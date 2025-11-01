02 Kasım 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Siyonist casustan tehdit dolu sözler! A Haber'de çarpıcı analiz
İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi’nde ateşkese rağmen tehdidi devam ediyor. Bölgede İsrail-Lübnan savaşı gündeme gelirken öte yandan bir Siyoni casusun hem Lübnan’a hem de Batı ülkelerine yönelik tehditleri gündem oldu. Konuyu A Haber’de değerlendiren Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, kara harekatından ziyade hava harekatıyla bombardıman yapılabileceğine dikkat çekerek İsrail’in vurmak için bahane aradığını belirtti.