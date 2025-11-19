Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Sorumluluk milletvekillerinin omuzlarında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

"DÜŞEN UÇAĞIN NEDENİNİ DETAYLICA ARAŞTIRIYORUZ"

Değerli milletvekillerimiz, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, değerli misafirler; AK Partimizin bir grup toplantısında daha sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Buradan, sizlerin vasıtasıyla 81 vilayetimizin 922 ilçesindeki tüm vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum.

Yine buradan, şairin dediği gibi: "Dostlar, ki bir kere bile selamlaşmadık ama aynı ekmek, aynı hürriyet, aynı hasret için ölebiliriz." Bu güzel dostlara; Afrika'dan Asya'ya, Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Türk dünyasından İslam alemine gözü ve gönlü bizimle olan tüm soydaş ve kardeşlerimize saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum.

Grup toplantımızın, ülkemiz, milletimiz, partimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan tüm kalbimle niyaz ediyorum. Toplantımızı varlıklarıyla onurlandıran kıymetli misafirlerimize, bilhassa sevgili genç kardeşlerime "Hoş geldiniz, şeref verdiniz" diyorum. Dayanışmanız, coşkunuz, ahde vefanız ve samimiyetiniz için her birinize tek tek teşekkür ediyorum.

Konuşmamın hemen başında, geçen hafta dualar ve gözyaşlarıyla Hakk'a uğurladığımız 20 kahraman askerimizi ve yangın söndürme uçağı pilotumuzu bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Rabbimden, şehitlerimizin ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Kabine sonrası hitabımızda da belirttiğim gibi, uçağımızın düşüş sebebinin tespitine yönelik incelemeler titizlikle ve çok yönlü bir şekilde yürütülmektedir. Uzman ekiplerimizin değerlendirmeleri neticesinde ulaşacağı bilgiler, Milli Savunma Bakanlığımız tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır.