İsrail barış masasını bir kez daha kana buladı! Trump’ın tavrı ne olacak? Uzmanlar A Haber’de: Sırada Lübnan var!

(foto: AA arşiv)

"SARI HAT İHLALİ" YALANI! "İŞGALİ FİİLİ OLARAK DEVAM ETTİRİYORLAR"

Sohtaoğlu, İsrail'in "sarı hat" ihlali iddiasının gerçeği yansıtmadığını, aksine İsrail askerlerinin anlaşmaya aykırı olarak Filistinlilerin evlerine konuşlandığını ve işgali fiili olarak sürdürdüğünü söyledi.

"Bir sarı hat var ve İsrail'in bu sarı hattın dışına çekildiğini düşünüyorlar. Fakat burada sahada gerçeklik olarak %53-54 oranında İsrail, Gazze'deki işgalini fiili olarak devam ettiriyor. Şu an İsrail askeri araçları sarı hat içinde bulunan, aynı zamanda burada yıkık dökük evler de var, bu evlerin içerisine şu an konuşlanmış durumda. Yani Trump'ın ilan ettiği barış planı ve İsrail'in çekileceğini söylediği bu sarı hattın içindeler. Bu, ateşkesin de Trump'ın planının da açıkçası ihlali manasına geliyor."

"İSRAİL BU ANLAŞMAYI HİÇ İSTEMEDİ!"

Akademisyen ve Orta Doğu Uzmanı Muhammed Şahin ise, İsrail'in anlaşmayı en başından beri istemediğini, asıl amacının süreci baltalamak olduğunu belirtti. Türkiye ve Katar'ın masadaki varlığının Netanyahu'yu endişelendirdiğini ve bu nedenle savaşı yeniden başlattığını ifade etti.

"Aslında bu anlaşmanın olduğu ilk günden bugüne kadar İsrail bu anlaşmayı hiçbir şekilde istemiyordu. İsrail bu anlaşmanın önündeki en büyük engeldi. Özellikle Türkiye'nin masaya oturuşu ve sahada askeri olarak var olma ihtimali İsrail'i gittikçe tedirginleştirdi. Bu sürecin bir şekilde baltalanması gerekiyor. Bunu kim baltalayacak? Tabii ki İsrail. Bu savaşı tekrar başlatarak oradaki muhtemel barışın önüne geçecek."