Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile görüştü
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 04.12.2025 18:28
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 32’nci Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 32'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak için gittiği Viyana'da temaslarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Bakan Fidan, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.
Ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile bugün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 32'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı marjında bir görüşme yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, görüşmede, ikili ilişkilerin değerlendirildiğini ve Güney Kafkasya başta olmak üzere bölgesel iş birliği çalışmalarının ele alındığını bildirdi.
