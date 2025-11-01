01 Kasım 2025, Cumartesi
Yeniden İsrail-Lübnan savaşı mı? A Haber'de uzman isimden çarpıcı yorum
Amerikan basınında yer alan bilgilerde katil İsrail'in Lübnan'ı vuracağı belirtilirken, aynı zamanda Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinde kabiliyetlinin yeniden inşa etmeye başladığını iddia etti. Konuyu değerlendiren Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, Lübnan'ın yüzde 35'inin Şii olduğunu belirterek önemli açıklamalarda bulundu.