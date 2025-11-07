ABD’den Şara kararı! Yaptırımlar kaldırıldı: Suriye yeni bir çağa girdi

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik yaptırımların kaldırıldığını duyurdu. Ahmed Şara ayrıca, terör listesinden çıkarıldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi, Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını kabul etmişti.

Karara 14 BMGK üyesi "evet" derken Çin ise çekimser kaldı.

"SURİYE YENİ BİR ÇAĞA GİRDİ"

Karardan sonra konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, BMGK üyelerine teşekkür ederek, "Bu kararın kabulü ile Konsey, Suriye'nin yeni bir çağda olduğunu kabul eden güçlü bir siyasi mesaj gönderiyor." dedi.

Waltz, Suriye'nin Cumhurbaşkanı Şara'nın liderliğinde, Beşşar Esed rejiminin devrildiği Aralık 2024'ten bu yana terörizm ve uyuşturucuyla mücadele, kimyasal silah kalıntılarının ortadan kaldırılması, bölgesel güvenlik ve istikrarı teşvik etme taahhütlerini yerine getirmek için sıkı bir şekilde çalıştığını söyledi.

Associated Press'in (AP) dün yayımladığı haberde, Sara'nın Beyaz Saray'a ziyareti öncesi ABD'nin BMGK'de Şara ve İçişleri Bakanı Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngören bir karar taslağı metni üzerinde çalıştığı belirtilmişti.

Karar taslağının BMGK'de kabul edilmesi için 15 üyesinden en az 9'unun onayını alması ve daimi 5 üyenin (Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve ABD) biri tarafından veto edilmemesi gerekiyor.

"SURİYE'DE YENİ BİR DÖNEM ARALANIYOR"

ABD görüşmesi öncesinde alınan kararın ardından A Haber ekranlarına konuk olan Anadolu Ajansı Şam Temsilcisi Muhammed Karabacak, "11 aydır süren diplomatik temasların ardından ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımları kaldırdı. Bu karar, Şara'nın yıllar sonra Beyaz Saray'da gerçekleştireceği tarihi görüşme öncesinde 'yeni dönem' mesajı olarak değerlendiriliyor." dedi.

Anadolu Ajansı Şam Temsilcisi Muhammed Karabacak'ın açıklamaların öne çıkan satırlar şöyle:

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Şara ve Hattab, artık yaptırım listelerinde yer almayacak. Uzmanlara göre bu karar, sadece bireysel bir yaptırım kaldırma hamlesi değil, Suriye'nin uluslararası arenadaki statüsünde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Zamanlama açısından da dikkat çeken kararın ardından, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın önümüzdeki pazartesi Beyaz Saray'ı ziyaret etmesi bekleniyor. 1919'dan bu yana ilk kez bir Suriye Cumhurbaşkanı'nın ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek olması, iki ülke ilişkilerinde tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor.

Zirvede iki başlık öne çıkacak: uluslararası terörle mücadele koalisyonuna katılım ve ülkedeki yeniden imar süreci. ABD'nin bu süreçte Suriye'deki muhatabını değiştirdiği vurgulanıyor. Buna göre, terörle mücadelede artık Suriye Demokratik Güçleri (SDG) değil, doğrudan Şam yönetimi esas alınacak. ABD Hazine Bakanlığı'nın, SDG'ye ayrılan bütçeleri Şam yönetimine aktarmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Kararın bir diğer boyutu ise İçişleri Bakanı Enes Hattab'ın sürece dahil edilmesi. Hattab'ın Suriye'de güvenlik ve istihbarat alanında kilit bir figür olması, ABD ve uluslararası koalisyonun bundan sonraki güvenlik koordinasyonlarını doğrudan Şam yönetimi üzerinden yürütmesinin önünü açıyor.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Thomas Pan da yeni dönemin çerçevesini şu ifadelerle özetledi: "Tek devlet, tek ordu, tek meclis." Bu yaklaşım, Washington'un artık Suriye'nin toprak bütünlüğünü esas alan bir stratejiye yöneldiği şeklinde yorumlanıyor.

Bu gelişmelerin ardından Suriye'deki SDG yapısının geleceği tartışma konusu. Bazı çevrelerde, örgütün Suriye ordusuna "blok entegrasyon" veya "tasfiye sonrası birleşme" şeklinde dahil edileceği iddia edilmişti. Ancak Şam yönetimi, 10 Mart Mutabakatı olarak bilinen sürece ilişkin bu haberleri "örgüt propagandası" olarak nitelendirdi.

Şam kaynaklarına göre, Suriye Demokratik Güçleri'nin mevcut haliyle devletin kurumlarına katılması söz konusu değil. Yönetim, Heyet Tahrir Şam ve İnkaz Hükümeti gibi diğer grupların kendilerini feshetmelerini örnek göstererek, benzer bir adımın SDG'den de beklendiğini belirtiyor.

Son olarak, Reuters'in geçtiğimiz günlerde yayımladığı "ABD'nin Suriye'nin güneyinde yeni bir askeri üs kuracağı" yönündeki haberi de Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı.

Tüm bu gelişmeler, Suriye'nin uluslararası alanda yeniden meşruiyet kazanma sürecine girdiğini, ABD'nin ise bölgedeki stratejisini köklü biçimde gözden geçirdiğini gösteriyor."