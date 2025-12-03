Milli Eğitim Bakanlığı etkinliğini provoke etmişlerdi! 17 şüpheli gözaltında

03 Aralık 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2025 01:34
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Bahçelievler’de bir otelde düzenlediği etkinliği sloganlarla provoke eden, özel güvenlik görevlilerine fiziki saldırıda bulunan ve üzerlerinde Türkiye İşçi Partisi yelekleri bulunan 17 kişi gözaltına alındı.

Bahçelievler'de bir otelde öğle saatlerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen 'Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi' isimli etkinliğin gerçekleştiği esnada üzerilerinde Türkiye İşçi Partisi yelekleri bulunan yaklaşık 30-40 kişilik bir grup seminerin yapıldığı alana girerek ellerinde bulunan kırmızı renkli boyaları etrafa ve güvenlik görevlilerine atıp pankart açtı.

GÖREVLİLERE SALDIRDILAR

Bunun üzerine özel güvenlik görevlileri tarafından eylem yapan şahıslara müdahale edildi. Otel dışına çıkarılmak istenen şahıslar özel güvenlik görevlilerine tekme, yumruk ve sert cisimler atarak saldırdı. Bu esnada da otelin kapısı ve masaları da zarar gördü. Daha sonra grup görevliler tarafından otel dışına çıkarıldı.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda eylemleri gerçekleştiren şahıslardan 8 'i kadın olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından yarın Bakırköy Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

