Başkan Erdoğan Libya Başbakanı ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2025 12:56 Güncelleme: 07.11.2025 13:32
Başkan Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Libya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede; Türkiye'nin, Libya'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini, güvenlik ve istikrarı temin etmek için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye-Libya arasında enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin önemli olduğunu, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması için dayanışma içinde yürütülen çalışmaların süreceğini belirtti.

