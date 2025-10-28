Altay tankı sahada! Savaş doktrininde yeni sayfa

A Haber canlı yayınına katılan Türkiye Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. İlyas Bozkurt, TSK envanterine giren yeni Altay tankının muharebe sahasına getireceği yenilikleri ve Türkiye'nin savunma sanayisindeki tarihsel gelişimini analiz etti. İlyas Bozkurt'a göre Altay, Amerikan Abrams tanklarının muadili olarak savaş doktrinlerini değiştirecek bir güç unsuru.

