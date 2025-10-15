Rüşvet parasıyla saltanat! Antalya’da Muhittin Böcek skandalı büyüyor

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dün sabah Muhittin Böcek'in amcasının oğlu E.B., mimar M.A.C.D., Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın eski başkanı Emrullah Tayfun Ç., Serkan Ç., özel kalem müdürlüğü çalışanı Melek K. ve mimar Özlem Yıldız K.'yı gözaltına aldı. Ekipler, şüphelilerin ev ve iş adreslerinde arama yaptı.

İMAR MÜDÜRÜNÜN EŞİ



Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Özlem Yıldız K.'nın, temmuz ayında şafak operasyonuyla tutuklanan ve rüşvet almakla suçlanan İmar Şube Müdürü Tuncay K.'nın eşi olduğu öğrenildi.

İddialara göre, Altıntaş bölgesindeki imar ve iskan işlemleri için tüm müteahhitlerin Özlem Yıldız K.'ya yönlendirildiği öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre; Diğer yandan gözaltına alınan belediye özel kalem çalışanı Melek K.'ya, Muhittin Böcek'in rüşvet parasıyla daire aldığı ileri sürüldü.