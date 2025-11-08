Başkan Erdoğan'dan Bakü'de A Haber'e özel açıklamalar
Başkan Erdoğan Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü kutlamalarında bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Erdoğan buradaki kutlama töreni sonrası A Haber mikrofonuna "Konuşmamı beğendiniz mi? ifadesinin ardından mevkidaşı Aliyev'e dönerek "Banu bizim spiker" dedi.
Başkan Erdoğan Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümü kutlamalarında bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Erdoğan buradaki kutlama töreni sonrası A Haber mikrofonuna "Konuşmamı beğendiniz mi? ifadesinin ardından mevkidaşı Aliyev'e dönerek "Banu bizim spiker" dedi.