Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gelişme! 2 tutuklama
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında, "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında karar verildi. Bu kapsamda, gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilirken, 6'sı adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 1'i savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, diğerleri nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Şüphelilerden B.G. ile H.T.A. tutuklandı, A.E, Y.Y, ve H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SORUŞTURMA SÜRECİ
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.
Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.
Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti. Rüşvet paralarının hesabına yatırıldığı ileri sürülen döviz bürosu ve bu paraların altına çevrildiği iddia edilen 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmıştı.
Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.
Polis ekiplerince 10 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden iş insanı M.E.H, Kanal V televizyonunun sahibi M.O.K, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı T.S, Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANT Tepe'nin müdürü İ.E. ve satış elemanı L.Ş. tutuklanmış, Böcek'in eski gelini Z.K'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan M.E.H, T.S. ve İ.E. 27 Eylül'de serbest kalmıştı. 14 Ekim'de yapılan operasyonda ise gözaltına alınan 6 kişiden E.T.Ç, S.Ç. ve Ö.Y.K. tutuklanmıştı.
