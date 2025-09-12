Antalya’daki Kent Lokantası skandalında emanetçinin ifadesi ortaya çıktı! Muhittin Böcek dükkanları böyle verdi

Sezgin Köysüren

'SENDE KALSIN, SONRA HALLEDERİZ'

Erdoğmuş'un kendisine, dükkânları yapan müteahhitlik firması Ekpa'ya 3 dükkân için 7 milyon lira yatırmasını ve bu bedelin birkaç gün sonra nakit olarak geri verileceğini söylediğini anlatan Gümüşlü, "Bu para elden nakit olarak teslim edildi" dedi. Böcek'e bir gün, bu dükkânların ne olacağını sorduğunu dile getiren Gümüşlü ifadesine şöyle devam etti: "Hatta 'Ölüm kalım var. Benim üzerimde kalmasını istemiyorum. Buna bir çözüm bulalım' dediğimde, 'Sende birkaç yıl kalsın sonra hallederiz' diyerek konuyu kapattı. Sonra bir daha sordum. Bana bu sefer, 'Kent Lokantası projemiz var. Dükkânlar bu projeye uygun. Sen dükkânları kiraya ver. 2 yıl kiralık kalsın sonrasına bakarız' gibi bir söylemi oldu. Kent Lokantası işlerini yürüten Ekdağ firması yetkilisi benimle irtibata geçti. Kira teklifimi sordu. Muhittin Böcek'le yüz yüze görüşerek dükkânları kaç paradan kiraya verelim diye sordum. O da bana, 'Dükkân başına 50 bin lira uygundur' dedi. Bu teklifi kabul ettiler" dedi.