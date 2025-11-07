07 Kasım 2025, Cuma

Haberler Dünya Videoları "Suriye'de yeni bir sayfa açılıyor"
Suriye’de yeni bir sayfa açılıyor

"Suriye'de yeni bir sayfa açılıyor"

Giriş: 07.11.2025 23:35
ABD, 10 Kasım’da yapılacak Trump-Şara görüşmesi öncesinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya uygulanan yaptırımları kaldırdı. Kararın ardından A Haber ekranlarına bağlanarak Şam’dan değerlendirmede bulunan AA Şam Temsilcisi Muhammed Karabacak, 11 aydır süren diplomatik temasların sonuç verdiğini belirterek “Suriye’de yeni bir sayfa açıldı” dedi.
