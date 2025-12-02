Sözcü Çelik’ten Terörsüz Türkiye mesajı: Süreçte pazarlık olmadı olmaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldığı televizyon programında Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Sözcü Ömer Çelik sürece ilişkin "Terör hiçbir zaman amacına ulaşamadı. Süreçte pazarlık olmadı olmaz. Devlet hiçbir tavizi vermiyor" dedi. Sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin Sözcü Çelik "Silah bırakma tamamlanır, PKK varlığının sona erdirdiğini gösterirse kanuni düzenlemeler ele alınır. " şeklinde konuştu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Terör hiçbir zaman amacına ulaşamadı. Odak noktası PKK'nın feshi ve silah bırakması. Komisyonun çalışmaları pusula olacak.

Cumhurbaşkanımız 20 yıl önce 'kürt sorunu var' demişti. Büyük devrimler yapıldı.

Tüm uzantılar silah bırakacak. Silah bırakıldıktan sonra diğer aşamalara geçilir. Silah bırakma tamamlanır, PKK varlığının sona erdirdiğini gösterirse kanuni düzenlemeler ele alınır.

Komisyon her kesimi dinledi. Farklı düşünceden birçok kişinin görüşüne bakıldı. Süreçte pazarlık olmadı olmaz. Devlet hiçbir taviz vermiyor.

Birisi terör sona ersin çağrısı yapıyorsa komisyonun bunu değerlendirmesinden doğal bir şey olamaz.

Tek vatan tek millet tek bayrak tek devleti zedeleyecek adım yok. Herhangi bir terör örgütüyle ya da yabancı güçle pazarlık söz konusu değil.

