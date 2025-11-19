CANLI | Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli mesajlar

19 Kasım 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2025 12:21 Güncelleme: 19.11.2025 12:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Böcek ailesinin ölümüne ilişkin konuşan Başkan Erdoğan ihmali olan kişilerin tespit edileceğini ve kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağını söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Uçağımızın düşüş sebebine yönelik incelemeler titizlikle ve çok yönlü şekilde yapılıyor.

Gurbetçi ailenin ölümü ile ilgili ihmali olan kim varsa tek tek tespit edilecek ve kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak.

Ayrıntılar geliyor...

