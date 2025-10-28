Türkiye’nin 100 yıllık hayali! Milli gurur Altay envantere giriyor | Detaylar A Haber’de

(Foto: AA)

5 YILDA 250 ALTAY TANKI TESLİM EDİLECEK

Seri üretim programı kapsamında, 2025'te 3 tankın teslim edilmesi planlanıyor. 2026'da 11, 2027'de 41, 2028'de ise 30 tankın teslim edilmesiyle birlikte, dört yılda 85 T1 konfigürasyonlu Altay tankı TSK'ya kazandırılacak.

2028'den itibaren yerli "Batu" motoruna sahip 165 adet T2 konfigürasyonu tankların üretimine geçilecek. Böylece önümüzdeki 5 yılda 250 Altay tankı Türk ordusunun hizmetine sunulmuş olacak.

TÜRKİYE'NİN CAYDIRICI GÜCÜNÜ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARACAK

300'ü aşkın Türk mühendisinin emeğiyle geliştirilen Altay tankı, İHA/SİHA'lar ve istihbarat sistemleriyle entegre görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Yerli savunma sanayiinin en büyük adımlarından biri olarak öne çıkan Yeni Altay, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'nin caydırıcı gücünü en üst seviyeye çıkaracak.

(Foto: ahaber.com.tr)

"YÜZ YILLIK HAYAL İÇİN BUGÜN GERİ SAYIM"

Detayları A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi aktardı. Fidanverdi 'nin açıklamaları şöyle: "Türkiye'nin yüzyıllık hayali için bugün geri sayım başladı. Türk Savunma Sanayii'nin en önemli projelerinden olan "Altay Ana Muharebe Tankı'nda" ilk teslimatlar bugün yapılacak. Aynı gün tankların üretildiği Ankara'daki yeni fabrikanın resmi açılışı da gerçekleştirilecek. Bu iki programa Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Altay tankı, İHA/SİHA'lar ve istihbarat sistemleriyle entegre görev yapabilecek şekilde tasarlandı."