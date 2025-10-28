28 Ekim 2025, Salı

Altay tankı sahada! Savaş doktrininde yeni sayfa
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2025 13:10
A Haber canlı yayınına katılan Türkiye Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. İlyas Bozkurt, TSK envanterine giren yeni Altay tankının muharebe sahasına getireceği yenilikleri ve Türkiye'nin savunma sanayisindeki tarihsel gelişimini analiz etti. İlyas Bozkurt'a göre Altay, Amerikan Abrams tanklarının muadili olarak savaş doktrinlerini değiştirecek bir güç unsuru.
