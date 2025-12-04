Bakan Fidan’dan diplomasi trafiği! Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile görüştü

(Fotoğraf: AA)

Ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile bugün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 32'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı marjında bir görüşme yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, görüşmede, ikili ilişkilerin değerlendirildiğini ve Güney Kafkasya başta olmak üzere bölgesel iş birliği çalışmalarının ele alındığını bildirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN