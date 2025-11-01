Mahkemedeki şova izin yok! Önceden onay şartı
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülen diploma davasını bir "siyasi şova" dönüştürmesi, yargı yönetiminde yeni bir düzenleme sürecini tetikledi. Bakırköy Başsavcılığı, bundan böyle cezaevi kampüslerinde yapılacak tüm duruşmaların planlama ve koordinasyonunu tek elden yürütecek.
Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülen diploma davasını bir "siyasi şova" dönüştürmesi, yargı yönetiminde yeni bir düzenleme sürecini tetikledi. Silivri ve Metris Ceza İnfaz Kurumları idaresinden sorumlu olan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bundan böyle cezaevi kampüslerinde yapılacak tüm duruşmaların planlama ve koordinasyonunu tek elden yürütecek.
ÖNCEDEN ONAY ŞARTI
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in haberine göre 22 Ekim tarihli yazıyla, Marmara Ceza İnfaz Kurumu kampüsü içerisindeki 9 duruşma salonunun tahsis ve kullanım usulü yeniden belirlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman imzasını taşıyan resmi yazıda, "Mahkemelerin birbirlerinden habersiz aynı salonu talep etmeleri planlamada aksaklığa neden olmaktadır. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı, güvenlik tedbirleri ve dosya taraf sayısına göre uygun salon planlaması yapılabilmesi için tüm taleplerin Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden koordine edilmesi gerekmektedir" denildi.
Yeni sistemle mahkemeler, cezaevlerinde duruşma yapmadan önce Bakırköy CBS'ye müzekkere yazacak. Müzekkerede sanık, müşteki, vekil, tanık ve taraf sayısı belirtilecek.
Bakırköy Başsavcılığı, bu bilgilere göre ve de aynı tarihte yapılacak diğer mahkemelerin bildirdiği sayısal verilerle beraber 9 duruşma salonundan uygun olanını ihtiyaca ve koşullara uygun şekilde planlayarak, ilgili mahkemelere bildirecek.
DURUŞMA SALONUNU SİYASİ ŞOVA ÇEVİRMİŞTİ
Diploma davası sırasında, 59. Asliye Ceza Mahkemesi Başkanı Hâkim Ali Doğan'ın ısrarla 1 numaralı, bin kişilik büyük duruşma salonunu talep etmesi tartışma yaratmıştı.
Sanık sayısı yalnızca bir ve tutuksuz olmasına rağmen, duruşmanın 947 kişilik en geniş salonda yapılması, mahkeme disiplinini zedeleyen kalabalık görüntülere neden olmuş, yargılama salonu sloganlar, alkışlar ve politik tezahüratlarla birlikte yabancı basında adeta "şov atmosferine dönüşmüş" eleştirilerini beraberinde getirmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tüm hayatınızı etkiliyor! Uzmanlar uyardı: En tehlikeli 3 günlük alışkanlık
- WhatsApp Meta AI nedir, ne işe yarıyor? Facebook, Instagram ve WhatsApp Meta AI nasıl silinir?
- Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman kimdir? Oyuncu Ava Yaman kaç yaşında, nereli?
- EUROLEAGUE 8. HAFTA | Baskonia-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
- Bilim dünyasının yeni gözde bitkisi! İkisi bir arada: Hem zindelik veriyor hem de formda tutuyor
- İstanbullular hazır olun! 9 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek, elektrikler ne zaman gelecek?
- ABD vizesinde yeni dönem! Başvuru süresi kısalıyor: ABD vize randevusu nasıl alınır, kaç gün beklemeniz gerekiyor?
- SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ | Başakşehir FK – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
- O şişeler sizi aldatıyor! Uzmanlar açıkladı: Gerçekten ne kadar suya ihtiyacınız var?
- Optik illüzyon: Sezgisel mi davranıyorsunuz, stratejik mi? İlk gördüğünüz şekil kişiliğinizi ele veriyor
- 2025’in en büyük ve en parlak dolunayı: Kasım dolunayı ne zaman, saat kaçta?
- Sizi yatağa zincirleyen güç! Sürekli uyuma isteği neden bitmiyor? Basit görünen 10 hata