Türkiye'nin 100 yıllık hayali! Milli gurur Altay envantere giriyor | Detaylar A Haber'de
Türkiye'nin 100 yıllık hayali olan milli ana muharebe tankı Altay, artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giriyor. Seri üretim hattından çıkan Yeni Altay tankının teslimi ile BMC Ankara Zırhlı Araç Üretim Tesisi'nin resmi açılış töreni bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Kahramankazan'da gerçekleştirilecek. Detayları A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi aktardı.
Türkiye'nin 100 yıllık hayali olan milli ana muharebe tankı Altay, artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giriyor.
TÖRENE BAŞKAN ERDOĞAN KATILACAK
Seri üretim hattından çıkan Yeni Altay tankının teslimi ile BMC Ankara Zırhlı Araç Üretim Tesisi'nin resmi açılış töreni bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Kahramankazan'da gerçekleştirilecek.
YENİ NESİL SİSTEMLERLE SAVAŞ MAKİNESİ HALİNDE
Altay tanklarının kullanım ve bakım eğitimleri için HAVELSAN tarafından 44 farklı tipte 94 eğitim aracı geliştiriliyor. Modernize edilen ve "Yeni Altay" adını alan tank, yeni nesil sistemlerle tam bir savaş makinesi haline geldi.
5 YILDA 250 ALTAY TANKI TESLİM EDİLECEK
Seri üretim programı kapsamında, 2025'te 3 tankın teslim edilmesi planlanıyor. 2026'da 11, 2027'de 41, 2028'de ise 30 tankın teslim edilmesiyle birlikte, dört yılda 85 T1 konfigürasyonlu Altay tankı TSK'ya kazandırılacak.
2028'den itibaren yerli "Batu" motoruna sahip 165 adet T2 konfigürasyonu tankların üretimine geçilecek. Böylece önümüzdeki 5 yılda 250 Altay tankı Türk ordusunun hizmetine sunulmuş olacak.
TÜRKİYE'NİN CAYDIRICI GÜCÜNÜ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARACAK
300'ü aşkın Türk mühendisinin emeğiyle geliştirilen Altay tankı, İHA/SİHA'lar ve istihbarat sistemleriyle entegre görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Yerli savunma sanayiinin en büyük adımlarından biri olarak öne çıkan Yeni Altay, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'nin caydırıcı gücünü en üst seviyeye çıkaracak.
"YÜZ YILLIK HAYAL İÇİN BUGÜN GERİ SAYIM"
Detayları A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi aktardı. Fidanverdi 'nin açıklamaları şöyle: "Türkiye'nin yüzyıllık hayali için bugün geri sayım başladı. Türk Savunma Sanayii'nin en önemli projelerinden olan "Altay Ana Muharebe Tankı'nda" ilk teslimatlar bugün yapılacak. Aynı gün tankların üretildiği Ankara'daki yeni fabrikanın resmi açılışı da gerçekleştirilecek. Bu iki programa Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Altay tankı, İHA/SİHA'lar ve istihbarat sistemleriyle entegre görev yapabilecek şekilde tasarlandı."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hac kura çekimi ne zaman olacak? Diyanet 2026 Hac kura tarihi ve detayları belli mi?
- Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması son durum ne? Sağlık Bakanlığı 2025 promosyon miktarı ne kadar, kaç TL ödenecek?
- Sel, dolu, fırtına, şimşek... 48 saatte 10 derece soğuyacak! Meteoroloji paylaştı: İstanbul dahil 49 il risk altında! Öğleden sonra...
- Balıkesir 6.1 deprem son durum | 27 Ekim Sındırgı'da yıkım oldu mu, kaç bina yıkıldı? Can kaybı yaşandı mı, yaralı sayısı kaç?
- Bugün okullar hangi illerde tatil ilan edildi? 28 Ekim'de okullarda ders işlenecek mi, yarım gün mü? Balıkesir, İstanbul, İzmir...
- Ceza İnfaz Personeli Alımı 2025 | Bakan Tunç duyurdu: Adalet Bakanlığı memur alımı başvuruları ne zaman, şartları belli oldu mu?
- En ucuz sıfır otomobiller 2025 Ekim güncel fiyat listesi! Fiat Egea, Hyundai i10, Citroen, Opel Corsa...
- Borsa yarın açık mı? 28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Borsa İstanbul çalışıyor mu, kapalı mı?
- Hakemler ne kadar, kaç TL kazanıyorlar? Hakem maaş listesi: Orta, yardımcı, 4., VAR ve AVAR...
- Kamuya yeni iş fırsatı! Ticaret Bakanlığı ve TÜİK Personel alımı yapacak: Başvuru ve sınav tarihleri açıklandı
- BİM indirimleri yarın başlıyor! 28-31 Ekim'de aktüel reyonları dolacak: Halı yıkama makinesi, çaycı, meyve sıkacağı...
- Ege'de korkutan deprem! AFAD son dakika: Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa...