CANLI | Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin konuşan Başkan Erdoğan ihmali olan kişilerin tespit edileceğini ve kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağını söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR
Uçağımızın düşüş sebebine yönelik incelemeler titizlikle ve çok yönlü şekilde yapılıyor.
Gurbetçi ailenin ölümü ile ilgili ihmali olan kim varsa tek tek tespit edilecek ve kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak.
