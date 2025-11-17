27 ilde FETÖ operasyonu: Kamu ve özel sektör çalışanı 71 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ’ye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda aktif kamu görevlileri ile özel sektör çalışanlarından oluşan 71 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
ÇOK SAYIDA İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre operasyon; İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında İstanbul'un yanı sıra Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Çanakkale, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Manisa, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Bursa, Mersin ve Zonguldak'ta da çalışmalar eş zamanlı olarak yürütüldü.
Gözaltına alınan şüphelilerin;
FETÖ'ye üye oldukları,
Örgüte ait şirketlerde daha önce çalıştıkları,
Örgütün gizli haberleşme yöntemlerini kullandıkları,
Emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerine yer vererek operasyonda görev alan ekipleri tebrik etti.
