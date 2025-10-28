28 Ekim 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Türkiye'nin 100 yıllık hayali! Milli gurur Altay envantere giriyor | Detaylar A Haber'de

Türkiye'nin 100 yıllık hayali! Milli gurur Altay envantere giriyor | Detaylar A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2025 09:10 Güncelleme: 28.10.2025 09:35
ABONE OL
Türkiye’nin 100 yıllık hayali! Milli gurur Altay envantere giriyor | Detaylar A Haber’de

Türkiye'nin 100 yıllık hayali olan milli ana muharebe tankı Altay, artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giriyor. Seri üretim hattından çıkan Yeni Altay tankının teslimi ile BMC Ankara Zırhlı Araç Üretim Tesisi'nin resmi açılış töreni bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Kahramankazan'da gerçekleştirilecek. Detayları A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi aktardı.

TÜRKİYE'NİN 100 YILLIK HAYALİ! ALTAY TANKI BUGÜN ENVANTERE GİRECEK

Türkiye'nin 100 yıllık hayali olan milli ana muharebe tankı Altay, artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giriyor.

(Foto: AA) (Foto: AA)

TÖRENE BAŞKAN ERDOĞAN KATILACAK
Seri üretim hattından çıkan Yeni Altay tankının teslimi ile BMC Ankara Zırhlı Araç Üretim Tesisi'nin resmi açılış töreni bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Kahramankazan'da gerçekleştirilecek.

ALTAY TANKI A HABER'DE

YENİ NESİL SİSTEMLERLE SAVAŞ MAKİNESİ HALİNDE
Altay tanklarının kullanım ve bakım eğitimleri için HAVELSAN tarafından 44 farklı tipte 94 eğitim aracı geliştiriliyor. Modernize edilen ve "Yeni Altay" adını alan tank, yeni nesil sistemlerle tam bir savaş makinesi haline geldi.

(Foto: AA) (Foto: AA)

5 YILDA 250 ALTAY TANKI TESLİM EDİLECEK
Seri üretim programı kapsamında, 2025'te 3 tankın teslim edilmesi planlanıyor. 2026'da 11, 2027'de 41, 2028'de ise 30 tankın teslim edilmesiyle birlikte, dört yılda 85 T1 konfigürasyonlu Altay tankı TSK'ya kazandırılacak.

2028'den itibaren yerli "Batu" motoruna sahip 165 adet T2 konfigürasyonu tankların üretimine geçilecek. Böylece önümüzdeki 5 yılda 250 Altay tankı Türk ordusunun hizmetine sunulmuş olacak.

TÜRKİYE'NİN CAYDIRICI GÜCÜNÜ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARACAK
300'ü aşkın Türk mühendisinin emeğiyle geliştirilen Altay tankı, İHA/SİHA'lar ve istihbarat sistemleriyle entegre görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Yerli savunma sanayiinin en büyük adımlarından biri olarak öne çıkan Yeni Altay, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'nin caydırıcı gücünü en üst seviyeye çıkaracak.

(Foto: ahaber.com.tr) (Foto: ahaber.com.tr)

"YÜZ YILLIK HAYAL İÇİN BUGÜN GERİ SAYIM"
Detayları A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi aktardı. Fidanverdi 'nin açıklamaları şöyle: "Türkiye'nin yüzyıllık hayali için bugün geri sayım başladı. Türk Savunma Sanayii'nin en önemli projelerinden olan "Altay Ana Muharebe Tankı'nda" ilk teslimatlar bugün yapılacak. Aynı gün tankların üretildiği Ankara'daki yeni fabrikanın resmi açılışı da gerçekleştirilecek. Bu iki programa Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Altay tankı, İHA/SİHA'lar ve istihbarat sistemleriyle entegre görev yapabilecek şekilde tasarlandı."

Yerli imkanlarla geliştirilen ALTAY tankı seri üretime geçti!Yerli imkanlarla geliştirilen ALTAY tankı seri üretime geçti! YERLİ İMKANLARLA GELİŞTİRİLEN ALTAY TANKI SERİ ÜRETİME GEÇTİ!
Çelik Kubbe ve Altay Tankı Atina’yı korkuttu!Çelik Kubbe ve Altay Tankı Atina’yı korkuttu! ÇELİK KUBBE VE ALTAY TANKI ATİNA'YI KORKUTTU!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin 100 yıllık hayali! Milli gurur Altay envantere giriyor | Detaylar A Haber’de Türkiye’nin 100 yıllık hayali! Milli gurur Altay envantere giriyor | Detaylar A Haber’de Türkiye’nin 100 yıllık hayali! Milli gurur Altay envantere giriyor | Detaylar A Haber’de

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör