Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın "Daha Adil Dünya" vurgusu G20 kitabında!

Başkan Erdoğan Eylül ayında düzenlenen BM Zirvesi'nde İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırımı dünyaya anlattı

Başkan Erdoğan konuşmasında, Türkiye'nin uluslararası sistemde "net güvenlik sağlayıcı bir ülke" olarak üstlendiği sorumluluklara vurgu yaparken, Birleşmiş Milletler'den NATO'ya, AGİT'ten Avrupa Birliği misyonlarına kadar pek çok platformda katkılarını sürdürdüklerini ifade etmişti.

Kitapçıkta, Erdoğan'ın hitabından şu bölümlere yer verildi;

"Cumhurbaşkanı Erdoğan hitabında Net güvenlik sağlayıcı bir ülke olarak Birleşmiş Milletler, NATO, AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) ve Avrupa Birliği'nin operasyon ve misyonlarına katkı sağlamaya devam ediyoruz. 2026 NATO Zirvesi'ne Ankara'da ev sahipliği yapacağız. NATO müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım, enerji ve savunma sanayii olmak üzere birçok alanda ilişkilerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Uluslararası ticarette artan korumacı eğilimler ve tedarik zincirlerindeki aksamalar, küresel ekonomide köklü değişikliklere yol açıyor. Dünya Ticaret Örgütü de dahil olmak üzere kurallara dayalı uluslararası ticaret sisteminin, mevcut zorlukların üstesinden başarıyla gelinebilmesi için reform edilmesini destekliyoruz. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hedeflerine ulaşabilmeleri için uygun fiyatlı, güvenli ve sürdürülebilir enerjiye erişimin vazgeçilmez olduğuna inanıyorum.

Çin'den Avrupa'ya uzanan, stratejik öneme sahip Trans-Hazar Doğu-Batı-Orta Koridor projesini kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Modern ulaşım altyapımız ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ile küresel ticaretin gelişmesine katkıda bulunuyoruz.

Doğaya saygılı bir gelecek inşa etme hedefiyle 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan ve her geçen yıl dünyada farkındalık oluşturarak daha fazla insana ve kalbe ulaşan Sıfır Atık Girişimi'ne destek vermekten de mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte gelişmiş ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmesi artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir.