşum içerisinde yerimizi almaya çalışıyoruz. Maalesef" dedi "orman kanunlarının geçtiği ve dünyanın yeniden yapılandığı bir dönem. Bizim yapacağımız tek iş iç kaleyi sağlam tutmak" yani milli birlik, beraberliği sağlam tutmak diye de gene önemli vurguları vardı. Şimdi burada etki-tepki olayının işlediğini görüyorsun. Mesela düne kadar Amerika'nın yerel üs saydırma, saydıramadığı Hindistan bir anda işte Rusya'yla ittifak kurmak gibi veya işte oraya yanaşmak gibi bir durum sergilemeye başladı. Keza şu üçlü Türkiye'ye karşı bu Katil'in önderliğinde yeni bir pakt oluşturmanın derdinde. En çok karşımıza çıkan da zaten şu işbirliği veya şu üçlü.
"FETÖ TÜRKİYE'YE HAS DEĞİL HER ÜLKEDE VAR"
Rusya-Amerika benim ta evvelden beri aslında en doğal gördüğüm bir ilişki. Burada malum hep şöyle ifade ederiz: FETÖ her ülkeye has bir yapı. FETÖ'nün sadece Türkiye'de olduğunu asla düşünmeyelim. Amerika'nın da var, İngiltere'nin de var, Almanya'nın da var, Fransa'nın da var. Dolayısıyla her ülke bu belayla baş etmeli, belaya savaşmalı dedik ki Sayın Erdoğan o FETÖ'yle mücadelede hatırla hani Türk ve Müslüman coğrafyaya giren FETÖ'yü diğer gittiği ülkelerde de yol göstererek, destek vererek, akıl vererek o yapıyla savaşma yönünde ciddi bir taban oluşturdu.
ANİMASYONDA NE DENMEK İSTENİYOR?
Sunucu Haktan Uysal Hindistan tarafından yayınlanan bir animasyon videosu hakkında konuştu. Uysal, videoda yer alan görsellerde Rusya-Hindistan yakınlığı ve ABD'ye verilen mesaja ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Rusya ve Hindistan ilişkisini bir petrol çıkarma bölgesi üzerinde elini elime, benim elimle birlikte hareket et, dostumsun sen diye bir motosiklette Putin ve Modi bu dostluğu bitirebilir miyiz? Hayır bitiremeyiz, sürdüreceğiz diye kol kola, omuz omuza bir video. Biz de belirttiniz, aylar önce bu videonun olacağını ya da böyle bir şeyin konuşulduğunu söyleseydik herhalde... Burada Trump var. Petrolü Rusya'dan alıyor. Trump ona sinirleniyor. Benden alacaksın petrolü ya da yaptırımlar konusunda zorluk gelebilir ama seni terk etmeyeceğiz diyor. Dünya dengelerini değiştiren ilginç bir klip. Ne dersiniz?
"BU DOSTLUĞU BOZMAYACAĞIZ"
Animasyonda söylenen şarkının anlamı ise dikkat çekti. İşte o sözler:
"Bu dostluğu bozmayacağız. Zorluklar çıksa bile seni bırakmayacağız. Elini, benim elimi, senin istediğin zaman dene. Birisi böyle bir altın koymalı. Bu dostluğu bitirebilir miyiz? Sürdüreceğiz. Dünyayla mücadele edeceğiz. Anlaşmalar yapmaya devam edeceğiz. Neye katlanırsak katlanalım, yılmayacağız. Bu dostluğu bozmayacağız. Zorluklar gelebilir ama seni terk etmeyeceğiz."
"DÜNYADA VİDEO SAVAŞARI REVAÇTA"
Video savaşları şu an dünyada en revaçta olan konu. Herkes bir şekilde böyle çizgi film tarzı veya işte yapay zekayla ya da hani kendi hazırladığı görsellerle bir algı oluşturmanın derdinde. Burada da gene bir mesaj var ilgili muhatap yerlere. Ama şunu da söyleyeyim, şu az önce bir grafik değerlendirdik ya, her an o denklemler değişebilir ha. Yani bir anda Amerika ile Rusya'nın birbirine düşman olduğu veya oraya üçüncü bir ülkenin eklemlendiği süreç de yaşayabiliriz. Hatırla Akın. Trump'la Putin çok iyilerdi. Riyad'tan bir sonuç çıkmayınca ne dedi Trump? "İnanamıyorum. Putin'i tanıyamıyorum. Müthiş kötü bir adam." Dolayısıyla ilişkileri yeniden değerlendireceğiz. Bunları duyduk. Şimdi görüntülerde ne var?
"PUTİN DOĞU'DA YENİ POLİTİKALAR PEŞİNDE"
Buradaki görüntülerde Putin'in gelişi. Hatta bu aracın içerisinden ikilinin bir fotoğrafı da kamuoyuyla paylaşıldı. Sonrasında beraber yolculuk yaptılar bu araçla birlikte. Ki hani Putin'in, hani özellikle Doğu bölgesinde yeni politikalar peşinde koştuğunu hatırlayalım. Hatta şöyle bir ifade kullandı Putin: Bir anda Amerika'yla hani diğer ülkeler, işte Kuzey Kore ve düzeltiyorum, Güney Kore o bölgeye hamlesi olunca Putin şunu söyledi: Bizim de artık dedi, eski komşularımızın, eski müttefiklerimizin kapısını çalma zamanı geldi dedi. Ve dikkat edersen böyle bir Ortadoğu turu yaptı. İşte Kuzey Kore'ye gitti, orada bir görüntü verdi. Sonrasında işte bir üçlü fotoğraf, hatırla, Şi Jinping, Kim Jong ve Putin. Hani biz bir müttefikiz. İşte o resmi mesela dahil edilebilir bu grafiğe. Yani burada herkes anlık ve duruma göre pozisyon alıyor.
