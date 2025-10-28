İsrail barış masasını bir kez daha kana buladı! Trump'ın tavrı ne olacak? Uzmanlar A Haber'de: Sırada Lübnan var!
Siyonist zorbalığı ateşkes dinlemedi! Barış masasını kana bulayan katil İsrail Başbakanı Netanyahu, güvenlik toplantısının ardından Gazze'ye yeniden yoğun saldırı talimatı verdi. Peki bu alçak saldırının perde arkasında ne var? A Haber'e konuşan uzmanlar, Siyonistlerin kirli oyununu tek tek deşifre etti. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mete Sohtaoğlu, "Sırada Lübnan var, gaddar bir saldırı başlayabilir" uyarısında bulunurken, Akademisyen Muhammed Şahin ise "İsrail bu anlaşmayı hiç istemedi, asıl amaçları süreci baltalamaktı" diyerek asıl rahatsızlığın masadaki Türkiye ve Katar varlığı olduğunu gözler önüne serdi.
Tüm dünyanın nefesini tutarak beklediği Gazze ateşkesi, Siyonist İsrail'in tekrar saldırısı ile kana bulandı. Esir takasının hemen ardından "sarı hat" ihlali bahanesiyle Gazze'ye yeniden saldıran katil İsrail, barış umutlarını bir kez daha dinamitledi. Peki bu alçak saldırının perde arkasında ne var? İsrail'in asıl amacı ne? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mete Sohtaoğlu ve Akademisyen Orta Doğu Uzmanı Muhammed Şahin, A Haber'e özel olarak bu kirli oyunun şifrelerini deşifre etti.
"SIRADA LÜBNAN VAR, GADDAR BİR SALDIRI BAŞLAYABİLİR!"
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mete Sohtaoğlu, İsrail'in ateşkesi bozmasının sürpriz olmadığını, asıl hedefin savaşı daha geniş bir alana yaymak olduğunu belirtti. Diri rehineleri aldıktan sonra İsrail'in artık daha acımasız davranacağını ve sıradaki hedefin Lübnan olabileceği uyarısında bulundu.
"Diri olanları bitirdiği için İsrail, ölülerinin de bir şekilde alarak daha şiddetli bir şekilde Gazze ve Lübnan ağırlıklı olarak bombardımana geri dönecek. Burada ufukta, şu an Gazze'yi konuşsak da Lübnan'da çok şiddetli bir İsrail saldırısının ayak sesleri duyuluyor. Eli kulağında... Çok gaddar bir şekilde, belki bugüne kadar görmediğimiz bir şekilde eş zamanlı ya da ayrı ayrı Gazze ve Lübnan'a İsrail saldırıları geri dönecek."
"SARI HAT İHLALİ" YALANI! "İŞGALİ FİİLİ OLARAK DEVAM ETTİRİYORLAR"
Sohtaoğlu, İsrail'in "sarı hat" ihlali iddiasının gerçeği yansıtmadığını, aksine İsrail askerlerinin anlaşmaya aykırı olarak Filistinlilerin evlerine konuşlandığını ve işgali fiili olarak sürdürdüğünü söyledi.
"Bir sarı hat var ve İsrail'in bu sarı hattın dışına çekildiğini düşünüyorlar. Fakat burada sahada gerçeklik olarak %53-54 oranında İsrail, Gazze'deki işgalini fiili olarak devam ettiriyor. Şu an İsrail askeri araçları sarı hat içinde bulunan, aynı zamanda burada yıkık dökük evler de var, bu evlerin içerisine şu an konuşlanmış durumda. Yani Trump'ın ilan ettiği barış planı ve İsrail'in çekileceğini söylediği bu sarı hattın içindeler. Bu, ateşkesin de Trump'ın planının da açıkçası ihlali manasına geliyor."
"İSRAİL BU ANLAŞMAYI HİÇ İSTEMEDİ!"
Akademisyen ve Orta Doğu Uzmanı Muhammed Şahin ise, İsrail'in anlaşmayı en başından beri istemediğini, asıl amacının süreci baltalamak olduğunu belirtti. Türkiye ve Katar'ın masadaki varlığının Netanyahu'yu endişelendirdiğini ve bu nedenle savaşı yeniden başlattığını ifade etti.
"Aslında bu anlaşmanın olduğu ilk günden bugüne kadar İsrail bu anlaşmayı hiçbir şekilde istemiyordu. İsrail bu anlaşmanın önündeki en büyük engeldi. Özellikle Türkiye'nin masaya oturuşu ve sahada askeri olarak var olma ihtimali İsrail'i gittikçe tedirginleştirdi. Bu sürecin bir şekilde baltalanması gerekiyor. Bunu kim baltalayacak? Tabii ki İsrail. Bu savaşı tekrar başlatarak oradaki muhtemel barışın önüne geçecek."
"NETANYAHU'NUN İKİ BÜYÜK DÜŞMANI VAR: BİRİ TAYYİP ERDOĞAN, DİĞERİ ŞEYH TEMİM!"
Şahin, Netanyahu'nun bölgedeki en büyük iki hasmının Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim olduğunu vurguladı. Trump'ın bu iki liderle kurduğu yakın ilişkinin Netanyahu'yu rahatsız ettiğini ve Katar'a yapılan saldırının da bu rahatsızlığın bir sonucu olduğunu söyledi.
"Netanyahu'nun iki büyük düşmanı var: Biri Tayyip Erdoğan, birisi de Şeyh Temim olmuş durumda. Ve bu ikisinin de önümüzdeki günlerde Gazze'de askeri olarak varlığından söz ettiğimiz bir sürece girmiş durumdayız. Trump'ın en sevdiği şey paradır, itibardır ve bu Katar saldırısı gerek Trump'ın itibarını, gerekse para kaynaklarının kuruma ihtimalini gözler önüne serdi. Böyle bir durumda Netanyahu istediği kadar izin isteyebilir. Ben öyle zannediyorum ki Netanyahu'ya müsaade etmiş olmaz."
TRUMP'IN TAVRI NE OLACAK? "AMERİKA'YI RESMEN TEST ETMİŞ OLACAĞIZ"
Son olarak Muhammed Şahin, İsrail'in bu son hamlesiyle aslında Trump'ı ve ABD'yi de test ettiğini belirtti. Geçmişte arkasında hep bir ABD desteği bulan İsrail'in, bu kez nasıl bir tepkiyle karşılaşacağının merak konusu olduğunu ifade etti.
"Daha önce de defalarca Hamas'la İsrail arasında ateşkesler imzalandı ama İsrail bunu canı istediğinde tekrar saldırıya başladı. Ve o zaman arkasında duran bir Amerika vardı. İlk defa bugün aslında Amerika'yı da resmen test etmiş olacağız. Bakalım Trump bu açıklamadan sonra nasıl bir cevap verecek. Çünkü İsrail'in elinde herhangi bir done yok. Netanyahu bu savaşı böyle basitçe yaptığı saldırıya rağmen başlatabiliyorsa, burada bir art niyet aramak gerekiyor."
