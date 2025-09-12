Antalya’daki Kent Lokantası skandalında emanetçinin ifadesi ortaya çıktı! Muhittin Böcek dükkanları böyle verdi
Antalya Kepez’de müteahhit Sezgin Köysüren’in iskan alabilmek için rüşvet olarak verdiği 5 dükkandan 3’ünün, tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Muhittin Böcek’in aile dostu Çağrı Gümüşlü üzerine yapıldığı ortaya çıktı. Kent Lokantası olarak kullanılan ve aylık 150 bin lira kira geliri elde edilen dükkanları kendi üzerine aldığı belirlenen Gümüşlü’nün ifadesi ortaya çıktı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor.
Kepez'de müteahhit Sezgin Köysüren'in iskân alabilme amacıyla rüşvet olarak verdiği 5 dükkândan 3'ünün tutuklu Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Muhittin Böcek'in aile dostu Çağrı Gümüşlü (44) üzerine yapıldığı ortaya çıkmıştı.
Sabah'ın haberine göre Kent Lokantası yapılan ve aylık 150 bin lira kira geliri elde edilen dükkânları Böcek yerine üstüne alan Çağrı Gümüşlü'nün ifadesi ortaya çıktı.
Gümüşlü ifadesinde, "Benim adıma kayıtlı olan ancak hak sahibi olmadığım 3 adet dükkân vardır" diyerek Böcek ile arasında geçen diyalogları itiraf etti. 3 dükkânın üzerine yapılma sürecinin 2023 yılında Muhittin Böcek'in kendisini başkanlığa davet etmesiyle başladığını söyleyen Gümüşlü, "Başkanın ofisine gittim. Bana 3 adet dükkânı olduğunu, kendi üzerine alamadığını, geçici olarak benim almamı ve yasal sahibi olmamı rica etti. Sosyal ilişkimize dayanarak teklifini kabul ettim" dedi. Ofisteyken belediyenin iştirak firması Antepe Genel Müdürü İsmail Erdoğmuş'u çağırdığını aktaran Gümüşlü, "Böcek, bana hitaben 'Süreci İsmail bey takip edecek, o seninle irtibata geçer gerekli işlemleri yaparsınız' dedi" ifadelerini kullandı.
'SENDE KALSIN, SONRA HALLEDERİZ'
Erdoğmuş'un kendisine, dükkânları yapan müteahhitlik firması Ekpa'ya 3 dükkân için 7 milyon lira yatırmasını ve bu bedelin birkaç gün sonra nakit olarak geri verileceğini söylediğini anlatan Gümüşlü, "Bu para elden nakit olarak teslim edildi" dedi. Böcek'e bir gün, bu dükkânların ne olacağını sorduğunu dile getiren Gümüşlü ifadesine şöyle devam etti: "Hatta 'Ölüm kalım var. Benim üzerimde kalmasını istemiyorum. Buna bir çözüm bulalım' dediğimde, 'Sende birkaç yıl kalsın sonra hallederiz' diyerek konuyu kapattı. Sonra bir daha sordum. Bana bu sefer, 'Kent Lokantası projemiz var. Dükkânlar bu projeye uygun. Sen dükkânları kiraya ver. 2 yıl kiralık kalsın sonrasına bakarız' gibi bir söylemi oldu. Kent Lokantası işlerini yürüten Ekdağ firması yetkilisi benimle irtibata geçti. Kira teklifimi sordu. Muhittin Böcek'le yüz yüze görüşerek dükkânları kaç paradan kiraya verelim diye sordum. O da bana, 'Dükkân başına 50 bin lira uygundur' dedi. Bu teklifi kabul ettiler" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Japonların zayıflama formülü: Bir haftada fark yaratıyor! Sadece iki bardakla yağları eritiyor
- MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
- Faiz indirimi piyasayı nasıl etkileyecek? TCMB kararı sonrası mevduat ve kredi faizi düşecek mi? Uzmanı A Haber’de konuştu
- TOGG T8X satışa ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak? TOGG bayilik sistemi nedir?
- 11 EYLÜL ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler ve programlar var?
- POMEM 32. Dönem 1. yedek planlama sonuç ekranı pa.edu.tr | POMEM giriş sınavı yedek planlama sonuçları nereden öğrenilir?
- Okul kırtasiye yardımı SGK'dan nasıl alınır? Kırtasiye yardımı şartları neler, ne kadar ödeniyor? e-Devlet başvuru ekranı
- Güneş tutulması ne zaman? Eylül ayı Güneş tutulması hangi güne denk geliyor, Türkiye'den izlenebilecek mi?
- FM 26 ne zaman satışa sunulacak, fiyatı ne kadar olacak? Ön sipariş başladı mı?
- A101 11 EYLÜL AKTÜEL KATALOG: Bugün A101 Aldın Aldın fırsatlarında neler var? Kahve makinesi, masaj aleti, ütü, kitaplık
- Apple tarih verdi: iOS 26 ne zaman çıkacak? Hangi modellere gelecek?
- Charlie Kirk olayı nedir, neden öldürüldü? Trump destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk kimdir, kaç yaşındaydı?