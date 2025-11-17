27 ilde FETÖ operasyonu: Kamu ve özel sektör çalışanı 71 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ'ye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda aktif kamu görevlileri ile özel sektör çalışanlarından oluşan 71 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

ÇOK SAYIDA İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre operasyon; İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında İstanbul'un yanı sıra Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Çanakkale, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Manisa, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Bursa, Mersin ve Zonguldak'ta da çalışmalar eş zamanlı olarak yürütüldü.