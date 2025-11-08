08 Kasım 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Bakü'de A Haber'e özel açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Bakü'de A Haber'e özel açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.11.2025 14:59 Güncelleme: 08.11.2025 15:12
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Bakü’de A Haber’e özel açıklamalar

Başkan Erdoğan Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü kutlamalarında bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Erdoğan buradaki kutlama töreni sonrası A Haber mikrofonuna "Konuşmamı beğendiniz mi? ifadesinin ardından mevkidaşı Aliyev'e dönerek "Banu bizim spiker" dedi.

Başkan Erdoğan Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü kutlamalarında bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN BAKÜ'DE A HABER'E KONUŞTU!

Erdoğan buradaki kutlama töreni sonrası A Haber mikrofonuna "Konuşmamı beğendiniz mi? ifadesinin ardından mevkidaşı Aliyev'e dönerek "Banu bizim spiker" dedi.

Başkan Erdoğan’dan Bakü’de A Haber’e özel açıklamalar

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan Bakü’de A Haber’e özel açıklamalar Başkan Erdoğan’dan Bakü’de A Haber’e özel açıklamalar Başkan Erdoğan’dan Bakü’de A Haber’e özel açıklamalar
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör