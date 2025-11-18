Maydonoz Döner iddianamesi tamamlandı! Şoke eden yöntemler ortaya çıktı

Maydonoz Döner

ÖRGÜTE PERSONEL SAĞLAMAKTAN GÖREVLİ

Kırşehir dosyasında adı geçen şüpheli Emrah Ak'ın ise, Balgat şubesinin resmi ortağı olarak şube devri ve örgüte personel sağlanması konularıyla tape kayıtlarında yer aldığı, Banka hareketlerinde Osman Uzgur, Tunahan Aktaş ve Bahadır Ökkeş Korun gibi kişilere yapılan transferler izlendiğinde bazılarını alacak-verecek veya işçi-işveren ilişkisi olarak izah ettiği görüldü.

SİGNAL ÜZERİNDEN KOD ALARIYLA ÖRGÜTLE İLETİŞİM

Van dosyasında adı geçen Şüpheli Huzur Özer'in ise Signal üzerinden kod adlarıyla örgütsel iletişim sağladı. Dikmen ve Konya şubeleriyle gayri resmi ortaklık ilişkileri, yüksek tutarlı para transferleri ve iş arayan KHK'lılarla yazışmalar yürüttüğü tespit edildi. Bazı transferleri bağış veya iş ilişkisi olarak izah etse de MASAK analizlerinin çoğunu ticari ilişkiyle bağdaştırmadığı belirtildi.

CEZAEVİNDEN ÇIKAN KİŞİLER REFERANSIYLA İŞE ALIM

Niğde dosyasında adı geçen şüpheli Mustafa Sayın'ın bir şubede gayri resmi ortak, diğerinde resmi ortak olduğu, Hasan Temizsoy'a 250 bin lira gibi yüksek tutarlı transferler yaptığı, Signal üzerinden örgütsel irtibat kurduğu, şüpheli Mustafa Yavuz Özmen'in Ankara Etlik şubesinin resmi sahibi olduğu cezaevinden çıkan kişiler referansıyla işe alım konuşmaları yaptığı Ahmet Şanal'a 1 milyon 970 bin 199 lira, Yaşar Özbekmez'e 1 milyon 189 bin 21 lira TL transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

KUYUMCULUK ÜZERİNDEN TOPLANAN PARALARIN DAĞITIMINA ARACILIK

Kuyumculuk üzerinden toplanan paraların dağıtımında aracılık ettiği iddia edilen şüpheli Tahsin Özbay'ın 241 şahısla yüksek tutarlı hesap hareketleri gerçekleştirdiği Hesabına giren net nakitin yaklaşık 5 milyon 410 bin 278 lira olduğu kaydedildi.

SAVCILIK, ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇUNUN DEVAM ETTİĞİ KANAATİNE VARDI

Savcılık, elde edilen deliller, MASAK raporları, dijital materyal incelemeleri, tanık ve itirafçı beyanları ile Yargıtay içtihatlarını dikkate alarak; şüphelilerin bir kısmının daha önce FETÖ'den mahkum oldukları, mahkumiyetten sonra da örgütsel bağlarını yeniden kurdukları ve süreklilik, çeşitlilik ile yoğunluk arz eden finansal faaliyetlerde bulundukları değerlendirmesini yaptı. Buna göre, eylemlerin 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 4/1-2 maddeleri kapsamında "terörizmin finansmanı" suçunu oluşturduğu; ayrıca örgüt üyeliği suçunun devam ettiği kanaatine varıldı.

18,5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede Maydonoz Döner markası ve bağlı şirket yapısı üzerinden örgütsel finansman sağlanmasına ilişkin 9 şüpheli hakkında ayrı ayrı 18 buçuk yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına ilişkin dava, 21 Kasım'da Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.