Komisyonun İmralı ziyareti sonrası TBMM’deki toplantısı ertelendi! Hüseyin Yayman AK Parti üyelerini bilgilendiriyor

Terörsüz Türkiye yolunda Meclis'te kurulan Süreç Komisyonu'nun İmralı ziyareti sonrası yapacağı ilk toplantı ertelendi.

HÜSEYİN YAYMAN AK PARTİ ÜYELERİNİ BİLGİLENDİRECEK

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İmralı ziyaretine dair AK Parti süreç komisyonu üyelerini saat 11'de TBMM'de bilgilendirecek.

TBMM HEYETİNİN İMRALI ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri geçtiğimiz gün İmralı ziyaretini gerçekleştirdi. TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, komisyonun bugüne kadar 18 kez toplandığı belirtildi. Açıklamada, "Görüşme neticesinde toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır. Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir" ifadesi kullanıldı.

İMRALI GÖRÜŞMESİNİN PERDE ARKASI BELLİ OLDU!

Komisyonun nitelikli çoğunluk ile aldığı karar doğrultusunda üç kişiden oluşan bir heyet oluşturdu. Kritik ve tarihi ziyaretini ne zaman gerçekleştirileceği merakla beklenirken heyet, önceki gün İmralı'ya gidip döndü.

Meclis heyetinin yaptığı ziyarete ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. İşte o detaylar:

NASIL GİTTİLER?

Üç milletvekilinden oluşan heyet önceki gün saat 11 .00 sularında helikopter ile İstanbul'dan İmralı'ya geçti, 16.00 sularında ise döndü.

3 SAATLİK GÖRÜŞME

İmralı'da bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme yaklaşık 3 saat civarında sürdü. Silah bırakma süreci, kimleri ve yapıları kapsadığı, Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi.

ÖNCEDEN İKİ KURUM HAZIRLIK YAPTI

Heyetten önce İmralı Ceza İnfaz Kurumu'nun bağlı olduğu Adalet Bakanlığı yetkilileri ile MİT Ada'ya giderek gerekli hazırlıkları yaptı. Heyeti, iki kurum yetkilileri karşıladı.

TUTANAK TUTULDU

Görüşme sırasında MİT'in olanakları ile tutanak tutuldu. Milletvekilleri de notlarını aldılar.

DÖNÜŞTE KURTULMUŞ İLE TOPLANTI

Heyet, İstanbul'a dönünce aynı gün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi ve değerlendirme yaptı. Daha sonra da kamuoyu açıklaması yapıldı.

TUTANAKLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu toplantısında heyetin bilgi vermesi ve tutanakların da paylaşılması bekleniyor. Öcalan'ın bazı mesajlarının kamuoyu ile de paylaşılması üzerinde duruluyor.